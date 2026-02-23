12 спорных кинонарядов, в которых костюмеры решили рискнуть и разделили зрителей на два лагеря

В ленте «Любовь и Голуби» Раиса Захаровна щеголяет в ярких и запоминающихся нарядах. На первый взгляд они кажутся модными, особенно на фоне незамысловатых платьев деревенских жительниц. Но если приглядеться внимательнее, можно понять, что выглядят все эти ансамбли как минимум экстравагантно, а то и просто странно. Как будто героиня радостно набрала вещи из совершенно разных эпох.

Юбка в полосочку и блузка, украшенная крупной бахромой, напоминают шумерские наряды. А элегантные спортивные штаны вообще похожи на дамские панталоны из второй половины XIX века. С другой стороны, тренажер, на котором трусит Раиса Захаровна, тоже смотрится архаично. Похожие стояли еще на борту «Титаника». Так что вместе они составляют вполне гармоничную картину.