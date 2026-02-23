Ну, тут наряды отлично оттеняют некоторое безумие самой героини)
12 спорных кинонарядов, в которых костюмеры решили рискнуть и разделили зрителей на два лагеря
Задача костюмеров не заключается в том, чтобы сделать наряды героев стильными и элегантными. Главное, они должны быть запоминающимися и отражать характер персонажа. Но это не помешало нам немного поворчать и указать пальцем на особенно примечательные примеры. Так что мы решили собрать костюмы из кино, которые или выглядят не слишком модно, или не соответствуют исторической эпохе.
Раиса Захаровна словно подыскивает свои наряды в магазине карнавальных костюмов
В ленте «Любовь и Голуби» Раиса Захаровна щеголяет в ярких и запоминающихся нарядах. На первый взгляд они кажутся модными, особенно на фоне незамысловатых платьев деревенских жительниц. Но если приглядеться внимательнее, можно понять, что выглядят все эти ансамбли как минимум экстравагантно, а то и просто странно. Как будто героиня радостно набрала вещи из совершенно разных эпох.
Юбка в полосочку и блузка, украшенная крупной бахромой, напоминают шумерские наряды. А элегантные спортивные штаны вообще похожи на дамские панталоны из второй половины XIX века. С другой стороны, тренажер, на котором трусит Раиса Захаровна, тоже смотрится архаично. Похожие стояли еще на борту «Титаника». Так что вместе они составляют вполне гармоничную картину.
Наряд Принцессы невольно отвлекает зрителей от сюжета
Конечно, мы не ждем какой-то исторической достоверности от сказочных костюмов. Наоборот, наряды в таких фильмах должны скорее радовать глаз и потрясать своей изобретательностью. В фильме «Летучий корабль» со второй задачей справились на отлично, а вот с первой немного перестарались. Платья получились настолько яркими, что изучая их, невольно отвлекаешься от сюжета и актерской игры. А в масштабных сценах глаза буквально разбегаются, хочется рассмотреть каждый наряд.
Такие шорты выглядят необычно в спортивном зале
Спортивные костюмы джентльменов не вызывают нареканий. Да, не модно и не стильно, особенно по современным меркам, но что уж греха таить, в те времена других моделей и не было. А вот при виде веселых шортов, да еще и в сочетании с белой рубашкой, брови непроизвольно приподнимаются. Не сразу поймешь, то ли оперный певец Масленников примерил ситцевые кальсоны, то ли где-то раздобыл бермуды. В любом случае, выглядит забавно.
Головной убор княгини Авдотьи напоминает об ацтеках
Авдотья Голицына в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» явно обогнала свое время — ее платье смотрелось бы уместнее на светском рауте в середине XX века, но уж точно не в двадцатых годах XIX века. Правда, надо отметить, что все наряды в этой ленте выглядят экстравагантно. Но самый загадочный предмет туалета на княгине — это головной убор. Чем-то султан из перьев напоминает кокошник. С другой стороны, он похож на ацтекский головной убор, только оперение не такое густое. Чем вдохновилась Авдотья Голицына, выбирая такой аксессуар, — загадка.
Сотрудницы сферы обслуживания заслуживают лучшего фартука
Костюмеры фильма «Москва слезам не верит» изобрели этот капроновый фартук для Людмилы, и он тут же обрел небывалую популярность. Долгие годы этот предмет туалета считался визитной карточкой женщин, работавших в сфере обслуживания, но надо признать, мало кому шел. Надо было еще подобрать подходящую одежду к этому полупрозрачному нечто. А объемные рукавчики невольно делали даже узкие плечи монументальными.
Наряд учительницы Нади выглядит не слишком интересно
У меня каждый раз вызывает недоумение это "праздничное платье", как его называют в фильме) но может, хотели, чтобы платье не отвлекало от самой актрисы или смягчить образ. Всё-таки у Гали более жёсткий образ.
Прославленное платье Нади из ленты «Ирония судьбы, или С легким паром!» возможно, и выглядит элегантным, но оно точно не было модным в те времена. Даже актриса поначалу не хотела надевать этот наряд. Действительно, простые линии в сочетании с нейтральным цветом выглядят несколько скучновато. Платья соперницы героини казались значительно интереснее.
Старик Хоттабыч безнадежно отстал от моды
Было бы несправедливо обвинять Хоттабыча в том, что он совершенно не разбирается в моде — ведь бедняга явно слишком долго просидел в волшебной лампе. А его юные друзья навряд ли могли подсказать джину, что шляпа канотье безнадежно устарела, и ее носят только гондольеры. С другой стороны, сразу становится понятно, что джентльмен давно не выходил в свет.
Платье Констанции вызывает вопросы
Конечно, наряды в фильмах не должны быть точной копией исторических костюмов — это было бы слишком сложно и затратно. Но иногда, даже если одежда выполнена в стиле эпохи, небольшие детали вызывают смущенное хмыканье у дотошных зрителей. Действие телефильма «Д’Артаньян и три мушкетера» происходит во второй половине 20-х годов XVII века, и корсет Констанции выглядит странно для того времени.
Дамы тогда действительно носили стомаки — декоративную деталь, которую вставляли в лиф. Но она была жестче, чем вставка на платье Констанции. Да и простые плоские воротники не пользовались особой популярностью при дворе Анны Австрийской. А настоящая модница примерила бы платье с немного завышенной талией и пышными рукавами.
Юбка принцессы из «Бременских музыкантов» кажется слишком короткой
в мультфильме у принцессы платье было ещё короче, но нарисовано оно было со вкусом, не то что эта нелепица
Принцесса в мультфильме «Бременские музыканты» тоже носила короткое платье, но оно выглядело более стильно, чем фиолетовый наряд героини из киноленты. Уж очень сильным кажется контраст между верхом костюма с глубоким вырезом и пышными рукавами и короткой, простой юбкой. Лучше бы декольте было не таким глубоким, или нижняя часть чуть подлиннее, чтобы внимание зрителей акцентировалось на чем-то одном.
Платье Леночки словно пришло из другой эпохи
Горошек и платья в народном стиле пользовались популярностью в 70-е годы прошлого века, но высокая талия наряда и рукава-фонарики скорее напоминают стиль ампир, а это уже немного из другой оперы. Поэтому костюм Леночки кажется скорее старомодным. Она словно воплощает мечты Афони о тихой, размеренной деревенской жизни.
Наряд Зины выглядит слишком дешево, чтобы быть модным
это, блин, проститутка, она не на подиуме, странная предъява
Наряды героинь фильма «Интердевочка» выглядят ярко, броско, но уж больно дешево. Хотя барышни могли себе позволить стильную и модную одежду. Например, Зина носит платье с характерными для того времени широкими плечами. Но от пышных рюшей, украшающих ворот, и яркого цвета наряда невольно вздрагиваешь. С другой стороны, одежда вполне соответствует стилю жизни дам. Она, может, и не образец элегантности, зато точно привлекает внимание.
Принцессе бы стоило выбрать: воротник или клеточка
В фильме «По щучьему велению» царевна Анфиса увлекается всем английским, включая посла этой державы. Поэтому неудивительно, что она носит платье в клеточку и пышный воротник в стиле эпохи королевы Елизаветы I. Одна беда — первое и второе плохо сочетаются в одном наряде. Создается ощущение, что милый отложной воротничок на школьном платье в панике встал дыбом и распушился.
А вам какой киношный наряд запомнился сильнее всего? Делитесь в комментариях.
