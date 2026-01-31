Какими бы получились наши любимые фильмы, если бы на пробах утвердили других актеров
Представьте на секунду: тот самый новогодний фильм, но Женю Лукашина играет Андрей Миронов. А в «Бриллиантовой руке» вместо Юрия Никулина — Георгий Вицин. В голове не укладывается, правда? Эти актерские образы настолько прочно слились со своими персонажами, что любой другой вариант кажется немыслимым. Однако за кадром легендарных картин кипели нешуточные страсти: кастинги длились месяцами, фавориты менялись в последний момент, а будущие звезды получали отказ за отказом.
Мы собрали самые удивительные примеры кинопроб, которые могли бы кардинально изменить облик любимой классики. Готовы увидеть знакомых героев с новыми лицами?
«Тот самый Мюнхгаузен», Марта. Елена Коренева — Татьяна Догилева.
Марк Захаров с самого начала знал, кого он хочет снимать в роли барона — только Олега Янковского! А вот на роль Марты такой однозначной кандидатуры не было. На кинопробы приглашали Татьяну Догилеву, Ирину Мазуркевич, Галину Золотареву и ряд других актрис. Больше всего режиссеру понравились пробы Догилевой, однако окончательное решение было принято в пользу Елены Кореневой. На этот выбор повлиял организационный фактор: Коренева, в отличие от Догилевой и значительной части других подходящих претенденток, не принадлежала к труппе возглавляемого Захаровым «Ленкома». А в картине уже были заняты многие ленкомовцы. Захаров сказал: «Если всех забрать на съемки, кто ж в театре будет играть?» — и утвердил Елену.
«Место встречи изменить нельзя», Мария Колыванова по кличке Манька Облигация. Лариса Удовиченко — Любовь Полищук
Изначально Ларисе Удовиченко режиссер предложил сыграть Варю Синичкину. Актриса прочла сценарий и вместо положительной Вари, как ей показалось «пресной и скучной», захотела сыграть яркую легкомысленную Марью Афанасьевну Колыванову. На тот момент на эту роль пробовались Наталья Ченчик и Любовь Полищук. Говорухин наотрез отказался даже делать пробы Удовиченко в этом образе, на что актриса сказала, что и она даже пробоваться на роль Вари не будет. На том и расстались. Однако, худсовет не утвердил Полищук, а другие претендентки не устроили Говорухина, и он отбил Удовиченко телеграмму: «Утверждена на роль Маньки-Облигации без проб!»
«Д’Артаньян и три мушкетера», д’Артаньян. Михаил Боярский — Александр Абдулов.
На роль вспыльчивого гасконца пробовали многих молодых актеров со всей страны и в итоге режиссер остановил свой выбор на Александре Абдулове. Уже были пошиты костюмы, Абдулова приглашали на сценарные пробы с другими актерами. Смущало лишь то, что у Абдулова не было необходимых вокальных данных. Кандидатуру Боярского Юнгвальд-Хилькевичу предложил поэт Илья Резник. Хилькевич отнесся к этой идее скептически, но тут на экраны страны выходит телефильма «Собака на сене», где Боярский сыграл роль Теодоро. Режиссер вызвал актера на пробы и пришел от них в восторг. Еще один голос в пользу Михаила подал композитор фильма Максим Дунаевский. Узнав, что у Боярского музыкальное образование и он свободно читает ноты, композитор начал жарко настаивать именно на его кандидатуре.
«Собака на сене», графиня Диана де Бельфлор. Маргарита Терехова — Людмила Чурсина.
На роль прелестной своенравной графини пробовались такие красавицы, как Ирина Мирошниченко и Людмила Чурсина. Выбор пал на Людмилу, но первые же сцены разочаровали режиссера. Фрид не увидел в ней того аристократизма, который должен был быть у капризной Дианы. И тогда ассистенты предложили попробовать Терехову. И хотя Ян Борисович сомневался, но все же решил рискнуть и результат превзошел все его ожидания.
Цикл многосерийных телефильмов по мотивам произведений Артура Конан Дойла, Шерлок Холмс. Василий Ливанов — Александр Кайдановский
Именно Александр Кайдановский, по словам Игоря Масленникова, полностью соответствовал литературному образу персонажа — «сух, высок, педантичен и бесстрастен». Однако режиссер хотел видеть на экране совершенно другого Холмса и отстоял свое виденье, хотя после и шутил, что «моя седая голова — это результат восьмилетнего общения с Василием Борисовичем Ливановым...Терпел потому, что уж очень удачным был выбор».
Цикл многосерийных телефильмов по мотивам произведений Артура Конан Дойла, доктор Ватсон. Виталий Соломин — Леонид Куравлев
На роль верного спутника великого детектива пробовались Фотопробы на эту роль проходили Олег Басилашвили, Юрий Богатырёв, Леонид Куравлёв. Соломин же на пробы приехать не смог и ассистенты предоставили Масленникову фото из архива киностудии, где актер был снят с накладными усами. Режиссер был уверен, что нашел нужного Ватсона, но руководство студии сомневалось в том, что курносый Соломин может быть похож на английского джентльмена. Все решила фотография Артура Конан-Дойла, которую Масленников принес на обсуждение. Внешнее сходство автора приключений Шерлока Холмса и актера отрицать было сложно.
«Иван Васильевич меняет профессию», царь Иван Грозный и управдом Бунша. Юрий Яковлев — Георгий Вицин
Кого только не пробовал Гайдай на эту роль. Георгий Вицин, Евгений Лебедев, Евгений Евстигнеев, Георгий Юматов, Владимир Этуш — и это далеко не весь список. Все упиралось в то, что актер должен был убедительно войти сразу в два образа — и властного царя, и трусливого управдома. И вот у одних актеров прекрасно получался Иван Васильевич, у других — товарищ Бунша, а чтобы и тот и другой...Оба образа идеально вышли лишь у Юрия Яковлева.
«Чародеи», Алена Санина. Александра Яковлева — Ирина Муравьева
Пробы на роль Аленушки проходили Ирина Алферова, Елена Проклова, Ирина Муравьева, Наталья Белохвостикова и другие известные актрисы. И большинству из них не удалось убедить режиссера в том, что у них получится изобразить ведьму. По темпераменту лучше всего подходила Муравьева, но Бромберг не смог утвердить ее на роль — счел слишком возрастной. Из достаточно юных актрис необходимую «чертовщинку» он увидел лишь в Александре Яковлевой.
«Любовь и голуби», Раиса Захаровна. Людмила Гурченко — Наталья Кустинская.
Изначально Меньшов предложил роль Татьяне Дорониной, но она отказалась. Не захотела выступить в амплуа разлучницы и Ольга Яковлева. К роли готова была приступить Вера Алентова, но в последний момент ей поступило предложение сыграть героиню в картине «Время желаний» режиссера Юлия Райзмана и она не смогла отказаться. Позвали сниматься Наталью Кустинскую, но, поскольку худсовет отнесся к этой идее со скепсисом, актрису не устроило, что ее смогут в любой момент заменить кем-то получше, она тоже ответила отказом. А вот Гурченко согласилась с большим энтузиазмом и ради нее в сценарий добавили гораздо больеш комических сцен, чем планировалось изначально.
«Д’Артаньян и три мушкетера», Миледи. Маргарита Терехова — Светлана Пенкина
Из-за выбора актрисы на эту роль Юнгвальд-Хилькевич чуть не отказался от съемок. Изначально Миледи должна была сыграть Елена Соловей, но актриса забеременела. Тогда руководство настоятельно рекомендовало взять Светлану Пенкину, запомнившийся многим по роли Кати Булавиной в многосерийной драме «Хождение по мукам». Незадолго до этого режиссеру «навязали» Ирину Алферову на роль Констанции, сказав, что только так позволят снимать Боярского в роли Д’Артаньяна. Хилькевич согласился, но второй раз взбрыкнул и сказал, что либо он не снимет фильм вообще, либо снимает так, как ему хочется. Он переписал сценарий под Маргариту Терехову и ни разу не пожалел об этом решении.
«Приключения Буратино», лиса Алиса. Елена Санаева — Алиса Фрейндлих
В роли очаровательной авантюристки Леонид Нечаев видел Алису Фрейндлих. И даже лично отправился ее уговаривать. Актриса согласилась, но при одном условии — на роль кота Базилио следует взять актера из ее театральной труппы — Михаила Боярского. Боярский так не понравился режиссеру, что он и думать забыл ангажировать Алису Бруновну. В итоге он позвал сниматься супружескую пару — Ролана Быкова и Елену Санаеву — и дуэт получился незабываемым.
