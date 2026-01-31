Какими бы получились наши любимые фильмы, если бы на пробах утвердили других актеров

Представьте на секунду: тот самый новогодний фильм, но Женю Лукашина играет Андрей Миронов. А в «Бриллиантовой руке» вместо Юрия Никулина — Георгий Вицин. В голове не укладывается, правда? Эти актерские образы настолько прочно слились со своими персонажами, что любой другой вариант кажется немыслимым. Однако за кадром легендарных картин кипели нешуточные страсти: кастинги длились месяцами, фавориты менялись в последний момент, а будущие звезды получали отказ за отказом.

Мы собрали самые удивительные примеры кинопроб, которые могли бы кардинально изменить облик любимой классики. Готовы увидеть знакомых героев с новыми лицами?