20 человек, к которым животные пришли сами, словно почувствовав доброе сердце
Фотоподборки
1 час назад
Иногда все идет не по плану. Просто выходишь выпить кофе, а потом — бац! Возвращаешься домой с новым пушистым другом или просто с потрясающим воспоминанием о встрече с ежиком или олененком. В такие моменты кажется, что в тебе что-то есть от сказочной принцессы, к которой сбегаются по первому зову все пичужки и зверушки.
«Смотрите, какая мордашка заявилась к моей подруге на работу!»
- В глазах читается: «Ха-ха, теперь ты моя!» © alwayzstoned / Reddit
«Нашла этого малыша в песке. Связалась со спасателями — оказалось, это исчезающий вид!»
«Она буквально вломилась в мой дом и родила тут котят»
«Вот такая подружка была у моей дочери. Они были буквально неразлучны!»
«Она просто пришла и села мне на ботинки»
«Я ощутила себя диснеевской принцессой!»
«Встретил бродячую собаку — мы оба на стиле!»
«Они просто заявились ко мне домой»
«Сфоткал ястреба на моем заднем дворе. А потом он повернул голову на 180 градусов!»
«Сфоткала колибри»
«Нашли их сегодня утром в комнате — забрались в окно»
«Посмотрите, кто бродил по моему двору сегодня утром. Такой милашка!»
«Этот малыш просто зашел в ресторан и сел рядом со мной. Официантка не знает, чей это кот»
«Уходя из дома, сунул одеяло в мусорку. Возвращаюсь, а там что-то шевелится. Присмотрелся и увидел их»
«Вот такую малюсенькую жабку я нашел»
«Питомцы моей невесты составили ей компанию, когда она прилегла поспать»
«Нашла этого котейку спящим возле моего дома в холодный день. Кажется, я обзавелась новым членом семьи»
«Вышел на улицу и обнаружил черепаху, откладывающую яйца прямо рядом с моей машиной»
«Когда мой отец выходит погулять, за ним всегда бегут 6 его козочек и 4 собаки»
«Снял оленей, пока они глазели в мое окно»
А вот и еще одна наша уютная подборка: 19 добрых семейных традиций, от которых становится теплее (и немного смешно)
Фото на превью txccswl / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
16 родителей, которые и знать не знали, чем обернется их решение оставить детей под чужим присмотром
23 истории со встречи выпускников, от которых хочется и удивляться, и хохотать
Интересное
1 месяц назад
15+ человек, которым в самый неожиданный момент улыбнулась удача
Истории
1 неделя назад
15 человек, которые просто пошли в гости, но жизнь к такому повороту их точно не готовила
Истории
2 недели назад
15+ историй о том, что иногда достаточно открыть просто дверь, чтобы начались приключения
18 человек зашли забрать заказ, а вместе с ним получили курьез бонусом
Интересное
1 неделя назад
16 историй, которые не случились бы, если бы кто-то не задержался на работе
15 застолий, которые пошли не по сценарию, зато стали любимыми семейными байками
Истории
4 дня назад
15 историй о людях, чьи тайны раскрылись самым неожиданным образом
15 жизненных историй, в которых тонкие стены выдали соседей с потрохами
Народное творчество
6 дней назад
15 человек, которые из торгового центра унесли целый пакет впечатлений
Народное творчество
6 дней назад
17 пользователей похвастались своими бабушками, у которых не только золотое сердце, но и руки
Фотоподборки
3 недели назад