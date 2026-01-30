20 человек, к которым животные пришли сами, словно почувствовав доброе сердце

Иногда все идет не по плану. Просто выходишь выпить кофе, а потом — бац! Возвращаешься домой с новым пушистым другом или просто с потрясающим воспоминанием о встрече с ежиком или олененком. В такие моменты кажется, что в тебе что-то есть от сказочной принцессы, к которой сбегаются по первому зову все пичужки и зверушки.

«Смотрите, какая мордашка заявилась к моей подруге на работу!»

В глазах читается: «Ха-ха, теперь ты моя!» © alwayzstoned / Reddit

«Нашла этого малыша в песке. Связалась со спасателями — оказалось, это исчезающий вид!»

«Она буквально вломилась в мой дом и родила тут котят»

«Вот такая подружка была у моей дочери. Они были буквально неразлучны!»

«Она просто пришла и села мне на ботинки»

«Я ощутила себя диснеевской принцессой!»

«Встретил бродячую собаку — мы оба на стиле!»

«Они просто заявились ко мне домой»

«Сфоткал ястреба на моем заднем дворе. А потом он повернул голову на 180 градусов!»

«Сфоткала колибри»

«Нашли их сегодня утром в комнате — забрались в окно»

«Посмотрите, кто бродил по моему двору сегодня утром. Такой милашка!»

«Этот малыш просто зашел в ресторан и сел рядом со мной. Официантка не знает, чей это кот»

«Уходя из дома, сунул одеяло в мусорку. Возвращаюсь, а там что-то шевелится. Присмотрелся и увидел их»

«Вот такую малюсенькую жабку я нашел»

«Питомцы моей невесты составили ей компанию, когда она прилегла поспать»

«Нашла этого котейку спящим возле моего дома в холодный день. Кажется, я обзавелась новым членом семьи»

«Вышел на улицу и обнаружил черепаху, откладывающую яйца прямо рядом с моей машиной»

«Когда мой отец выходит погулять, за ним всегда бегут 6 его козочек и 4 собаки»

«Снял оленей, пока они глазели в мое окно»