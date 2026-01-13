10 случаев, когда костюмеры пустили нам пыль в глаза, а мы приняли все за чистую монету

Эксцентричный вестерн отлично передает дух Дикого Запада. А наряды танцовщиц канкана и вовсе на высоте: длинные пышные панталоны — это обязательный атрибут в данном случае. Но в образ мисс Дианы, главной вокалистки кабаре, эту деталь гардероба не внесли. Оно и понятно: героиня должна выделяться, быть более дерзкой и запоминающейся.

Вот только плотные капроновые колготки, которые мы видим на Диане, хоть и подчеркивают ее фигуру, но никак не могли существовать в то время. В крайнем случае, можно было использовать чулки в сеточку (мы уже как-то писали, что такой фасон долгое время был фишкой именно среди танцовщиц канкана).