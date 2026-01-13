10 случаев, когда костюмеры пустили нам пыль в глаза, а мы приняли все за чистую монету
Во многом впечатление о киногерое зависит от его наряда. Художникам по костюмам порой приходится преодолевать уйму трудностей, чтобы воссоздать исторический образ, но при этом и характер раскрыть. Иногда палки в колеса вставляет ограниченный бюджет. Сегодня мы собрали несколько примеров того, как костюмеры создали для нас образы, которые немного вводят в заблуждение, но при этом очаровывают.
«Человек с бульвара Капуцинов»
Эксцентричный вестерн отлично передает дух Дикого Запада. А наряды танцовщиц канкана и вовсе на высоте: длинные пышные панталоны — это обязательный атрибут в данном случае. Но в образ мисс Дианы, главной вокалистки кабаре, эту деталь гардероба не внесли. Оно и понятно: героиня должна выделяться, быть более дерзкой и запоминающейся.
Вот только плотные капроновые колготки, которые мы видим на Диане, хоть и подчеркивают ее фигуру, но никак не могли существовать в то время. В крайнем случае, можно было использовать чулки в сеточку (мы уже как-то писали, что такой фасон долгое время был фишкой именно среди танцовщиц канкана).
«Иван Васильевич меняет профессию»
Во всеми любимом кино в качестве супруги Иоанна Грозного показана Марфа Васильевна. И образ ее создан так ярко, детально и чудесно: от женственности царицы прямо дух захватывает! Можно подумать, что она для царя — любовь всей жизни. Тем временем Марфа Васильевна пробыла женой Грозного всего 15 дней, а о ее облике было известно совсем мало: реконструкцию ее внешности сделали не так давно, а портретов было мало. Так что костюмеры создали шикарный образ, но не совсем реальный.
Зато стрелецкая форма в картине была воссоздана довольно точно. Датируемые 1599 годом записи англичанина Вильяма Парри позволяют однозначно утверждать: в конце XVI века московские стрельцы имели единообразную униформу.
Вот как он описывает гвардию: «была вся конная, числом 500 человек, одетых в красные кафтаны». Но чисто выбритые лица — это недоработка. В XVI веке мужчины, находившиеся на государственной службе, обязательно носили усы и бороду.
«Три орешка для Золушки»
Наряды для сказки не требуют исторической достоверности. Но в данной ситуации костюмеры постарались на все сто. Они здорово подобрали костюмы в выверенном стиле второй половины XV века. И вот только это прекрасная красная шапочка немного опередила время — такие модели под названием шаперон появились уже в следующем столетии. Но какая разница, в каком году сшили головной убор принца, если благодаря этому образу в него с первых секунд влюблялись все девочки!
«Д’Артаньян и три мушкетера»
Безусловно, создатели этого мюзикла не ставили перед собой задачу точной исторической достоверности. А костюмы и вовсе создавалась из того, что было под рукой. Даже подвески королевы Анны слепили из обычной бижутерии, хотя выглядели они на экране отлично. Единственное, что немного режет глаз в картине — больно уж современная обувь: на балу девушки обуты в лодочки из 1970-х.
«Стиляги»
Этот фильм запомнился зрителям умопомрачительными яркими образами героев: они издалека выделялись среди толпы. Но, увы, в реальности стиляги были не настолько запоминающимися. Поначалу костюмер Александр Осипов хотел создать образы максимально реалистичные. Но тут выяснилось, что актеры, исполнявшие роли хипстеров 50-х, не так уж сильно отличались от остальных.
Современный зритель, избалованный яркими фильмами и многочисленными спецэффектами, вряд ли понял бы, в чем, собственно, заключалась эпатажность. Поэтому создателям «Стиляг» и пришлось прибегать к гиперболизации образов.
«Москва слезам не верит»
Обувь для героинь брали на костюмерных складах. Носить ее было невозможно, потому что со временем кожа огрубела и скукожилась. Ее замачивали, растягивали. Неожиданно найденное решение спасло ситуацию: белые носки с туфлями придали костюмам особый шарм. Правда, такая мода была в 40-е, а не в 50-е, о которых идет речь в ленте.
«Место встречи изменить нельзя»
Герой Евгения Евстигнеева, Ручечник, опережает время: на нем чешский костюм 70-х, хотя по сюжету на дворе 1945 год. А все потому, что актер напрочь отказался надевать однобортный пиджак с большими плечами и широкие брюки, которые для него сшили. Режиссер Станислав Говорухин спорить не стал.
«Матильда»
Накладка вышла с балеринами: на экране они танцуют в капроновых колготках, о которых в то время даже и не думали. В то время танцовщицы выходили на сцену в довольно плотных трико. Надежда Васильева, художник по костюмам, специально отошла от исторической достоверности.
Во-первых, в кадре трико не особо изящно смотрелось бы, а во-вторых — хореография для фильма была выбрана современной и более сложной, поэтому плотное одеяние сковывало бы движения танцовщиц. Чтобы такой ляп не сильно бросался в глаза, Надежда Васильева решила дорисовать сзади на колготках стрелку.
А вот к джинсовой рубашке Николая II в ленте Алексея Учителя претензий нет: теоретически это очень даже возможно, ведь джинсовая ткань уже была изобретена.
«Пелагия и белый бульдог»
Наина — героиня сериала «Пелагия и белый бульдог», действие которого происходит в конце XIX века, — одета по моде 1910-х годов. Художник по костюмам Дмитрий Андреев сознательно пошел на эту «ошибку», чтобы зритель сразу почувствовал, что девушка сильно отличается от других.
«Гардемарины, вперед!»
Создатели картины вряд ли стремились к исторической достоверности костюмов: одежда героев выглядит скорее стилизованной под моду середины XVIII века. В одном эпизоде Анастасия Ягужинская надевает платье непосредственно на тело, в то время как в реальности дамы того времени носили большое количество нижнего белья.
Сначала надевалась сорочка с коротким рукавом и низким вырезом, затем корсет, как правило, на шнуровке. В области бедер носили специальный каркас, который изготавливался из ивовых или стальных прутьев или из китового уса. Зона декольте обычно прикрывалась платком.
Бонус: «Анна Каренина. История Вронского»
Многие зрители раскритиковали шляпки в картине Карена Шахназарова. Например, в отзывах часто можно встретить примерно такое мнение: «Да кто же напялил такое на Анну Каренину?»
Данная реакция закономерна, ведь обычно в фильмах, действие которых происходит в конце XIX века, нам показывают элегантные простые шляпки с вуалью. Так поступали с Анной Карениной во многих фильмах. Даже костюмеры нашумевшей экранизации от Джона Райта, вышедшей в 2012, которым по задумке режиссера не нужно было соответствовать исторической реальности, отдали предпочтение классическим головным уборам.
Примеры шляпных фасонов из модных журналов XIX века.
В реальности модели того времени были разнообразны, а элегантностью порой и вовсе не отличались. Если посмотреть тогдашний модный каталог, то мы увидим обилие перьев, цветов и бантиков — и все это на пышных шляпах. Поэтому не стоит ругать обилие анютиных глазок и других цветов на костюмах Елизаветы Боярской. Кстати, цветы выбирались самых разнообразных оттенков и меняли окрас в зависимости от того, как менялась героиня. Только посмотрите, как чудно выглядят украшения из анютиных глазок на малиновом платье Анны: именно в нем она отправилась в театр вопреки мнению своего возлюбленного.
А какие детали и неточности вы замечали в кино? И вообще, стоит ли так глубоко копать? Может, лучше просто расслабиться и насладиться любимым фильмом? Ждем ваше мнение в комментариях.
