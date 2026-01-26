20 живых историй от людей, чья работа в сфере услуг — это квест на терпение и доброту

Возможно, они и приходят просто полежать. Мой знакомый психолог записывался на приём к своему другу, тоже психологу, каждый день, на 2 часа, приходил и спал на кушетке. На протяжении месяца. Потому что это дешевле, чем гостиница, чище, чем гостиницы "на час", ближе, чем дом. Не помню, почему он дома не выспался, но вот было такое.