20 живых историй от людей, чья работа в сфере услуг — это квест на терпение и доброту
Если бы за каждую странную ситуацию на работе давали премию, эти люди работали бы без перерывов и выходных. Все-таки некоторые клиенты умеют удивлять даже опытных парикмахеров, менеджеров, работников банков и мастеров маникюра. Вот и герои нашей статьи отмахивались от просьб оформить на себя кредит, объясняли, что не торгуют курами, и изумленно смотрели, как посетители пьют их личный кофе.
- Работала в салоне для животных. Пришла как-то дама и попросила подстричь кота. На вопрос о стрижке ответила: «Главное, чтобы Бусику нравилось». Подстригли. А она, как увидела, взвыла, мол, все не так. Долго возмущалась, пока один из нас не сказал: «А Бусику, собственно, нравится». Мадам замерла, улыбнулась, поблагодарила и ушла. © Подслушано / Ideer
- Работаю старшим менеджером в строительном магазине. И вот однажды, в один из самых сложных дней, позвонил дедушка. Начал: «Я покупал линолеум, мне отрезали, привезли, я дома раскатал...» Ну, думаю, опять мало отмерили. Тут он говорит: «Мне на 20 сантиметров больше отрезали. У вас никаких проблем не будет из-за этого?» Честный! На самом деле ему отдали остаток от рулона, а 20 см списали, как подарок клиенту, чтобы такие обрезки не копились. © Подслушано / Ideer
- Клиент пишет мне в 23:40: «Можно шары? На завтра. Очень срочно». Я разозлилась и собралась убрать телефон, но потом увидела второе сообщение: «Извините, просто это единственное, что я успею сделать для дочки. Я весь день на работе».
И все. Возмущение сразу выключилось. Собрала набор ночью, в 00:30 клиент за ним приехал. Усталый, но с такими глазами — как у человека, который реально хочет порадовать ребенка. А утром он прислал фото: девочка обнимает шары и улыбается. И я снова поняла, почему я этим занимаюсь. © qazaq_shar_01
- Я парикмахер. На протяжении некоторого времени к нам ходила клиентка, тихая и спокойная. Делала стрижку, окрашивание, была раз семь в нашем салоне у всех трех мастеров. И вот пришла в очередной раз и говорит: «Я была у вас семь раз, и мне ни разу не понравилось. Верните мне все деньги!» © iuliiazhukova7588
- Отправляю клиентке фото с воздушными шарами, там две цифры и два фонтана из шаров. Рядом стоит диван (фото было сделано в ресторане), рядом с ним цветы в напольной вазе. Клиентка спросила цену, и, узнав ее, отправляет мне голосовое: «Я правильно понимаю, цена эта вместе с диваном и цветами?» © mozaika_shariki
- Есть у меня давняя клиентка. Она учительница. Знаю, что устает сильно. Я всегда ей скидки делала, а один раз подарила шоколадную медаль «Учитель года». Меня аж обдало холодом — дама рассеянно кивнула, не дослушала и запихнула медаль в пакет с картошкой. Ну я и не стала договаривать свои поздравления. И что-то во мне остыло к ней. Обслуживать продолжила, но чисто по-деловому. Перемену отношения она заметила через две стрижки. Смотрю, поменяла стратегию. Она, оказывается, и по-доброму может. А я держусь. Обслуживаю ее уже без прежнего тепла. © karmen_saule
- При заказе зеркал перечисляю названные размеры, которые озвучила клиентка, и слышу в ответ: «Ну, вы же профессионал, не надо было принимать мои слова всерьез, я же приблизительно говорила». © irnicka
- Я занимаюсь проведением групповых фитнес-тренировок и не могу понять, почему некоторые женщины приходят на занятия и ничего не делают. Неужели они пришли просто полежать и постоять? Да, мне должно быть все равно — как инструктор я получаю деньги за свою работу, а они уже купили абонемент. Но все равно не понимаю. А потом эти барышни жалуются в социальных сетях, что фитнес им не помогает. Но ведь для достижения результатов нужно правильно питаться и выкладываться на тренировках, а не через 5 минут падать на ковер со словами: «Все, я устала, больше не могу». © Рабочие истории / VK
- Я работала в банке, открывала счета и выдавала карты. Вечером звонок: женщина говорит, мол, я завтра к вам приду. Я спрашиваю, что случилось, она мне: «Ждите». Наступает следующий день, приходит эта женщина и заявляет: «Мне нужно, чтобы вы взяли на себя кредит для моей невестки». Я говорю, что ничего брать не буду. Так она реально обиделась. © zharkikhel
- Работаю в общепите. Стабильно два раза в день к нам заходят разные люди и спрашивают: «А где у вас куры?» А у нас на вывеске написано: «Пури и гриль». Пури — это такие лаваши из тандыра, а гриль — это указание на то, что у нас на мангале готовится шашлык. Но людям интересно, где же у нас куры? © hikari_senro
- Одна мадам у нас написала жалобу потому, что мастер очень громко дышал и вздыхал, и ей показалось, что он хочет побыстрей от нее избавится. А другая надушилась такими жуткими духами, что ее мастер закашлялась. Даме это не понравилось, и она написала жалобу, что обслуживающий ее специалист кашлял. © natasha_aketova
- Работал супервайзером в большой сети продуктовых магазинов. В какой-то момент пришлось встать на кассу, так как сотруднику стало плохо. И вот подходят девушка с парнем. Тут случилась какая-то проблема в компьютере на кассе, он завис, я пытался его перезагрузить и извинялся за неудобства. Парень спокойно стоял, а девушка начала возмущаться, мол, почему так долго. Я ей спокойно отвечаю, что компьютер завис.
Она не успокоилась и выдала: «Кто на что учился!» Я и ее парень обалдели от такой заявочки. Он ей что-то сказал на ушко, и она выскочила из магазина. Парень извинился, дождался перезагрузки компа, расплатился и ушел. © tonyfotony
- Работал в магазине одежды на кассе, и у нас не было монеток на сдачу, и мы постоянно просили «простить» микроскопическую сумму. Как-то раз пришел мужик лет 30-ти со своей мамой. Я говорю им, что монетки на сдачу нет, могут ли простить. И тут я получаю в ответ гениальную фразу: «У вас торговый центр большой, тут простишь, там простишь, и в итоге большую сумму можно потратить!»
После этого я пошел искать мелочь и нашел монетку номиналом в два раза больше, чем требовалось на сдачу. Подхожу на кассу, отдаю ее со словами: «За нас и за другой магазин». Так эта парочка начала возмущаться: «Нам чужого не надо!» © komyz
- В пиццерию, где я работал, однажды пришел человек, который оказался одновременно веганом и безглютенщиком. В этом не было ничего необычного — у нас было достаточно опций, чтобы удовлетворить любые подобные предпочтения. Но этот клиент потребовал, чтобы его пиццу готовили в отдельной печи, на отдельной лопате, резали отдельным ножом и готовили на отдельной поверхности. Более того, он потребовал, чтобы ему разрешили пройти на кухню и наблюдать за процессом, чтобы убедиться, что все его требования соблюдаются. Мы сначала попытались заверить его, что все будет безопасно, но затем, когда объяснили, что возможно придется отказаться от обслуживания, он пригрозил судом.
Чтобы избежать лишней драмы и потенциального иска, наш менеджер пошел клиенту навстречу. В итоге этот человек стоял у моей рабочей станции на кухне, самодовольно наблюдая за процессом приготовления своей пиццы целых 20 минут. © Adanim_PDX / Reddit
- В юные годы работала в мясном отделе на рынке. Как-то днем мужчины купили мяса на шашлык и довольные ушли. К концу рабочего дня один вернулся и кинул мне пакет на весы. Я спрашиваю, что не так — знаю, что все свежее. Он мне: «Ну, смотри». Открываю пакет, а там мясо, но уже готовое и даже пережаренное в угольки. И он мне заявляет: «Верни деньги, нам не понравилось!» Пришлось вызывать охрану. © olegovnekaterina
- Работаю в такси. Подъезжаю к подъезду, стоит девушка: ноги длинные, в шерстяных колготках, в короткой джинсовой курточке. Такая фифа, словно появилась из 90-х годов. Девушка подошла к моей машине и постучала ноготками в окно: «Здравствуйте! Это все мое», — и показала на лавочку, где было пакетов пятнадцать. Я не обрадовался, но делать было нечего. Вышел и стал помогать ей грузить пакеты в машину.
И тут не пойми откуда появляется ее муж, здоровается и прыгает в такси. А я думаю: «И с чего я сумки вам таскал?» Когда приехали, я не стал выходить из машины, нажал кнопку, и багажник открылся самостоятельно. Они все выгрузили и ушли. © Рабочие истории / VK
- Веду мастер-класс по лепке из глины. Пришла семья, и я поставила свой стакан кофе, который даже еще не пила, на соседний стол. Так вот, одна из гостей выпила половину стакана, а когда я увидела это, она резко поставила стакан обратно. Я в шоке. © sweafterglow
- Клиентка пришла на маникюр, работа понравилась, после процедуры села на диван. Предложили меню, принесли кофе с бесплатным угощением на золотом подносе. В итоге у нас жалоба и негативные отзывы по всему интернету. Угадаете повод? Правильный ответ: на подносе оставалось свободное место. Дама утверждала, что таким образом мы выпрашивали у нее чаевые. © sofa_mishchikhina
- Семь лет работаю мастером маникюра. Записалась новая девушка, договорились в определенный день на 11:30. А она начала переносить запись: «У меня тоже появилась работа. Уже еду с другого конца города, можете пока перекусить. Вы все успеете! Я в вас верю». Пишу ей: «Ирина, у меня уже другой клиент на 14:30». Хорошо, что в итоге я все успела. Все-таки девушка была очень настойчива и сильно верила в меня. © olga___fetisova
- Я парикмахер. Достригаю клиента, молодого парня. Приходит уже следующая клиентка и ждет своей очереди. Через 5 минут она подходит к администратору и сообщает: «Это мой мастер? Отмените мою запись». Ее спрашивают: «Рассмотрим запись к другому мастеру в другом филиале?» А клиентка такая: «Я пойду в другой салон». Как я так сильно могла испортить впечатление обо всем салоне в целом? Я даже с ней поздороваться не успела. © neprostovenera
