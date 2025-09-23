12 комиксов, которые без фильтров покажут, что скрывается за кулисами профессий

За любым результатом труда стоит человек со своими эмоциями, трудностями и забавными случаями. Часто мы не видим всей картины, воспринимая профессии как набор функций. Эта статья — попытка показать человеческое лицо самых разных специальностей через призму искусства комикса.

1. На приеме она с легкостью разбирается в женском здоровье, но в магазине соседка спрашивает про сыпь на ноге... Хочется ответить: «Дорогая, моя специализация — гинекология, и, наверное, мне лучше поехать на необитаемый остров»

2. У кассира талант сохранять олимпийское спокойствие...Но иногда даже у такого терпения могут быть срывы...

3. А вот воспитатель может успокоить игрушечный бунт в саду, но дома ее ждет новая миссия — нарисовать декорации для утренника.

4. Она создает идеальные ногти для клиентов, но дома ее собственные руки кричат: «Отпуск!» А подруги и родные не понимают, ведь работа-то «сидячая»

5. На работе он сражается с багами в тысячах строк кода, а дома мама просит его «поправить баги» в телефоне бабушки, главный из которых — нежелание включаться в шесть утра.

MelantoMania 3 часа назад Вот-вот, у меня на одном из мест работы сказали - у нас там из кондиционера капает, может посмотришь? ТЫЖПРОГРАММИСТ.... - - Ответить

6. Он привык делать все идеально, но какой ценой?

Lena L 23 часа назад Помнится, второй муж донны Флор жил именно в том мире, в котором и работал. Работал он аптекарем. И жил как в аптеке - каждая вещь на своем месте и подписана. Донне Флор это не очень нравилось. А еще был фильм "В постели с врагом". Там тоже полотенчики ровно висели. Кончилось все плохо. Так что не всегда в жизни "палочки должны быть попендикулярны". - - Ответить

7. Он всегда ловит крутые и запоминающиеся моменты... Но на своей свадьбе хочется их проживать, а фиксировать пусть будут другие

8. Днем она создает на лицах клиентов идеальный контуринг и смоки-айс, а вечером ее собственное лицо украшает только маска для сна и уверенность, что ее кошка с макияжем справилась бы лучше.

9. Целый день она выслушивает чужие проблемы в уютном кабинете, а вечером на дружеской вечеринке ее ждет главный вопрос: «Угадай, о чем я сейчас думаю?»

10. Он кажется таким накаченным и здоровым... А на самом деле и ему иногда надоедает этот режим и правильное питание.

Muereske 1 час назад бред какой-то. любой нормальный тренер скажет, что можно и бургеры, и наггетсы, и, даже!, тортик. а питаться одними листьями салата - никаких сил не хватит. - - Ответить

11. Администратор отеля с радостью помогает каждому гостю. Однако дома ему не дает покоя просьба родственников: скидки, бесплатное размещение и другие «особые» запросы.