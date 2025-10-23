17 комиксов о том, как мы пытаемся быть на одной волне с молодежью, но получается не всегда

17 комиксов о том, как мы пытаемся быть на одной волне с молодежью, но получается не всегда

Проблема «отцов и детей» явно относится к категории вечных. Взрослым всегда кажется, что подрастающее поколение ведет себя как-то странно. При этом каждый родитель хочет понять своего ребенка и узнать, что же его волнует. Мы решили пофантазировать, к чему же могут привести такие похвальные устремления, и попросили нейросеть нарисовать комиксы об этом.

Сейчас дети настолько увлечены челленджами, что так и тянет самим устроить нечто похожее. В конце концов, а взрослые чем хуже?

AI-generated image, AI-generated image

Как бы мы не старались угнаться за прихотливой молодежной модой, сделать это получается далеко не всегда

AI-generated image, AI-generated image

К сожалению, наши представления об идеальном времяпрепровождении далеко не всегда совпадают

AI-generated image, AI-generated image

Современные дети, похоже, готовы на любые подвиги ради интересного видео. Возможно, эту хитрость стоит взять на заметку родителям приверед

AI-generated image, AI-generated image

Разобраться в хитросплетениях взаимоотношений подростков — дело непростое. Иногда начинаешь задумываться: стоит ли вообще задавать уточняющие вопросы

AI-generated image, AI-generated image

Порой мы стараемся в точности повторить действия наших детей, а они все равно морщат носы. Загадка

AI-generated image, AI-generated image

Зато, если освоить современный сленг и терминологию, воспитательный процесс пойдет значительно проще

AI-generated image, AI-generated image
O_о
1 день назад

Скажи, что афк био, как мы в старину говаривали

Иногда совсем непросто понять, чем руководствуются наши чада при выборе одежды и обуви. Вкусы меняются, как по щелчку пальцев

AI-generated image, AI-generated image

Современные игрушки могут порядком испугать слабонервного родителя. Хотя и в нашем детстве было достаточно, мягко говоря, странных кукол

AI-generated image, AI-generated image

Кажется, наши дети не на шутку увлечены соцсетями. На деле многие ребята относятся к ним даже с большей подозрительностью, чем мы

AI-generated image

Порой довольно сложно понять, какую именно мысль чадо хочет до нас донести. Ох уж эти сленговые словечки!

AI-generated image
Вика Рузова
1 день назад

Почему многие думт, что подростки ТАК разговаривают? Не спорю употребляют много англицизмов, но не дурацких слов, которые представлены в посте)))

Некоторые достижения детей кажутся нам сущей ерундой. Но это ровно до того момента, когда мы пытаемся их повторить

AI-generated image, AI-generated image

Как бы мы не старались убедить подрастающее поколение, что поп-ит — это просто раскрашенная пузырчатая пленка, они нам все равно не верят

AI-generated image, AI-generated image

Вроде бы карнавальные костюмы придуманы не только для детей. И между прочим, мы тоже «Гарри Поттера» читали

AI-generated image, AI-generated image

Даже когда отпрыски ничего от нас не скрывают, мы порой не совсем правильно их понимаем

AI-generated image, AI-generated image

Детям кажется, что мы не знаем, как надо веселиться. А вот и нет, мы в курсе, что такое настоящий квест!

AI-generated image, AI-generated image

Почему-то, когда мы решаем опробовать последние тренды из социальных сетей, это далеко не всегда радует ребятню

AI-generated image, AI-generated image

А вам какой молодежный тренд кажется самым удивительным? Или, может, вы наоборот подсматриваете у подрастающего поколения интересные находки? Делитесь в комментариях.

ФинтУшами
1 день назад

я мать подростка, и у нас в доме разговаривают по-русски. с друзьями как хочет

