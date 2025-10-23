17 комиксов о том, как мы пытаемся быть на одной волне с молодежью, но получается не всегда
Проблема «отцов и детей» явно относится к категории вечных. Взрослым всегда кажется, что подрастающее поколение ведет себя как-то странно. При этом каждый родитель хочет понять своего ребенка и узнать, что же его волнует. Мы решили пофантазировать, к чему же могут привести такие похвальные устремления, и попросили нейросеть нарисовать комиксы об этом.
Сейчас дети настолько увлечены челленджами, что так и тянет самим устроить нечто похожее. В конце концов, а взрослые чем хуже?
Как бы мы не старались угнаться за прихотливой молодежной модой, сделать это получается далеко не всегда
К сожалению, наши представления об идеальном времяпрепровождении далеко не всегда совпадают
Современные дети, похоже, готовы на любые подвиги ради интересного видео. Возможно, эту хитрость стоит взять на заметку родителям приверед
Разобраться в хитросплетениях взаимоотношений подростков — дело непростое. Иногда начинаешь задумываться: стоит ли вообще задавать уточняющие вопросы
Полная чушь))) какие чечики, нубики и тюбики?? Кто так разговаривает сейчас??
Порой мы стараемся в точности повторить действия наших детей, а они все равно морщат носы. Загадка
Зато, если освоить современный сленг и терминологию, воспитательный процесс пойдет значительно проще
Иногда совсем непросто понять, чем руководствуются наши чада при выборе одежды и обуви. Вкусы меняются, как по щелчку пальцев
Современные игрушки могут порядком испугать слабонервного родителя. Хотя и в нашем детстве было достаточно, мягко говоря, странных кукол
Кажется, наши дети не на шутку увлечены соцсетями. На деле многие ребята относятся к ним даже с большей подозрительностью, чем мы
Порой довольно сложно понять, какую именно мысль чадо хочет до нас донести. Ох уж эти сленговые словечки!
Почему многие думт, что подростки ТАК разговаривают? Не спорю употребляют много англицизмов, но не дурацких слов, которые представлены в посте)))
Некоторые достижения детей кажутся нам сущей ерундой. Но это ровно до того момента, когда мы пытаемся их повторить
Как бы мы не старались убедить подрастающее поколение, что поп-ит — это просто раскрашенная пузырчатая пленка, они нам все равно не верят
Вроде бы карнавальные костюмы придуманы не только для детей. И между прочим, мы тоже «Гарри Поттера» читали
Даже когда отпрыски ничего от нас не скрывают, мы порой не совсем правильно их понимаем
Детям кажется, что мы не знаем, как надо веселиться. А вот и нет, мы в курсе, что такое настоящий квест!
Почему-то, когда мы решаем опробовать последние тренды из социальных сетей, это далеко не всегда радует ребятню
А вам какой молодежный тренд кажется самым удивительным? Или, может, вы наоборот подсматриваете у подрастающего поколения интересные находки? Делитесь в комментариях.
А если вам нравятся наши комиксы, вот несколько свежих:
Комментарии
я мать подростка, и у нас в доме разговаривают по-русски. с друзьями как хочет