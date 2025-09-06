19 комиксов о том, что у каждого поколения свои рабочие «приколы»

Рабочее место — это настоящая площадка для культурного столкновения поколений, где «позвонить по факсу» — не шутка, а «зависнуть» может означать не только компьютер. То, что для одних кажется незыблемой нормой, у других вызывает искреннее недоумение, а иногда и смех. Кто-то до сих пор помнит гул матричного принтера и аромат копировальной бумаги, а кто-то не представляет жизни без Zoom и чата в мессенджерах. В этой статье мы собрали 19 комиксов, которые с юмором и ностальгией исследуют пропасть между поколениями в офисе.

1. Раньше это был квест с проектором и лампами, а теперь — настоящий дзен: сидишь в кресле и молишься, чтобы не забыть выключить микрофон...

2. Еще несколько лет назад больничный нужно было буквально «выстрадать» осипшим голосом. Сегодня это просто пара кликов на смартфоне, и ты уже официально «болеешь», не вставая с постели

3. Чтобы получить новую мышку, приходилось ждать неделями, пока начальство и бухгалтерия дадут «добро». А сейчас просто мучаешься с выбором...

Балади 4 часа назад Как бухгалтер, который, в том числе, осуществляет закуп товаров, я очень удивлена, что это происходит вот так 😄 - - Ответить

4. На работу ходили в строгих костюмах, а сейчас — в чем удобно...

Светлана БМВ 1 час назад Что за хр**ь? И сейчас полно работы где нужно быть в костюме. Не все же работают на удалёнке. - - Ответить

5. Было время, когда на собеседовании ты блистал умом в костюме. Теперь главное, чтобы твой пушистый «соавтор» не устроил хаос на клавиатуре во время Zoom-звонка

6. Раньше мы боролись с единственным аппаратом кофе, чтобы выпить хоть что-то, а сейчас можно приготовить капучино, латте — хоть на овсяном, хоть на миндальном молоке

Светлана БМВ 1 час назад Канешшш! Прям у всех такие современные аппараты для капучино, латте, и проч. Хорошо если вообще есть кофейный аппарат. - - Ответить

7. Раньше волновались, чтобы не было каких-либо технических неполадок во время важного собрания, а сейчас — чтобы не забыть, что ты в шортиках в горошек...

Людмила Монастырева 1 час назад По мнению ИИ весь мир перешел nа удаленку. Или эти комиксы 20-го года? - - Ответить

8. Тогда приходили в офис и сразу знакомились со всем отделом. Сейчас сидишь и гадаешь, увидишь ли ты когда-нибудь своих коллег хотя бы по видеозвонку...

Мгла 1 час назад И хорошо же! Никаких сплетен над ухом, умцы-умцы, тупых вопросиков и неуместного флирта. Обожаю удаленку. - - Ответить

9. Раньше все было просто: ушел в отпуск — пропал с радаров. Сейчас: вроде и в отпуске, но «всего одно письмо посмотреть», и вот ты уже снова в деле.

Мгла 1 час назад А просто нечего рабочий комп в отпуск брать. Если не ответственность за жизни людей на работе. - - Ответить

10. Нужно было бежать через весь отдел, чтобы найти коллег и дать подписать срочные документы. Сейчас все решается одним кликом или голосовым сообщением...

11. Раньше не сдал проект — никто домой не уходит. Сейчас: скинул проект в облако, сидя в пижаме — и сразу на диван

morgan180 1 час назад Концовка неправильная. Должно быть так: "Лучше сидеть в пижаме, чем с пиццей, но дома". - - Ответить

12. Раньше все было просто: не работает — дуй посильнее. Сейчас: не работает — спроси у ИИ, как починить ИИ.

13. Когда-то все было просто: накрыли стол — говорим пожелание. Сейчас: выбираем между Zoom, Gather Town, чтобы просто сказать «Вы крутые!».

14. Когда-то во время собраний все писали на доске, на бумагах, вручную составляли графики. Сейчас: «Коллеги, а вы меня слышите? Так, у меня пропал звук»

15. Когда-то давно рабочие заметки записывались в блокнот. Сегодня же ты ведешь заметки в электронном виде, а потом в панике пытаешься найти нужное сообщение среди десятков мессенджеров

16. Раньше дорога на работу была настоящим приключением: с друзьями, смехом и разговорами. Сегодня это скорее квест — выжить в пробке, найти Wi-Fi или просто отойти от кухни

Людмила Монастырева 1 час назад С друзьями смехом и разговорами? Все работники дружат и вместе добираются до работы? - - Ответить

17. Было время, когда борьба с принтером была частью рабочего процесса. Это был настоящий бой с бумажными заторами. Сегодняшнее поколение просто смотрит на него в недоумении...

18. Когда-то, чтобы узнать что-то или просто поговорить, приходилось постоянно звонить. Сейчас просто отправляешь голосовое и ждешь добавления новых контактов