19 комиксов о том, что у каждого поколения свои рабочие «приколы»
Рабочее место — это настоящая площадка для культурного столкновения поколений, где «позвонить по факсу» — не шутка, а «зависнуть» может означать не только компьютер. То, что для одних кажется незыблемой нормой, у других вызывает искреннее недоумение, а иногда и смех. Кто-то до сих пор помнит гул матричного принтера и аромат копировальной бумаги, а кто-то не представляет жизни без Zoom и чата в мессенджерах. В этой статье мы собрали 19 комиксов, которые с юмором и ностальгией исследуют пропасть между поколениями в офисе.
1. Раньше это был квест с проектором и лампами, а теперь — настоящий дзен: сидишь в кресле и молишься, чтобы не забыть выключить микрофон...
2. Еще несколько лет назад больничный нужно было буквально «выстрадать» осипшим голосом. Сегодня это просто пара кликов на смартфоне, и ты уже официально «болеешь», не вставая с постели
3. Чтобы получить новую мышку, приходилось ждать неделями, пока начальство и бухгалтерия дадут «добро». А сейчас просто мучаешься с выбором...
Как бухгалтер, который, в том числе, осуществляет закуп товаров, я очень удивлена, что это происходит вот так 😄
4. На работу ходили в строгих костюмах, а сейчас — в чем удобно...
Что за хр**ь? И сейчас полно работы где нужно быть в костюме. Не все же работают на удалёнке.
5. Было время, когда на собеседовании ты блистал умом в костюме. Теперь главное, чтобы твой пушистый «соавтор» не устроил хаос на клавиатуре во время Zoom-звонка
6. Раньше мы боролись с единственным аппаратом кофе, чтобы выпить хоть что-то, а сейчас можно приготовить капучино, латте — хоть на овсяном, хоть на миндальном молоке
Канешшш! Прям у всех такие современные аппараты для капучино, латте, и проч. Хорошо если вообще есть кофейный аппарат.
7. Раньше волновались, чтобы не было каких-либо технических неполадок во время важного собрания, а сейчас — чтобы не забыть, что ты в шортиках в горошек...
По мнению ИИ весь мир перешел nа удаленку. Или эти комиксы 20-го года?
8. Тогда приходили в офис и сразу знакомились со всем отделом. Сейчас сидишь и гадаешь, увидишь ли ты когда-нибудь своих коллег хотя бы по видеозвонку...
И хорошо же! Никаких сплетен над ухом, умцы-умцы, тупых вопросиков и неуместного флирта. Обожаю удаленку.
9. Раньше все было просто: ушел в отпуск — пропал с радаров. Сейчас: вроде и в отпуске, но «всего одно письмо посмотреть», и вот ты уже снова в деле.
А просто нечего рабочий комп в отпуск брать. Если не ответственность за жизни людей на работе.
10. Нужно было бежать через весь отдел, чтобы найти коллег и дать подписать срочные документы. Сейчас все решается одним кликом или голосовым сообщением...
11. Раньше не сдал проект — никто домой не уходит. Сейчас: скинул проект в облако, сидя в пижаме — и сразу на диван
Концовка неправильная. Должно быть так: "Лучше сидеть в пижаме, чем с пиццей, но дома".
12. Раньше все было просто: не работает — дуй посильнее. Сейчас: не работает — спроси у ИИ, как починить ИИ.
13. Когда-то все было просто: накрыли стол — говорим пожелание. Сейчас: выбираем между Zoom, Gather Town, чтобы просто сказать «Вы крутые!».
14. Когда-то во время собраний все писали на доске, на бумагах, вручную составляли графики. Сейчас: «Коллеги, а вы меня слышите? Так, у меня пропал звук»
15. Когда-то давно рабочие заметки записывались в блокнот. Сегодня же ты ведешь заметки в электронном виде, а потом в панике пытаешься найти нужное сообщение среди десятков мессенджеров
16. Раньше дорога на работу была настоящим приключением: с друзьями, смехом и разговорами. Сегодня это скорее квест — выжить в пробке, найти Wi-Fi или просто отойти от кухни
С друзьями смехом и разговорами? Все работники дружат и вместе добираются до работы?
17. Было время, когда борьба с принтером была частью рабочего процесса. Это был настоящий бой с бумажными заторами. Сегодняшнее поколение просто смотрит на него в недоумении...
18. Когда-то, чтобы узнать что-то или просто поговорить, приходилось постоянно звонить. Сейчас просто отправляешь голосовое и ждешь добавления новых контактов
19. А общая фотография была редким и ценным событием. Сегодня же все гораздо проще: можно сделать сотню селфи, пока не понравится каждому
Прогресс не остановить, и это прекрасно. Но иногда так хочется ненадолго вернуться в тот офис, чтобы просто спросить: «Петрович, не видел мою распечатку?» и услышать в ответ живое ворчание, а не уведомление в чате.
Вы как-то припощднилимь с удаленнкрй: сейчас работодатели активно воюют за возврат работников в офис
Работаю медсестрой в поликлинике и сижу с врачом на приёме. Жаль, что медсестрой нельзя работать удалённо)
Ага, весь мир сидит за компами. Не выходя из-за компьютера и людей лечат, и пожары тушат, и нефть добывают, и толканы в гостиницах дают.