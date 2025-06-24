12 хитростей, которые помогут приятно пахнуть даже в самый душный день

Не стоит обильно поливаться духами по несколько раз в день. Во-первых, носить в сумочке большой флакон неудобно, во-вторых, слишком сильный запах будет просто сбивать окружающих с ног, а не вызывать симпатию.

Некоторые люди советуют захватить с собой несколько ватных дисков, смоченных в духах или туалетной воде. И при необходимости аккуратно протирать стратегические зоны: запястья, шею и подколенные ямки. Это не только экономит парфюм, но и поддерживает приятный запах на необходимом уровне.

Кроме того, стоит дать духам полностью высохнуть перед выходом из дома, иначе аромат быстро выветрится.