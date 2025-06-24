12 хитростей, которые помогут приятно пахнуть даже в самый душный день
С приходом лета многие задаются вопросом, как благоухать свежестью с утра и до самого вечера. Однако не многие осознают, что приятный запах — это не только духи, но и правильный выбор повседневной одежды, гигиену и питание. Даже самый стильный образ теряет свое очарование, если от человека исходит неприятный запах. Мы собрали для вас простые и понятные советы о том, как приятно пахнуть в любой ситуации.
Ватные диски помогают экономить парфюм и поддерживать приятный запах
Не стоит обильно поливаться духами по несколько раз в день. Во-первых, носить в сумочке большой флакон неудобно, во-вторых, слишком сильный запах будет просто сбивать окружающих с ног, а не вызывать симпатию.
Некоторые люди советуют захватить с собой несколько ватных дисков, смоченных в духах или туалетной воде. И при необходимости аккуратно протирать стратегические зоны: запястья, шею и подколенные ямки. Это не только экономит парфюм, но и поддерживает приятный запах на необходимом уровне.
Кроме того, стоит дать духам полностью высохнуть перед выходом из дома, иначе аромат быстро выветрится.
- Мне приятно, когда мой аромат хвалят близкие люди. А вот если получаю такие комплименты от незнакомых людей, то понимаю, что, похоже, переборщила с духами. © haircritter / Reddit
Зеленый чай борется с микробами
Неприятный запах изо рта в основном связан с бактериями полости рта. Благодаря своим антибактериальным свойствам зеленый чай борется с микробами. Он содержит полифенолы, которые борются с бактериями, вызывающими неприятные запахи. Кроме того, танины, содержащиеся как в зеленом, так и в черном чае, помогают сохранять ноги сухими, предотвращая появление неприятного запаха.
Кроме того, регулярное употребление зеленого чая помогает снизить стресс, что, в свою очередь, снижает вероятность чрезмерной потливости.
Спрей для обуви эффективное решение в борьбе с неприятным запахом
Мы регулируем температуру нашего тела через наши ноги за счет потери влаги. Неприятные запахи возникают из-за наличия на коже бактерий, которые расщепляют пот на ногах. Еще одна проблема — недостаточная вентиляция ног. Спрей для обуви — простое и эффективное решение, которое поможет сохранить приятный запах, даже если ноги сильно потеют.
Стоит серьезно рассмотреть этот вариант, если вы любите носить обувь без носков, особенно летом. Даже если у вас нет естественного неприятного запаха ног, реакция между материалом обуви и потной кожей может создать неприятный запах.
Кофе может как стимулировать появление специфического телесного запаха, так и поглощать его
Утренний кофе дает вам заряд энергии, но он также стимулирует работу потовых желез. Кофеин возбуждает центральную нервную систему, вызывая выброс адреналина, что стимулируют определенные потовые железы, а вместе с ним и появление специфического запаха у тела.
Если вы не можете полностью отказаться от утреннего кофе или дневного тонизирующего напитка, рассмотрите возможность выбора альтернатив с кофеином.
С другой стороны, кофейная гуща известна своими свойствами поглощать запахи. Благодаря насыщенному аромату ею можно потереть руки, чтобы избавиться от стойких кухонных запахов — например, рыбы, чеснока или лука. Кроме того, кофейную гущу можно использовать как скраб для тела: она помогает удалить омертвевшие клетки кожи и освежить тело, уменьшая неприятный запах.
Кондиционер для белья препятствует циркуляции воздуха
Иногда неприятный запах исходит не от нашего тела, а от одежды. Поэтому пропотевшую одежду стоит стирать, вывернув на изнанку, — так порошок лучше справится с веществами, содержащими неприятные ароматы. Если вещи уж слишком плохо пахнут, их можно просто замочить в уксусном растворе перед стиркой.
А вот от кондиционера для белья лучше избавиться. Он покрывает ткань тонкой пленкой, которая препятствует циркуляции воздуха. Из-за этого человек сильнее потеет, а бактерии, выделяющие неприятные запахи, размножаются быстрее.
Не стоит плотно утрамбовывать одежду, когда складываете ее в шкаф. Из-за этого внутри нарушается циркуляция воздуха и вещи быстро отсыревают. По этой же причине не следует хранить предметы туалета в пластиковых контейнерах. Активированный уголь в мешочках может исправить ситуацию, но лучше просто оставить небольшое пространство между вещами.
- Некоторые оставляют одежду в стиралке, и она начинает вонять плесенью. Сами люди быстро привыкают к этому запаху и не замечают его, а вот окружающие отлично его унюхивают. © Unknown author / Reddit
Антибактериальное мыло может нарушить естественный баланс
Как бы тщательно мы ни плескались в душе, на нашей коже сохраняется определенный набор бактерий. Что не так уж плохо, ведь именно этот микробиом формирует естественный аромат, который многие окружающие находят привлекательным. Поэтому не стоит слишком часто пользоваться антибактериальным мылом.
Это косметическое средство может нарушить естественный баланс и уничтожить полезные микроорганизмы, на смену которым придут вредоносные бактерии. И это, в свою очередь, приводит к появлению неприятного запаха. Лучше выбрать мягкое, щадящее средство.
- Я принимаю душ 2-3 раза в неделю и моюсь обычным мылом без отдушек. Просто потом наношу на кожу лосьон из какао масла. При этом люди почему-то постоянно делают мне комплименты — типа я вкусно пахну. Честное слово, это ставит меня в тупик. © ilikepieilikecake / Reddit
Регулярное потоотделение вернет коже естественный запах
Интенсивные тренировки напрямую ассоциируются у нас с выделением пота, поэтому кажется, что физические упражнения вряд ли принесут нашему телу божественный аромат. Но исследователи утверждают, что регулярное потоотделение может вернуть коже естественный запах. Чем чаще пот прочищает железы, тем менее интенсивно и неприятно пахнет человек.
Распыление духов на расческу смягчит химическое воздействие
Распыляйте духи на расческу, а не на волосы! Вопреки традиции, распыление духов непосредственно на прическу может повредить корни и сделать волосы сухими. Вместо этого нанесите выбранный аромат на расческу — это поможет снизить концентрацию аромата и смягчить химическое воздействие, создав при этом тонкий, приятный шлейф.
Бактерии быстрее всего появляются во влажной среде
После водных процедур следует тщательно промокнуть все тело чистым полотенцем, уделяя особенно внимание тем местам, где обычно скапливается пот. Бактерии, которые отвечают за выделение неприятного запаха, быстрее всего появляются именно во влажной среде, поэтому не стоит натягивать одежду на мокрое тело.
- Я после душа наношу увлажняющее средство, даю ему впитаться, а уже потом вытираюсь насухо. Только после всех этих процедур я использую духи. © Apocalypstik / Reddit
- Я пользуюсь дезодорантом сразу после душа, пока тело еще теплое. И мне кажется, это работает. © haircritter / Reddit
Не все цветочные запахи радуют окружающих
Мы оцениваем окружающих в том числе и по запаху. Одно из исследований показало, что люди, чьи ароматы похожи, испытывают друг к другу большую симпатию и быстрее завязывают теплые отношения. Поэтому наше желание приятно пахнуть для других людей вполне резонно.
Как ни удивительно, один из экспериментов показал, что мужчинам больше всего нравится именно естественный запах женщин. Причем, чем выше уровень эстрогена в организме у барышни, тем привлекательнее ее аромат. А вот цветочные запахи большинству джентльменов не слишком нравятся. Исключение составляют ароматы ландыша, розового масла и ванили.
Пробиотические дезодоранты устраняют неприятный запах
Не все дезодоранты работают одинаково. Некоторые косметические продукты содержат специальные вещества, уменьшающие количество бактерий. Использование таких средств приводит к тому, что микрофлора в области подмышек нарушается. У части людей это в результате вызывает повышенную выработку микроорганизмов, которые и производят удушающие ароматы.
В этом случает специалисты советуют использовать пробиотические дезодоранты, которые уничтожают только «плохие» бактерии и тем самым устраняют неприятный запах. Некоторые люди предпочитают готовить дезодоранты самостоятельно из яблочного уксуса, соды и лимонного сока, которые оказывают такое же воздействие. Но такие средства стоит применять аккуратно — они могут вызвать ожог.
- Чтобы приятно пахнуть, я смазываю дезодорантом не только подмышки, но и область вокруг груди, своды стоп и внутреннюю сторону бедер. © Larkfor / Reddit
Синтетические ткани создают идеальную среду для бактерий
Одежда, которую вы носите, во многом влияет на то, насколько свежо вы пахнете в течение дня. Дерматологи рекомендуют носить дышащие материалы, такие как хлопок, бамбук и лен, которые позволяют воздуху циркулировать и помогают предотвратить накопление пота. Синтетические ткани, такие как полиэстер и нейлон, могут удерживать тепло и влагу, создавая идеальную среду для бактерий, вызывающих неприятный телесный запах. Правильная гигиена одежды так же важна, как и выбор ткани. Нижнее белье, носки и спортивную одежду следует стирать после каждого использования.
Но стирать их следует используя соответствующие средства. Жесткие моющие средства и сильно ароматизированные кондиционеры для белья могут раздражать нежную кожу или оставлять на ткани остатки, которые вступают в реакцию с потом. Дерматологи рекомендуют использовать гипоаллергенные моющие средства без отдушек, чтобы обеспечить как здоровье кожи, так и ее длительную свежесть.
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