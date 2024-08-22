14 везунчиков, у которых такой неординарный батя, что нам всем бы такого

Правду поют в песне: «Папа может все, что угодно». Хоть скандалящих сыновей одной фразой успокоить, хоть детей изощренно подкалывать, хоть обхитрить первоклашку, который не хочет в школу ходить. Быть отцом — таким, знаете, со странноватым чувством юмора, со своим подходом к жизни и к воспитанию, — это тоже наука.