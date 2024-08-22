14 везунчиков, у которых такой неординарный батя, что нам всем бы такого
Истории
3 часа назад
Правду поют в песне: «Папа может все, что угодно». Хоть скандалящих сыновей одной фразой успокоить, хоть детей изощренно подкалывать, хоть обхитрить первоклашку, который не хочет в школу ходить. Быть отцом — таким, знаете, со странноватым чувством юмора, со своим подходом к жизни и к воспитанию, — это тоже наука.
- Ехала я как-то в трамвае, и зашел мужик с двумя пацанами лет 7-8. Пацаны сходу начали ссориться, давай телефон друг у друга вырывать. Отец пару раз одергивал их, но помогало ненадолго. Наконец один пацан треснул другого, тот зарыдал на весь трамвай, и тут их отец громко выдает: «А вот я не буду вас разнимать! Не буду и все тут! Деритесь дальше! Кто победит, с тем домой и поеду!» — и отвернулся к окну. Надо сказать, помогло, дальше ехали в тишине. © ozomena / Pikabu
- Разговариваю с отцом по видеосвязи. И обычно мне звонит мама, а тут батя первым звонит. Вижу, он как-то напряжен, глаза вниз опустил и сурово так спрашивает: «У тебя все хорошо?». Я начинаю паниковать, отвечаю, что все нормально вроде. Отец продолжает: «Поговорить надо серьезно. Ты только сильно не паникуй, хорошо?». Теперь я уже весь напрягся: может, с мамой что случилось, может, разводятся. А отец грустным голосом продолжает: «Мы с мамой тут подумали, ты вроде уже на ноги встал, своя семья, понять должен». У меня сердце колотится, не знаю уже, о чем и думать. Отец, выдержав небольшую паузу, поднимает глаза и на полном серьезе заявляет: «Я Бэтмен!», и сразу после этого я слышу, как за кадром ржет мама. А батя говорит: «Ты бы видел свое лицо, сынок». Оказывается, он посмотрел все три части «Темного рыцаря», решил впечатлениями поделиться. Уже под 60 отцу, называется. © spacerumin / Pikabu
- Несколько месяцев назад я набила себе на ноге штук 10 прикольных татуировок, о которых давно мечтала. Мама об этом знала, а вот папа даже не подозревал, потому что я ему ничего не говорила. Приезжаю к ним в гости, на мне шорты — естественно, видно всю забитую ногу. Отец в шоке. Спрашивает, что это, а я показываю и рассказываю: «Это панда, кот, собака, птица, ежик, змея...» Тут папа перебивает: «Офигеть! У меня теперь не дочь Катя. У меня теперь целый зоопарк!» © Палата № 6 / VK
- Моя первая выставка была в маленькой галерее. Я очень переживала. Самым важным для меня было то, что скажет отец. Мой папа всю жизнь работал преподавателем в художественной школе, он меня и научил рисовать. Были у нас и ссоры, ведь как преподаватель он довольно строгий: неважно, что я его дочь, он со мной обращался как с обычной ученицей, что меня, бывало, обижало. А во время моей выставки он ничего не сказал. На следующий день я спросила сама, а в ответ услышала: «Так а на что тебе сейчас мое мнение? Ты сама уже мастер!» © Палата № 6 / VK
- Мне в детстве батя диск с игрой подарил на день рождения. А я такой типа: «Бать, ну ты чего, я же говорил, у меня не диски, у меня картриджи...» Он мне: «Ну блин, опять перепутал. Ладно, иди помоги продукты из машины принести». А там, в машине, коробка с моим первым компом. Ни один современный компьютер мне уже не принесет таких эмоций. © Actionsen / Pikabu
- Приехал я как-то с девушкой тогдашней к ее подруге, собирались все вместе на пляж. Девчонки пошли переодеваться в дом, я на крыльце остался, и тут батя этой подруги выходит. «Привет, — говорит, — пошли покажу, че купил!, Отводит в гараж, а там новенький скутер стоит. «Смотри, какая техника, мощь! Хочешь прокатиться?» Ну а я, конечно, хочу. Батя достает шлем новенький и мне протягивает. Я скутер только завел, а он говорит: «Заскочи по пути в магазин, купи рыбки, чего порожняком гонять», и пару соток мне в карман сует. Прокатился, в магазин заехал, правда обалденная техника. И только сейчас я понял, что это было. © lavelas112 / Pikabu
- Вспомнил свой первый класс. Ух, как я его ждал! Но вот первая же неделя меня так подкосила, что я тут же решил завязать с учебой. Сказал родителям, что я не такой дурак — целых 11 лет в школе сидеть, когда на свете есть куча более приятных дел. Читать-писать умею, а остальное нафиг мне не сдалось. Ну, батя поржал и... согласился. Но с условием: я должен получить подряд пять звездочек (типа пятерка для первоклашки) по математике. И ни разу до конца первого класса у меня так и не получилось. Перед выпускным в 11 классе даже спросил у моей первой учительницы, почему же мне больше 4 звезд подряд не ставили. Она раскололась тут же. Оказалось, отец позвонил и все рассказал. Мне было обидно прямо до слез. Я к отцу с претензией, а он ржет пуще прежнего. Жаль, говорит, с универом так уже не прокатит. © SanLet / Pikabu
- Мне 17 лет. Моей сестре 28, и у нее двое маленьких детей. Каждый раз, когда они приезжают к нам в гости, сестра скидывает детей на меня. И тут как-то маман заявила, что мы едем в отпуск на недельку: она, папа и я. Втроем. Вот только в аэропорту я увидела сестру с детьми. Взяла и незаметно спрятала свой паспорт в обувь. Ой, какая жалость, что служба контроля не пустила меня на самолет! С радостью провела целую неделю дома одна. Мама и сестра писали мне о том, как им тяжело с малышами, ругались, что я испортила им отпуск. А папа... Папа догадался, что я пошла на уловку, и сказал, что все понимает. © Stories / VK
- Я сам не любитель острого. Поэтому, когда теща (сейчас уже бывшая) передала мне слегка начатую баночку аджики, купленную в отпуске, я аккуратно попробовал на кончике чайной ложки, сказал: «Ага, ядреная», убрал в холодильник и убежал в комнату плакать. На неделе зашел батя за циркуляркой, на дачу он ехал. Ну я ему и предложил забрать баночку, мол, попробуй, будешь такое или нет. Он взял кусок батона, намазал аджику слоем в палец толщиной, заглотил в два укуса и молвил: «Островата слегка, на мой вкус. Но ради разнообразия можно иногда». © mich2lych / Pikabu
Про аджику - не удивительно, потому что после 40-50 лет уменьшается количество вкусовых рецепторов. И чем дальше, тем больше... Все остальные органы чувств тоже многое теряют. А-а-а-а-а!!!
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- Учился я в универе, жил в общаге, питался соответствующе. Родители были за сотни километров от меня, виделись мы изредка. И тут батя взял и купил путевку в санаторий под городом, где я учился. Почти каждый день я приезжал к нему туда, мы играли в бильярд, он возил меня в шашлычку неподалеку, и я там объедался от пуза. Мне казалось, что вкуснее я ничего в жизни не пробовал, чем эта свинина и эти лаваши. Мне тогда лет 18 или 19 было, и это, судя по всему, был последний период, когда я чувствовал вот эту вот детскую беззаботность, когда можно вообще не париться и есть кто-то, кто о тебе позаботится. © Stories / VK
- Батя у меня на пенсии. И так получилось, что живем мы с ним в соседних подъездах. А я искал работу, мотался по собеседованиям. К бате заехал, а он дал мне листок с вакансиями из интернета, где одна вакансия была выделена красным.
— Бать, это че?
— Да это рядом с домом, позвони.
Позвонил. Сходил. Приняли. Спустя полгода — офигенный карьерный рост и зарплата такая, что еще остается отложить после оплаты ипотеки.
Другой случай. Прихожу с работы, дома стоил целый казан плова. Звоню бате:
— Бать, это че?
— Да тебе ж готовить некогда. Дай, думаю, приготовлю сыночку поесть.
Случай третий. Сломался дома вводной кран на холодной воде. Пришел к бате помыться. На следующий день прихожу домой, набрав с собой инструментов и материалов, дабы починить, а уже все сделано. Звоню.
— Бать, это че?
— Ну ты и так на работе этой фигней занимаешься, приходишь домой еле живой, а мне скучно дома сидеть, вот и починил.
А вы говорите — «без пап, мам и кредитов». Да с радостью бы, но блин... © vadyoxa / Pikabu
- Батя давненько уже с мамой в разводе. Решил он себе даму через сайт знакомств найти. Ну пусть ищет, думаю. После него сел за комп, а он с сайта не вышел. Полистал его анкету. В графе цвет волос у него указано «телесный»... P.S. Батя у меня лысый. © ezhikea / Pikabu
- Сказала я папе, что ко мне придет парень, и вышла в магазин. Возвращаюсь, а у меня в комнате двери нет. Папа ее снял с петель. Типа, давно хотел поменять. Короче, просидели мы с парнем на стульчиках 5 часов, играя в карты... © ПОЗОР / VK
- Вот соберешься куда-нибудь и спрашиваешь у бати, нормально ли, а в итоге выслушиваешь пятиминутную тираду, мол, волосы как пакля, а шмотки как у клоуна. Нафига спрашивал, сам не понимаю. Но все подколы закончились, когда я нашел фото отца в моем возрасте. Отец на моей памяти всегда выглядел аккуратно: в костюме, белой рубахе, со стрижкой. Но на той фотографии — стиляга с длинными волосами, в гавайке и клешах. Мы с братом час ржали как кони. С тех пор 10 лет ни одного подкола. © Uvaroff / Pikabu
А вот и еще одна статья про крутых отцов, которые очень любят своих детей — иначе, чем мамы, но совершенно искренне.
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