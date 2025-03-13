18 доказательств того, что быть батей — это отдельный талант

В отцовстве без юмора никуда. И бати знают об этом не понаслышке: кто-то шутками умудрится устроить сыну личную жизнь, а кто-то за минуту сделает из простого пирога идеальное блюдо. Остается только воскликнуть: "Ну па-а-ап!" и рассказать очередной курьез всему интернету.

«Знаете, что мой папа на это сказал? "Конечно, я это сделал - верхушка же самая вкусная!"»

«На капоте моей тачки появилась ржавчина. Пока я искал мастера, батя вызвался сам все сделать. Я протестовал - он же не умеет! Но сегодня он вон как отжег»

"Теперь нужно перекрашивать весь капот".

«Папа испек этот торт и уверен, что все плохо. Скажите ему, что это не так!»

Когда папа выполнил просьбу, но есть нюанс

Как-то мелкий я попросил папу разрезать арбуз. Он радостно положил полосатого на тарелку, взял кухонный нож и сделал суперуверенный взмах. Арбуз был разрезан просто мгновенно. И тарелка, на которой он лежал - тоже. Божечки, как мы ржали! Папа был так уверен в себе, что просто забыл взять доску. © camstory / Reddit

«Места в холодильнике не было, и мой батя нашел такое решение»

«Я два часа сортировал папе таблетки на месяц, а спустя две недели он приходит и выдает, что пил их просто вразнобой»

© knockoffgerardway / Reddit Председатель общества зануд 1 день назад Я, конечно, не до конца уверен, но разве таблетки не пьют курсами - одни и те же в примерно в одно время? Т.е какая разница пить их по порядку или разнобой по дням если таблетки одинаковые? - - Ответить

«Вот что делает мой батя, чтобы ни в коем случае не разрезать ни один кусочек пепперони»

Когда папа видит красоту в чем угодно

Болею ветрянкой. Попросила папу на спине намазать пупырки зеленкой. В итоге у меня на спине красуется дельфин. В принципе, неплохо. © Палата №6 / VK

«Все говорят, что я придираюсь, а у папиного телика нормальная цветопередача»

«Это мясо лежало в багажнике две суток, но папа утверждает, что его можно есть»

«Папа никогда не отдирает наклейки с вещей. Ну и мне это делать тоже запрещает»

«Вот так мой батя положил в холодильник кусок мяса»

«Пока нас не было, папа решил переклеить обои»

«Я отвернулась от готовки всего на 3 минуты, а папа решил, что сделает мой пирог идеальным. Ну и добавил на него ломтики самого дешевого сыра»

«Батя по неизвестной причине стирает носки в кухонной раковине. В наших кружках»

Когда папа и личную жизнь может устроить

Стоим с отцом на кассе, перед нами шикарная блондинка. Внезапно батя громогласно выдает: "Что говоришь? Шикарные ножки, сынок? А ты знаешь толк в дамах. Согласен, благословляю!" Она обернулась. Я весь красный, а папа не унимается: "Да, сынок, она - богиня!" И тут мы обалдеваем. Эта блондинка достает ручку, пишет номер телефона на чеке и протягивает нам. А папа решил меня совсем добить: "Надеюсь, это моему сыну? А то если мне, то я на развод не смогу подать - 25 лет с женой вместе, привычка". Магазин лежал... А я завтра с ней встречаюсь. Удачи мне! © Палата №6 / VK

«Мой папа просто откусывает куски масла. Господи боже»

«Батя избавился от нашего прекрасного зеркала и повесил это чудовище»