18 доказательств того, что быть батей — это отдельный талант
В отцовстве без юмора никуда. И бати знают об этом не понаслышке: кто-то шутками умудрится устроить сыну личную жизнь, а кто-то за минуту сделает из простого пирога идеальное блюдо. Остается только воскликнуть: "Ну па-а-ап!" и рассказать очередной курьез всему интернету.
«Знаете, что мой папа на это сказал? "Конечно, я это сделал - верхушка же самая вкусная!"»
«На капоте моей тачки появилась ржавчина. Пока я искал мастера, батя вызвался сам все сделать. Я протестовал - он же не умеет! Но сегодня он вон как отжег»
"Теперь нужно перекрашивать весь капот".
«Папа испек этот торт и уверен, что все плохо. Скажите ему, что это не так!»
Очень надеюсь, что для фигурки папахен использовал не детский пластилин)
Когда папа выполнил просьбу, но есть нюанс
- Как-то мелкий я попросил папу разрезать арбуз. Он радостно положил полосатого на тарелку, взял кухонный нож и сделал суперуверенный взмах. Арбуз был разрезан просто мгновенно. И тарелка, на которой он лежал - тоже. Божечки, как мы ржали! Папа был так уверен в себе, что просто забыл взять доску. © camstory / Reddit
«Места в холодильнике не было, и мой батя нашел такое решение»
«Я два часа сортировал папе таблетки на месяц, а спустя две недели он приходит и выдает, что пил их просто вразнобой»
Я, конечно, не до конца уверен, но разве таблетки не пьют курсами - одни и те же в примерно в одно время? Т.е какая разница пить их по порядку или разнобой по дням если таблетки одинаковые?
«Вот что делает мой батя, чтобы ни в коем случае не разрезать ни один кусочек пепперони»
Когда папа видит красоту в чем угодно
- Болею ветрянкой. Попросила папу на спине намазать пупырки зеленкой. В итоге у меня на спине красуется дельфин. В принципе, неплохо. © Палата №6 / VK
«Все говорят, что я придираюсь, а у папиного телика нормальная цветопередача»
«Это мясо лежало в багажнике две суток, но папа утверждает, что его можно есть»
Можно. Но не людям. Ракам, грифам, медведям, червячкам, наконец... Папа просто не уточнил. ))
«Папа никогда не отдирает наклейки с вещей. Ну и мне это делать тоже запрещает»
«Вот так мой батя положил в холодильник кусок мяса»
«Пока нас не было, папа решил переклеить обои»
«Я отвернулась от готовки всего на 3 минуты, а папа решил, что сделает мой пирог идеальным. Ну и добавил на него ломтики самого дешевого сыра»
«Батя по неизвестной причине стирает носки в кухонной раковине. В наших кружках»
Когда папа и личную жизнь может устроить
- Стоим с отцом на кассе, перед нами шикарная блондинка. Внезапно батя громогласно выдает: "Что говоришь? Шикарные ножки, сынок? А ты знаешь толк в дамах. Согласен, благословляю!" Она обернулась. Я весь красный, а папа не унимается: "Да, сынок, она - богиня!" И тут мы обалдеваем. Эта блондинка достает ручку, пишет номер телефона на чеке и протягивает нам. А папа решил меня совсем добить: "Надеюсь, это моему сыну? А то если мне, то я на развод не смогу подать - 25 лет с женой вместе, привычка". Магазин лежал... А я завтра с ней встречаюсь. Удачи мне! © Палата №6 / VK
«Мой папа просто откусывает куски масла. Господи боже»
«Батя избавился от нашего прекрасного зеркала и повесил это чудовище»
Руки бы оторвала. Зеркало в ванной - не для красы-басы, а нужды ради.
- Уверена, что от него можно сбрендить, но мне нравится. © Xogoth / Reddit
А вот подборка статей, где отцовство показано с юмором:
Комментарии
Ну, что тут скажешь - с кем только люди не живут)
Надеюсь, кто-нибудь из страдальцев соберется с силами и нальет папахену кофе в кружку вместе с носками...