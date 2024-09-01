18 историй, в которых главные герои папы, и этим все сказано

Истории
1 час назад

«Папа может все что угодно» — поется в популярной детской песне. И мы на своем опыте знаем, что это действительно так. Самое классное, что родители, а особенно отцы, могут в неожиданный момент выдать такое, что хоть стой, хоть падай. Перед вами — подборка пап, которые удивят кого угодно на раз-два.

  • На свадьбе сестры отца три женщины приглашали танцевать. Он с ними потанцевал, и наша мама спрашивает: «Ну что, с кем больше всего понравилось?» А он на голубом глазу: «А это что, были разные женщины? Я думал, одна и та же». © assel_zhubanysheva
  • Встречалась с парнем 3 месяца, родители про него все прекрасно знали. Приехали к ним в гости знакомиться. Папа с ним часа 3-4 общался на кухне и на улице. Потом подходит ко мне, улыбается и спрашивает: «А как его зовут-то хоть?» © kydrina.pilit
  • У дочери в четвертом классе был выпускной. Решили с родителями отметить в красивом месте, заказали большой шатер. Вместе с нами его арендовал и параллельный класс. Официальная часть прошла, время за стол садиться. Мамочки все друг друга знают, все в порядке. Тут я понимаю, что мужа моего вообще нигде нет. Хожу, ищу его. Потом смотрю, а он сидит за столом. Но только за столом другого класса. © zamazharlygapova
  • Лет с 16 хотела сделать тату, но папа всегда был резко против. У нас хорошие отношения, которые не хотелось портить из-за рисунка, да и что конкретно я хочу — пока не знаю. Вот и отложила эту идею в долгий ящик. Сейчас мне 19, сдаю на права. Сидим с папой, решаем вместе билеты. Я в очередной раз отвечаю неправильно, и ошибки в одном и том же! Папа, подумав, выдает: «Я думаю, тебе нужно сделать тату. На правой руке, блин, напиши: „Помеха справа!“» © Подслушано / Ideer
  • Вчера муж спрашивает ходит ли наш сын в садик. Сказала, что нет, выпускной был из садика. А он спросил: «И что, куда он теперь?» © yana7923
  • Я в детстве писал фантастические рассказы и, конечно, таскал родителям оценить. Мама сразу сказала, что не разбирается в этом, «не ее жанр», но похвалила за усердие и сказала, что надо обязательно писать еще, если пишется. Папа долго и речисто хвалил, мол, и слог есть, и форма, ну прям Азимов в молодости! Я, конечно, писал еще и таскал ему снова и снова. Пока не заметил, что все похвалы какие-то однообразные. Слог, форма, а что насчет сюжета? А какие сцены понравились? А герои? Начал расспрашивать, так оказалось, что ни один из моих рассказов он вообще не читал. © Подслушано / Ideer
  • Папа после возвращения домой всегда вешает уличную одежду на сушилку и ставит ее перед открытым окном. Раньше, когда у нас была бельевая веревка за окном, он вывешивал туда. Аргументирует тем, что надо проветривать одежду после носки, чтобы избавиться от запаха улицы и пота. © Подслушано / Ideer
  • В школе вызвали на ковер к директору. Причина — я перекрасилась в блондинку из натурального темного цвета. Стоим с отцом, директор ругается, что я так рано краситься начала. Отец поворачивается ко мне и выдает: «А это что, не твой цвет?» © _kitana_8
  • Была в гостях у родителей. Вечером начались схватки, ночью понимаю, что уже невозможно терпеть. Иду к папе, говорю, что надо ехать в роддом. А он мне: «А ты до утра подождать не можешь?» Ну, как сказать, папа... © narina_narina_16
  • Я люблю сериалы и принадлежу ко многим фандомам. Папа сегодня выдал великолепное объяснение про мое увлечение. Говорит: «Я тут такой сериал смотрел. Нудный, персонажи кошмарные. Короче, не оторваться». © georgie_dilling / Twitter
Ushwood
23 минуты назад

Блондинка - это не цвет, это состояние души! И интеллекта. Папа из первой истории - тоже блондинка явно.

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  • Когда я была маленькой, отец забирал меня из школы. Вечером на деревьях во дворах всегда сидели вороны и громко каркали. На мой вопрос, почему вороны так громко каркают, папа выдал: «Они от безысходности: у них попа чешется, а клювом почесать не могут!» © Подслушано / Ideer
  • Попросила мужа отвести дочку на прием к лору. Потом спрашиваю, какой диагноз. Муж: «Он сказал, что у нее что-то типа кисты или полипа». Отправила их обратно, разбираться. Звоню, пока они в кабинете. Трубку выхватывает врач и выдает: «Никакого полипа у вас нет. И знаете что? Вашего мужа больше с ребенком ко мне не отправляйте». © zhuldyz_abisheva
  • Я, когда родила, переехала с мужем к родителям. Встала ночью ребенка покормить. Все спят, сижу тихонько на кухне чай пью. Папа проснулся воды попить, застал меня на кухне и строгим голосом выдал: «Быстро спать, полпервого уже, завтра в институт». Я носом в чай, икаю, чихаю и ни одного слова не могу сказать — смех душит. А он надо мной стоит, ждет, когда отдышусь. Я ему: «Папа, я встала дочь грудью покормить». Он как ни в чем не бывало: «Покормишь и быстро спать». © natalisopil
  • Живем в регионе Бенгалия. Поехали в путешествие, надеялись увидеть тигра. И вот, когда остановились на привал, слышим дикий рык. Гид кричит, чтобы бежали к джипам, начинается кутерьма. А мой отец спокойный как бык. На следующее утро отводит меня в сторонку и говорит: «На самом деле это я сделал отрыжку». Офигеть. А мы думали, что это тигры! © Weirder_weird / Reddit
  • Однажды мы со старшим братом помогали отцу рубить деревья на заднем дворе. Пила застряла в дереве, и батя ее дергал, чтобы освободить. И вот она вылетает и летит в брата, попадет ему в ногу. Мы в шоке смотрим на штаны — крови нет. Задираем брюки, а там ни царапинки. Оказалось, повезло — задели только брюки. Знаете, что отец на это все сказал? «Не говорите вашей маме». © runnerdan / Reddit
Elena LV
10 минут назад

Вороны и другие пернатые способны почесать себе попу. У них там специальная железа имеется, при нажатии выдающая жир, которым птица смазывает перья.

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  • Однажды отец полетел в командировку, и по воле случае его из эконома пересадили в первый класс. В итоге он весь полет мило болтал с парнем на соседнем сидении. Уже потом выяснилось, что это был певец Ашер. © where_aremy_pants / Reddit
  • Однажды, пока родителей дома не было, я закатил тусу. Девочки забрались танцевать на бильярдный стол и случайно раздавили ногами чипсы. От них осталась мелкая пыль, которую я, сколько ни тер, не мог убрать. Батя по возвращению домой спросил, что это. Я не мог придумать никакую отмазку, потому просто рассказал все как есть. Отец подумал пару секунд и выдал: «Ну и ладно». © Rainman003 / Reddit
  • Я уехала в другой город на семинар, а у сына концерт, он танцует в ансамбле. Пошел на концерт супруг. Говорю: «Пришлите видео». Прислал. На нем все время танцует чужой ребенок. © dr_laura_halisovna

А вот еще несколько историй о папах, которые делают нашу жизнь забавнее.

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