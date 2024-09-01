18 историй, в которых главные герои папы, и этим все сказано

«Папа может все что угодно» — поется в популярной детской песне. И мы на своем опыте знаем, что это действительно так. Самое классное, что родители, а особенно отцы, могут в неожиданный момент выдать такое, что хоть стой, хоть падай. Перед вами — подборка пап, которые удивят кого угодно на раз-два.