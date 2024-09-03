19 вроде бы адекватных вторых половинок, которые вдруг затупили

Когда живешь с человеком годами, то как тут не сродниться. Ты видишь его и ржущим, как коняшка, и ругающим на чем свет стоит несносных коллег. А еще порой наши вторые половинки так подтупливают, что можно эти истории как семейную байку рассказывать.

А в бонусе вас ждет доказательство того, что и от детей могут прилететь те еще внезапности.

У нас с мужем разница в днях рождения всего один день. Накопила денег мужу на подарок и положила их в наш старый диван. А тут прихожу домой с работы, а вместо старого дивана стоит новенький, красивый, и муж на нем такой гордо восседает. Я спросила у него, что это такое. С ответа я аж прибалдела: «Я нашел деньги в диване и купил новый, как ты и хотела. Типа подарок тебе на день рождения». © Палата 6 / VK

Лежу в больнице, ночью отошли воды. Звоню мужу: «Я рожаю, приезжай!» А он заявляет: «Ну нет, давай завтра». И бросил трубку. У меня паника с истерикой! И тут звонок от мужа. Беру трубку, а он выдал всего одно слово: «Еду». И мне уже было совсем не страшно. За 15 минут на другой конец города примчался. Сейчас этот случай вспоминаем с улыбкой. © Мамдаринка / VK

Варю куриный бульон и параллельно стиркой занимаюсь. Пошла развесить белье и попросила мужа перелить бульон из кастрюли в глубокую миску. Стою на балконе, закидываю белье на веревки. Тут подходит муж, смотрит на меня виновато и говорит: «Я там это...» Захожу с ним на кухню и офигеваю. Этот уникум взял и перелил бульон в дуршлаг для макарон. Разумеется, стол, плита и пол в бульоне. Выдала тряпку и пошла дальше белье развешивать. Что ребенок, ей богу.

Как-то раз мой суженый начал ворчать, что пакеты для мусора слишком маленькие — не надеваются на ведро. Он сказал: «Надо купить другие. Эти нифига не подходят!» Подхожу к нему, смотрю, а у него в руках рулон с маленькими пакетиками для собачьего туалета. Вместо того чтобы взять другой рулон, он стоял и ворчал, что пакеты не подходят. Причем стоял несколько раз и пытался надеть маленькие пакетики на огромное ведро. © Pinapickle / Reddit

Муж не поверил, что сын от него. Мы оба кареглазые и темноволосые, а сын светлый и голубоглазый. Я объясняла, что наши родители светлые и голубоглазые, и сыну это досталось от них. Но муж сказал, что такого не может быть, и настоял на тесте ДНК. Я не могла простить такого недоверия, поэтому мы развелись. © Подслушано / Ideer

Недавно иду домой, задумался. Подошел к подъезду, пытаюсь открыть дверь, а домофон не пускает. Пробую еще — та же картина. Начинаю психовать и звоню жене: «Открой мне дверь!» Разумеется, она спрашивает: «А сам че?» Говорю, что не работает ключ. В итоге она вышла, открыла дверь, и тут-то я понял, что просто не дошел до своего подъезда, а ломился в чужой. © Demitri4 / Pikabu

Дожила... Мне 30 лет. Стою в магазине со своим мужчиной, выбираю продукты. Тут звонит бывший муж, с которым в нормальных отношениях. Говорит: «Я рядом, может, кофе попьем?» Я отказалась и соврала, что занята, так как он не знает про мои новые отношения. Вдруг натыкаюсь на него в соседнем отделе магазина. В итоге бегала с тележкой по всему продуктовому и пряталась за стеллажами, как в каком-то дурацком ситкоме. Не заметил. И смешно, и стыдно. © Подслушано / Ideer

Жена пошла в магазин за кинзой, а вернулась с петрушкой. Говорю, мол, ты купила петрушку. А она мне: «Нет, это кинза!» Показываю, что на ценнике написано «петрушка». Она просто психнула и пошла обратно в магазин. Потом смотрю, идет довольная, а в руке несет снова пучок петрушки. Люблю эту женщину, но в этот момент я усомнился в ее способности решать проблемы. © brodeo23 / Reddit

Сегодня с утра собрался на работу, вызвал в приложении такси. Только собираюсь выходить, как понимаю, что телефон найти не могу. Начал в поисках метаться по квартире, осмотрел все столы и прочую мебель. В приложении уже платное ожидание мне включили. Быстро залетаю в спальню и начинаю пробивать полки, тумбочки, ныряю под кровать. Вдруг от водителя приходит сообщение: «Вы едете?» Прошу еще немного подождать. В итоге у меня уже паника, поэтому решил разбудить жену.

— Что случилось?

— Телефон найти не могу.

— Какой?

— Мой, конечно!

— А в руке у тебя что?

— Э-э...

— Лечись! © MishkaNaServere / Pikabu

— Что случилось? — Телефон найти не могу. — Какой? — Мой, конечно! — А в руке у тебя что? — Э-э... — Лечись! © MishkaNaServere / Pikabu Каждую пятницу с мужем выбираемся в люди. Вот и в этот раз я навела марафет и сижу в предвкушении. Муж приходит с работы, спокойно раздевается и плюхается на диван. Я обалдела. Подхожу к нему: «А ты чего разлегся? Я вообще-то жду тебя». А он осмотрел меня с ног до головы и как давай ржать: «Да ты, видимо, очень засиделась дома. Сегодня же четверг только». Было очень неловко. А я ведь полтора часа красоту наводила.

Когда с бывшим мужем переехали в мою квартиру, то у него был закидон. Он считал, что все можно стирать руками! Я сразу сказала, что руки у меня — самая рабочая часть, ведь они видны на работе, поэтому должны быть в хорошем состоянии. Портить их внешний вид я не собираюсь. Говорю: «Или мы отдаем вещи в прачечную, или ты сам будешь все стирать». После двух месяцев стирки руками (два раза в неделю), бывший психанул и сам пошел покупать стиральную машину. © 999Tania / Pikabu

Я недавно узнал, что моя ненаглядная специально вытаскивает пирожки из духовки раньше времени и ест их. Они даже не успевают приготовиться. Дело в том, что ее бесит, когда пирожок сверху подгорает. Да, она ест полусырое тесто. © Luet_box / Reddit

Любим мы с парнем вечерком посидеть и погрызть чипсы и всякие сухарики. Захотелось мне как-то «включить хозяйку» и пожарить гренки самостоятельно. Купила черный хлеб. В итоге гренки сгорели, а по всей квартире дым. Запах соответствующий. Прошел уже месяц, но я до сих пор чувствую запах гренок. © Подслушано / Ideer

Когда я хожу с женой в продуктовый магазин, то каждый раз происходит одно и то же — она про что-то вспоминает, когда мы уже стоим в очереди на кассу, и отправиться за одним этим товаром. Потом возвращается в спешке, пока я, кассир и, конечно, следующий человек в очереди дожидаемся ее. Затем она извиняется. И так каждый раз! © ginosesto100 / Reddit

Мой парень напрочь отказался есть зелень, которую я купила в магазине в горшочке и теперь храню на улице. Говорит, мол, это грязная еда. Спросила у этого умника: «А где, по-твоему, фермеры хранят зелень?» Так он как выдал: «Так у них есть специальные чистые зоны, которые стерилизуются». Видите ли, моя зелень несъедобная. Даже не знаю, как реагировать на это. © butteryva***a / Reddit

У нас с мужем две машины: моя — нежно-салатового цвета, его — темно-синяя. Как-то раз еду на своей машине с работы домой, и вдруг мимо меня проезжает такая же машина, как моя. Я тут же звоню мужу с претензией: «Я вообще-то не дома. Почему взял мою машину? Куда едешь?» © Тиночка / ADME

Как-то раз заподозрила, что у моего мужчины есть любовница. Начала все изучать и анализировать, чтобы вычислить ее. Через некоторое время поняла, что его любовница — это я, а она — его реальная жена. © Подслушано / Ideer

Как-то раз моя ненаглядная побоялась парковать машину на траву. Оказалось, она решила, что трава может прорасти сквозь шины и проколоть их. © Shawnaldo7575 / Reddit

Решила мужу сделать сюрприз — встретить его возле работы. Мужу, как оказалось, тоже захотелось сделать сюрприз мне — приехать пораньше домой. В итоге я возле его работы, а он уже дома. © Подслушано / Ideer

Бонус: Порой даже дети могут поставить вас в тупик