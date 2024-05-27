20+ человек, которые сполна прочувствовали, что такое истинный провал

Конец 2020, начало 2021 года (летом не стало мамы). Новый год решено было отмечать дома. Был бывший муж , сын и соседи с детьми. После боя курантов пошли пускать салют. Решили пойти к стадину (по технике безопасности место подходит). Когда всё отгромыхало подходит к нам человек с собакой и начинает ругаться (мы его собаку напугали). Ему пытались объяснить, что здесь нет места для выгула собак,но он продолжал орать. И тут я выдаю :"Молодой человек, что вы так орёте? Если не с кем праздновать пошли с нами!" Он, почему-то очень быстро ушёл. А друзья начали ржать. Когда отсмеялись объяснили, что это была девушка. Потом ржали над моим лицом (я была в шоке). А я что виновата, что она во всём чёрном, с короткой стрижкой и говорит басом, а на улице темно.

Надеюсь, у неё из-за меня не возникло комплексов.