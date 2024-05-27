20+ человек, которые сполна прочувствовали, что такое истинный провал
Иногда люди творят такую дичь, что диву даешься, как же так произошло. А порой какой-нибудь фортель выкидываем и мы сами. В этой статье собраны именно такие случаи, и если у вас было что-то подобное, расскажите и нам, посмеемся вместе.
- Иду на работу и вдруг на углу соседнего дома замечаю сына. Идет с каким-то пацаном, смеется. Это во время уроков-то! И мало того, что прогуливают, так еще и шаурму едят. Это когда школьные обеды оплачены! Я - женщина худо-бедно воспитанная, орать на всю ивановскую не стала, пустилась за ними вприпрыжку. А они, зараза, быстро так удаляются, а у меня юбка узкая, и я никак догнать их не могу. Злюсь из-за этого пуще прежнего, вся в испарине, несусь фурией. Догнала наконец, за рукав его хватаю, к себе разворачиваю, а это какая-то женщина! В такой же куртке и такой же шапке. Смотрит на меня с любопытством смотрит, жует. А я потная, красная, с перекошенным лицом, тяжело дыша и мечтая провалиться под землю, выдаю: "Извините, пожалуйста, где вы шаурму покупали?!" Какой стыд... © adedas / Pikabu
- Я как-то на продуктовом рынке купила что-то, расплатилась и, не глядя, схватила своего 5-летнего сына за руку и решительно пошла. Шагов через 7-8 до меня как-то дошло, что рука какая-то непривычная. Оглядываюсь - я волоку за собой какую-то незнакомую девушку, а она, абсолютно обалдевшая, даже не пытается сопротивляться, покорно идет. А ребенок мой спокойно за нами шагает, глазеет по сторонам. © cassidym / Pikabu
- Прошлой зимой в мороз оторвала дверную ручку дверную у своей машины (ночь на морозе, дверки примерзли, а я сильная). Расстроилась. Пошла отрывать пассажирскую ручку. Передумала. Вытащила из дома строительный фен. Грела двери минут 5-10. Оттаяли, но не открылись. Оказалось, я забыла машину с брелока открыть. Мужу не созналась. В сервисе ржали в голос, когда ручку чинили. © NeRrrrrrr / Pikabu
- На остановке кинула мелочь какому-то мужику в пластиковый стаканчик. Он сидел на лавке такой грустный, глаза в пол. Я думала, что это бездомный, а оказалось, что он просто пил чай. © Подслушано / Ideer
- Поехала на море одна. Таксист отвез меня к частному дому, где хозяйка сдает комнату. Переоделась я и пошла погулять. По пути купила арбуз, а когда решила вернуться, то возникла проблема - я забыла, где остановилась. Так до утра и ходила с арбузом, пока не догадалась поехать на вокзал. Нашла таксиста, и он снова отвез меня в тот дом. Измученная, рассказала хозяйке о своих злоключениях, а та в ответ сообщила, что целый вечер наблюдала в окно за тем, как я гуляю вдоль улицы с арбузом. © Палата №6 / VK
- Я как-то новую кофту чуть не потерял в магазине: примерял куртку, а кофту снял и положил на стойку. Потом пошел в другой ряд посмотреть шмотки, в проходящий мимо сотрудник магазина мою кофту натянул на вешалку и повесил на стойку, где была распродажа остатков. Я только на парковке понял проблему, вернулся - кофты нет. Охранник посмотрел по камерам и показал, где висит моя кофта. © user4757255 / Pikabu
- Парковалась у дома, сухо уже было, никаких луж. И тут я случайно наезжаю колесом на пластиковую бутылку, которая у обочины валялась, колесо ее сминает, и из бутылки вырывается неслабая такая струя воды. И окатывает тетеньку на обочине! Один-единственный человек в округе, и именно там, куда выплеснулась эта дурацкая бутылка. А мне казалось, такие тупые совпадения только в кино бывают! Перед женщиной извинилась. © ***vamvushi / Pikabu
- Пришла я домой. Задумалась о своем. Наливаю себе уху, сажусь есть. Ем, витая в своих мыслях. Ем долго, уже и картошку всю выловила и рыбу, а суп все не кончается.
Что за черт, думаю. Начинаю яростнее орудовать прибором, и вдруг понимаю, что все это время ела суп вилкой. © user4757255 / Pikabu
- Как-то раз мы собрали чемодан и дружно выдвинулись в аэропорт. Я весь день на ногах: аптечка, шмотки, уборка дома. На стойке регистрации отдаем паспорта. Девушка долго копается в базе. Говорит: "Вас нет". Ждем еще 5 минут. Девушка в недоумении. Муж начинает закипать. Я достаю телефон, смотрю дату, смотрю в билеты, потом опять в телефон. Вылет завтра! Поржали и пошли такси до дома вызывать. © Cikada13380 / Pikabu
- Отдыхали с родителями в Барселоне. Поселились в отеле. На всех этапах родители меня вперед выпинывают, дескать, ты английский же немного знаешь, объясни им, что нам нужно. А сами тихонько в сторонке стоят и ржут, глядя на мои потуги. Идем на завтрак, у двери стоит приятный молодой человек с бланком: "Hello! Who are you? (Привет! Кто вы?)". Настал мой звездный час. Используя весь английский словарный запас, я начинаю объяснять, кто мы такие: «Это мама, это папа, меня зовут… мы приехали из…». Мой рассказ длился минут 5, и прежде, чем я дошла до родственников во втором колене, молодой человек приятно улыбнулся, кивнул и ответил: "How interesting. But I need only room number (Как интересно. Но мне нужен только номер комнаты)". © gabbynox / Pikabu
- Мамина подруга пришла к нам в гости, а по телику показывали документалку про динозавров. И вот она смотрит внимательно, а потом говорит: "Интересно, а как снимали этих динозавров?" Я ей: "Так скрытой камерой же". А она мне в ответ выдает: "А-а-а, понятно". Мама тихонько смеялась, а я даже не улыбнулась. © teralava / Pikabu
- Звонит жена в панике: «Я забыла, где припарковала машину!» «В смысле забыла?» «Ну мы в город приехали, из машины вышли и пошли». «И все?» «И все...» Кладет трубку. Через 5 минут перезванивает: «А-а-а! Мы же на такси приехали!!!» Жена, дочь, теща — все искали, где припарковали машину. © Hranitel789 / Pikabu
- Сегодня днем не дозвонился до сотрудника. Мне надо было работать ночью, я готовился спать и написал ему сообщение: «Не перезванивай, я спать, наберу вечером». Минут через 15 получил сообщение в ответ: «Ок». Через полтора часа от него же звонок со словами: «Привет, ты чего звонил?» © AnttiT / Pikabu
- Устроилась как-то на подработку кассиром в магазин. Пришла однажды, подготавливаю рабочее место. Девушка с соседней кассы радостно со мной здоровается, спрашивает: «Как дела?» Общительная какая, думаю. Жаль, я не такая: что-то коротко ответила ей и все на том, работать надо. В дальнейшем я еще несколько смен там проработала и уволилась. А эта дама ко мне в соцсети добавилась, комментарии под фотками писала. Удивляло меня это сильно и напрягало, ее запрос на дружбу я отклонила. Через несколько лет я сложила вместе пару фактов и поняла, что это была моя двоюродная сестра. Неловко вышло. © Ghkladvc / Pikabu
- Мой брат ученый, умный мужик. Однажды он позвонил и сказал: «Не могу найти свой телефон. Наверное, дети утащили». До него не доходило, пока я прямо не сказал, что он говорит сейчас со мной по телефону. © needsomevitaminstbh / Reddit
- Я однажды пришел в гости к однокласснице, открыл дверь ее батя. А я забыл, как одноклассницу зовут, так как все звали ее по фамилии. Далее диалог.
— Она дома?
— Она - это кто?
— Ну, живет у вас… © userdie / Twitter
- После рабочего дня возвращалась домой. Зашла в квартиру и увидела, как муж целуется с какой-то девушкой. В слезах выбегаю на лестницу и врезаюсь в мужа с тортиком. Пауза. И тут до меня доходит. Муж сказал, что его брат-близнец нас навестит, но не сказал когда. А тортик улетел... © Подслушано / Ideer
- Пришли мы как-то с мамой в поликлинику. Ей регистратор говорит, мол, у нас тут в базе ваша полная тезка есть! На что моя мама радостно и на полном серьезе спрашивает: "Правда? А как ее зовут?" Мы с регистратором сначала растерялись, а до мамы далеко не сразу дошло, пришлось объяснять. © Albespa / Pikabu
- Иду в магазин. Чтобы было не скучно, набрала подругу. Болтаем минут 10 уже и тут я вспоминаю, что кладу телефон в задний карман джинсов, в сейчас его там нет! Меня окатил холодный пот! Не так давно купленный телефон, как же так?! Говорю подруге:
— Аня! Я телефон потеряла!
— Блин! Давай я сейчас на него тебе позвоню, а ты иди обратно. Может, найдешь!
— Давай! © Marchipanka / Pikabu
- С сестрой разница 7 лет, она старше. Мне тогда было лет 9-10. Остались мы дома вдвоем, тут звонок в дверь. Она идет к глазку. Видит, что там какой-то из ее кавалеров, с которым она не хотела общаться. Ну и говорит мне шепотом: «Скажи, что меня дома нет». Ну как не выручить сестру? Открываю дверь и выдаю: «А Света сказала, что ее дома нет». Она до сих припоминает мне это. © Yustas333 / Pikabu
- Моя сестра решила на ночь побрызгать спреем от насекомых на потолочный вентилятор, чтобы расправиться с комаром. Но она повредила баллончик этим самым вентилятором и распылила все его содержимое по комнате. Она инженер. © dubaichild / Reddit
- Как-то моя прекрасная жена, въезжая на парковку нашего многоквартирного дома, замедлила ход и посмотрела на мое парковочное место. Я спросил, зачем она это сделала, а она такая: «Хотела понять, приехал ли ты уже с работы». Да, я был рядом с ней, сидел на пассажирском сиденье. © Angryfromnv / Reddit
- Однажды мы с моим братом - он инженер, на минуточку - собирались куда-то, а мама только достала десерт из духовки. И тут мой брат такой: «Круто, если бы было что-нибудь, что могло бы охлаждать продукты… Что-то вроде духовки, но только с холодом". Мама с улыбкой посмотрела на него и поставила блюдо в холодильник. © effietea / Reddit
- Я пошел в кондитерский магазин, купил целый торт и ляпнул: «Я не хочу есть его здесь. Пожалуйста, упакуйте его, спасибо». Да, мне нужно чаще выходить и говорить с людьми. © small****bigbrains / Reddit
- Моя лучшая подруга научный деятель. Однажды мы с ней куда-то ехали, и шел дождь. Мы проехали под небольшим мостом, и она на полном серьезе спросила: «Дождь на секунду прекратился?!» © nelsoph / Reddit
- Маме позвонила какая-то тетка и принялась орать, дескать, у моей мамы роман с ее мужем, какая она негодяйка и тому подобное. После выяснилось, что когда мы давали объявление в газету по поводу продажи котят, муж этой тетки записал мамин номер и назвал контакт "Кошечка". Хотел жене котенка подарить, сюрприз сделать. © Подслушано / Ideer
А вот и еще несколько статей о провалах, которые довелось пережить пользователям:
Комментарии
Конец 2020, начало 2021 года (летом не стало мамы). Новый год решено было отмечать дома. Был бывший муж , сын и соседи с детьми. После боя курантов пошли пускать салют. Решили пойти к стадину (по технике безопасности место подходит). Когда всё отгромыхало подходит к нам человек с собакой и начинает ругаться (мы его собаку напугали). Ему пытались объяснить, что здесь нет места для выгула собак,но он продолжал орать. И тут я выдаю :"Молодой человек, что вы так орёте? Если не с кем праздновать пошли с нами!" Он, почему-то очень быстро ушёл. А друзья начали ржать. Когда отсмеялись объяснили, что это была девушка. Потом ржали над моим лицом (я была в шоке). А я что виновата, что она во всём чёрном, с короткой стрижкой и говорит басом, а на улице темно.
Надеюсь, у неё из-за меня не возникло комплексов.