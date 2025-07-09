16 фото, которые берут и обманывают глаза и мозг
Фотоподборки
3 часа назад
Иногда мы, глядя на что-то, видим одно, а присмотревшись, понимаем, что реальность вообще другая. И потом еще какое-то время находимся в замешательстве: как нам вообще могло такое привидеться? Герои нашей статьи поделились фотографиями, на которые надо взглянуть минимум два раза, чтобы разобраться, что к чему.
«Она левитирует!»
- Какой поразительно сильный корпус. © Unknown author / Reddit
«Может показаться, что это искусственный интеллект, но нет. Что с моей рукой?!»
«Я дурачился, пока любимая спала. На самом деле это печенье с белым шоколадом»
- Извините, но сначала я подумала, что это котлеты с чесноком и петрушкой. © OstrichIcy*** / Reddit
«Я окончила школу на этой неделе, и мне подарили букет цветов. Через несколько дней я заметила это»
- Моему разочарованию от того, что это не маленькая мышка, нет предела. © Khatam / Reddit
«15 лет назад мы с женой думали, что это хорошая идея для фото. Почему фотограф нам это позволил?»
После брака все общее, Даже ноги.
Только при разводе тяжело делить
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- У вас одни ноги на двоих... Вам повезло, что вы поженились. © rwhitener / Reddit
«Я думал, что тут все поломано, а оказалось это просто солнечный свет»
«Нашла фотографию маминой собаки»
- Боже, мои глаза еле «сообразили»! © Desperate-Outside-24 / Reddit
«На самом деле шторы у меня зеленые»
«Как спит мой племянник»
«Птенцы в гнезде похожи на тарантула»
«Заскочила я, значит, на прошлой неделе в котокафе»
«Показалось, что входная дверь открыта, но это иллюзия. Всего лишь отражение другой двери в зеркале»
А вы разберетесь, что здесь к чему?
- Если бы не этот датчик дыма, я бы так ничего и не понял. © LogicRealm / Reddit
«Угадаете, этот дом большой или маленький?»
- Если посмотреть на размер деревьев, травы и состояние бетона перед дверью, то это действительно похоже на дом обычного размера. Я думаю, там только забор странный... © Sir-Poopington / Reddit
- На самом деле он миниатюрный. © hashtag-leavemealone / Reddit
«Сфотографировал этого жуткого эльфа, пока ходил по магазину. Наши с ним руки как будто срослись»
«Купил жене блокнот с кошачьей мордой на обложке. Кошка решила сесть перед ним»
Как видите, иногда самые обычные фото могут стать настоящими головоломками. Вот еще несколько наших подборок, которые способны запутать мозг:
Фото на превью Kap7goldred / Reddit
Комментарии
Уведомления
Вот иллюзия, будто мои ноги раздавило катком как в мультиках), и теперь они плоские. Коварные серебрянные штаны
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