16 фото, которые берут и обманывают глаза и мозг

Иногда мы, глядя на что-то, видим одно, а присмотревшись, понимаем, что реальность вообще другая. И потом еще какое-то время находимся в замешательстве: как нам вообще могло такое привидеться? Герои нашей статьи поделились фотографиями, на которые надо взглянуть минимум два раза, чтобы разобраться, что к чему.

«Она левитирует!»

Какой поразительно сильный корпус. © Unknown author / Reddit

«Может показаться, что это искусственный интеллект, но нет. Что с моей рукой?!»

«Я дурачился, пока любимая спала. На самом деле это печенье с белым шоколадом»

Извините, но сначала я подумала, что это котлеты с чесноком и петрушкой. © OstrichIcy*** / Reddit

«Я окончила школу на этой неделе, и мне подарили букет цветов. Через несколько дней я заметила это»

Моему разочарованию от того, что это не маленькая мышка, нет предела. © Khatam / Reddit

«15 лет назад мы с женой думали, что это хорошая идея для фото. Почему фотограф нам это позволил?»

У вас одни ноги на двоих... Вам повезло, что вы поженились. © rwhitener / Reddit

«Я думал, что тут все поломано, а оказалось это просто солнечный свет»

«Нашла фотографию маминой собаки»

«На самом деле шторы у меня зеленые»

«Как спит мой племянник»

«Птенцы в гнезде похожи на тарантула»

«Заскочила я, значит, на прошлой неделе в котокафе»

«Показалось, что входная дверь открыта, но это иллюзия. Всего лишь отражение другой двери в зеркале»

А вы разберетесь, что здесь к чему?

Если бы не этот датчик дыма, я бы так ничего и не понял. © LogicRealm / Reddit

«Угадаете, этот дом большой или маленький?»

Если посмотреть на размер деревьев, травы и состояние бетона перед дверью, то это действительно похоже на дом обычного размера. Я думаю, там только забор странный... © Sir-Poopington / Reddit

На самом деле он миниатюрный. © hashtag-leavemealone / Reddit

«Сфотографировал этого жуткого эльфа, пока ходил по магазину. Наши с ним руки как будто срослись»