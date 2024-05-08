17 странных фотографий, при взгляде на которые хочется как следует протереть очки
Народное творчество
1 час назад
Подобно совам из «Твин Пикс», обычные вещи иногда не то, чем кажутся. Все зависит от того, под каким углом на них посмотреть. Иногда можно и летающего кота увидеть — наш мозг ведь очень хитрый и вечно пытается над нами подшутить.
«Мой кот левитирует»
Где ее голова?
- Я сначала подумал, это фотошоп! © Heteroking / Reddit
«Какой-то непонятный гоблин наблюдал за мной весь полет»
Ладно всадник без головы, так теперь еще и лошадь
«Клянусь, мой друг сидел в лодке, но на фотке каким-то образом оказался за бортом»
Сможете с первого раза найти, где начинается платье невесты?
Такая версия «Звонка» нам больше нравится
«Моя зовут Джа-Джа Бинкс!»
«Я (крайний слева) и папа (крайний справа) на самом деле одного роста»
«Фигурка лося на держателе для туалетной бумаги выглядит так, будто я ее из ковра вырезал»
На фото нет голубой двери
«Проснулся ночью водички попить и вижу в отражении в окне вот это. Думал, призрак, а оказалось, просто мой пиджак на стуле висит»
Трудно, наверное, по такой грязи без колес ездить? А, блин, опять подловили
«Смотрите, какие у моего мужа тут коротенькие ножки»
Нет, это не гигантский супермаркет, закрывающий небеса
хоть убей не вижу "гигантского супермаркета", только туман и крохотный киосочек )
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Ничего такого, просто эльфийка пришла посмотреть матч
"По-моему, ты неправильно собрала кота"
- Ну извините, у меня не так много опыта в сборке рыжих котов! © reallylikescatzz / Reddit
А вот тут можно посмотреть на обычные вещи, — вроде куриного яйца или цветка, — только совершенно гигантских размеров.
Фото на превью TeamMiserable / Reddit
Комментарии
Уведомления
Блин, я обрадовалась, что будет интересно! А вы по хз какому кругу суете эту дверь, гоблина, велосипед.. Неужели в инете кончились интересные фотки??
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