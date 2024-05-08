17 странных фотографий, при взгляде на которые хочется как следует протереть очки

Подобно совам из «Твин Пикс», обычные вещи иногда не то, чем кажутся. Все зависит от того, под каким углом на них посмотреть. Иногда можно и летающего кота увидеть — наш мозг ведь очень хитрый и вечно пытается над нами подшутить.

«Мой кот левитирует»

Где ее голова?

«Какой-то непонятный гоблин наблюдал за мной весь полет»

Ладно всадник без головы, так теперь еще и лошадь

«Клянусь, мой друг сидел в лодке, но на фотке каким-то образом оказался за бортом»

Сможете с первого раза найти, где начинается платье невесты?

Такая версия «Звонка» нам больше нравится

«Моя зовут Джа-Джа Бинкс!»

«Я (крайний слева) и папа (крайний справа) на самом деле одного роста»

«Фигурка лося на держателе для туалетной бумаги выглядит так, будто я ее из ковра вырезал»

На фото нет голубой двери

«Проснулся ночью водички попить и вижу в отражении в окне вот это. Думал, призрак, а оказалось, просто мой пиджак на стуле висит»

Трудно, наверное, по такой грязи без колес ездить? А, блин, опять подловили

«Смотрите, какие у моего мужа тут коротенькие ножки»

Нет, это не гигантский супермаркет, закрывающий небеса

Ничего такого, просто эльфийка пришла посмотреть матч

"По-моему, ты неправильно собрала кота"

Ну извините, у меня не так много опыта в сборке рыжих котов! © reallylikescatzz / Reddit