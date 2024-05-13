19 продуктов, от которых люди не ждали никаких сюрпризов — и тут вдруг опаньки

Окружающий мир любит преподносить сюрпризы. И мы даже как-то привыкаем к тому, что на свете полно невероятных вещей и явлений, от которых аж глаза на лоб полезть могут. Но от обычных продуктов все же не принято ждать никакого подвоха. А ведь зря.

«Разрезала киви, а в нем нет ни единого семечка»

«Моя яичница надулась пузырем»

Вот так мидия

«Купил в магазине маленький арбузик, а на следующий день из него пошла пена»

© bswiftly / Reddit Jane 3 часа назад не думаю, что даже прокисший арбуз будет так уж ужасно вонять. Оставили мы как-то на балконе кастрюльку с рыбой для котов остывать.. Вспомнили через неделю... Думаю, ни одному арбузу и не снилось) - - Ответить

Избавься от него срочно, это же настоящая вонючая бомбочка, которая может рвануть в любой момент. Если у тебя свой участок, выброси как можно дальше, или он будет ужасно вонять. © Zafhina / Reddit

«Вчера одна из наших новых курочек снесла первое яйцо, но в нем не было желтка»

«Спаржа-мутант»

У работников магазина вообще не было идей, что это за овощ, поэтому они назвали его «??????»

«Наглядная разница между клубникой из магазина и с фермерского рынка»

«В моих яйцах по-шотландски оказалось аж два яйца»

«Тыква, которую мы купили больше полугода назад, выглядит так же, как в тот день, когда мы ее приобрели»

«Вот что находится внутри пакета с попкорном, перед тем как вы его приготовите»

«Итак, итальянцы, как вы объясните это?»

Надпись на коробке: «Полудлинные спагетти».

«Это яйцо напугало меня до чертиков»

Увидел, и чуть кондрашка не хватила. Никогда не думал, что меня сможет так напугать обыкновенное яйцо. © SwiftAppellation / Reddit

"Вы только взгляните на этот сладкий картофель"

«А моя курочка снесла вот такое странное яйцо»

«Посмотрите, какой странный виноград я нашла»

«Это что за яйцо вообще такое?»

Так-то, конечно, похоже на инопланетное отродье, но на самом деле это просто халазы, кто их знает, отчего они так перекрутились. © PuzzleheadedHabit913 / Reddit

«Неожиданное вкрапление оранжевого сыра в куске обычного»

«Болгарский перец, который вырастил мой папа»