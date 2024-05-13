Киви Голд. Я ожидала от них чего-то необычного, но они просто киви.
19 продуктов, от которых люди не ждали никаких сюрпризов — и тут вдруг опаньки
Окружающий мир любит преподносить сюрпризы. И мы даже как-то привыкаем к тому, что на свете полно невероятных вещей и явлений, от которых аж глаза на лоб полезть могут. Но от обычных продуктов все же не принято ждать никакого подвоха. А ведь зря.
«Разрезала киви, а в нем нет ни единого семечка»
«Моя яичница надулась пузырем»
Вот так мидия
Теперь вы знаете, почему тот самый бар из "Полицейской Академии" назывался "Голубая Устрица". Blue в английском - это не только цвет, но и печальное настроение.
«Купил в магазине маленький арбузик, а на следующий день из него пошла пена»
не думаю, что даже прокисший арбуз будет так уж ужасно вонять. Оставили мы как-то на балконе кастрюльку с рыбой для котов остывать.. Вспомнили через неделю... Думаю, ни одному арбузу и не снилось)
- Избавься от него срочно, это же настоящая вонючая бомбочка, которая может рвануть в любой момент. Если у тебя свой участок, выброси как можно дальше, или он будет ужасно вонять. © Zafhina / Reddit
«Вчера одна из наших новых курочек снесла первое яйцо, но в нем не было желтка»
«Спаржа-мутант»
У работников магазина вообще не было идей, что это за овощ, поэтому они назвали его «??????»
«Наглядная разница между клубникой из магазина и с фермерского рынка»
«В моих яйцах по-шотландски оказалось аж два яйца»
«Тыква, которую мы купили больше полугода назад, выглядит так же, как в тот день, когда мы ее приобрели»
Только почистить и порезать её всё сложнее. Кожура становится каменно твердой, да и мякоть жёсткая и её мало, одни семена внутри.
«Вот что находится внутри пакета с попкорном, перед тем как вы его приготовите»
«Итак, итальянцы, как вы объясните это?»
Ну, бывают полудлинные у оптимистов, бывают полукороткие у пессимистов) что непонятного?
Надпись на коробке: «Полудлинные спагетти».
«Это яйцо напугало меня до чертиков»
- Увидел, и чуть кондрашка не хватила. Никогда не думал, что меня сможет так напугать обыкновенное яйцо. © SwiftAppellation / Reddit
"Вы только взгляните на этот сладкий картофель"
Эдми за много-много-много лет так и не выучили, что sweet potato переводится как батат!
«А моя курочка снесла вот такое странное яйцо»
«Посмотрите, какой странный виноград я нашла»
так это не странно, виноградина в процессе роста запуталась в... не знаю, кто они там... каркасных элементах грозди
«Это что за яйцо вообще такое?»
- Так-то, конечно, похоже на инопланетное отродье, но на самом деле это просто халазы, кто их знает, отчего они так перекрутились. © PuzzleheadedHabit913 / Reddit
«Неожиданное вкрапление оранжевого сыра в куске обычного»
«Болгарский перец, который вырастил мой папа»
Если вам интересно, что еще удивительного люди находят прямо у себя под носом, то вот еще одна подборка привычных вещей, которые вы никогда не видели такими.