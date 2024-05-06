15+ человек, которые наткнулись на такое, что остается только открыть рот и протянуть: «Ого! Вот это размерчик!»
Вокруг нас больше удивительного, чем может показаться. Иногда сюрпризом может стать обычный одуванчик у дороги, куриное яйцо или закуска в баре. Смотришь на них и думаешь: размер точно имеет значение.
«Бабуля вырастила джунгли перед входной дверью (моя жена на фото для масштаба)»
«Одна из наших курочек сегодня снесла просто огромное яйцо»
«Такой вот буррито я получил сегодня за $30»
За 3000 рублей шаверма будет ростом с твоего ребенка, а не такое маленькое !)
«Вот такой град выпал вчера ночью»
Это пещера Драконий Глаз в Великобритании
«Вот такой помидор у меня вырос. А внутри него — целый томатный сад»
«Очень большой хороший мальчик»
«Сегодня купил креветку размером с обеденную тарелку»
«Ледяная глыба, которую я случайно нашел у дороги. И моя зажигалка для масштаба»
«Это самый большой одуванчик, который я когда-либо видел. Вот моя рука для масштаба»
Его секрет в том, что это не одуванчик. Но белый пух с чёрным интересно смотрится
Лапа амурского тигра
Эта гигантская воронка — водосброс на плотине в Калифорнии. Во время засухи она выглядит не так устрашающе
«Вот такой огромный лист. И моя жена для масштаба»
Много лет назад гигантские ленивцы жили на теплых островах рядом с людьми. Некоторые из них вырастали до 3 м в длину
«Этот огромный мак я увидела в Германии»
«Вот такую пиццу подают в одном из ресторанов в Сан-Антонио, Техас»
«Я решил поделиться капустой с моего огорода. Ее вес около 30 килограммов»
«У моего брата 50-й размер обуви. Так он выглядит в классических туфлях»
Блин, я одна, штоль, прочитав "ого, вот это размер" совсем не о капусте подумала 🤣🤣🤣
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Комментарии
Я жалею человека в самолёте рядом с бодибилдером. Может знает кто, есть какие-то правила, при которых пассажиры обязаны покупать себе два места, что бы не мешать другим? Тучные, например. Я сколько не летала, никогда не видела.
Это разве она там джунгли вырастила!? У меня в саду джунгли а у нее большие листья просто напросто ?
Тут фотка моего сада (реально мой)???