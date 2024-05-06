15+ человек, которые наткнулись на такое, что остается только открыть рот и протянуть: «Ого! Вот это размерчик!»

Вокруг нас больше удивительного, чем может показаться. Иногда сюрпризом может стать обычный одуванчик у дороги, куриное яйцо или закуска в баре. Смотришь на них и думаешь: размер точно имеет значение.

«Бабуля вырастила джунгли перед входной дверью (моя жена на фото для масштаба)»

«Одна из наших курочек сегодня снесла просто огромное яйцо»

«Такой вот буррито я получил сегодня за $30»

«Вот такой град выпал вчера ночью»

Это пещера Драконий Глаз в Великобритании

«Вот такой помидор у меня вырос. А внутри него — целый томатный сад»

«Очень большой хороший мальчик»

«Сегодня купил креветку размером с обеденную тарелку»

«Ледяная глыба, которую я случайно нашел у дороги. И моя зажигалка для масштаба»

«Это самый большой одуванчик, который я когда-либо видел. Вот моя рука для масштаба»

Лапа амурского тигра

Эта гигантская воронка — водосброс на плотине в Калифорнии. Во время засухи она выглядит не так устрашающе

«Вот такой огромный лист. И моя жена для масштаба»

Много лет назад гигантские ленивцы жили на теплых островах рядом с людьми. Некоторые из них вырастали до 3 м в длину

«Этот огромный мак я увидела в Германии»

«Вот такую пиццу подают в одном из ресторанов в Сан-Антонио, Техас»

«Я решил поделиться капустой с моего огорода. Ее вес около 30 килограммов»

«У моего брата 50-й размер обуви. Так он выглядит в классических туфлях»

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.