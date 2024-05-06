15+ человек, которые наткнулись на такое, что остается только открыть рот и протянуть: «Ого! Вот это размерчик!»

Фотографы
1 час назад

Вокруг нас больше удивительного, чем может показаться. Иногда сюрпризом может стать обычный одуванчик у дороги, куриное яйцо или закуска в баре. Смотришь на них и думаешь: размер точно имеет значение.

«Бабуля вырастила джунгли перед входной дверью (моя жена на фото для масштаба)»

«Одна из наших курочек сегодня снесла просто огромное яйцо»

«Такой вот буррито я получил сегодня за $30»

Bazzzay.free
1 час назад

За 3000 рублей шаверма будет ростом с твоего ребенка, а не такое маленькое !)

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«Вот такой град выпал вчера ночью»

Это пещера Драконий Глаз в Великобритании

«Вот такой помидор у меня вырос. А внутри него — целый томатный сад»

«Очень большой хороший мальчик»

«Сегодня купил креветку размером с обеденную тарелку»

«Ледяная глыба, которую я случайно нашел у дороги. И моя зажигалка для масштаба»

«Это самый большой одуванчик, который я когда-либо видел. Вот моя рука для масштаба»

Бетельгейзе
1 час назад

Его секрет в том, что это не одуванчик. Но белый пух с чёрным интересно смотрится

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Лапа амурского тигра

Эта гигантская воронка — водосброс на плотине в Калифорнии. Во время засухи она выглядит не так устрашающе

«Вот такой огромный лист. И моя жена для масштаба»

Много лет назад гигантские ленивцы жили на теплых островах рядом с людьми. Некоторые из них вырастали до 3 м в длину

«Этот огромный мак я увидела в Германии»

«Вот такую пиццу подают в одном из ресторанов в Сан-Антонио, Техас»

«Я решил поделиться капустой с моего огорода. Ее вес около 30 килограммов»

«У моего брата 50-й размер обуви. Так он выглядит в классических туфлях»

Белади
17 минут назад

Блин, я одна, штоль, прочитав "ого, вот это размер" совсем не о капусте подумала 🤣🤣🤣

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Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью NumberJ5 / Reddit

Комментарии

Уведомления
WinkingFox
4 года назад

Я жалею человека в самолёте рядом с бодибилдером. Может знает кто, есть какие-то правила, при которых пассажиры обязаны покупать себе два места, что бы не мешать другим? Тучные, например. Я сколько не летала, никогда не видела.

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BlackyDeCat
3 года назад

Это разве она там джунгли вырастила!? У меня в саду джунгли а у нее большие листья просто напросто ?

Тут фотка моего сада (реально мой)???

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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pahhh
10 месяцев назад

на девятом фото медведь слишком маленький по сравнению с собакой...

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Jane
9 месяцев назад

руки на последнем фото пугают. Похоже, не я одна так думаю))

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