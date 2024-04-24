16 человек, которые поссорились с удачей, и теперь огребают по полной

Жизнь иногда подкладывает свинью и с этим ничего не сделаешь. Можно переживать и расстраиваться. А можно смеяться и фотографировать на память. А если выложить в интернет, то можно еще и тележку смешных комментариев собрать.

«Вот что было в мини-баре в моем номере»

Поди стоит не меньше $200, да? © J****_c****_savior / Reddit

«Собирал вещи в отпуск в спешке. Вот результат»

По крайней мере у вас две разные ноги, а не две правые. © AdditionalCarpet5075 / Reddit

«Я и не заметила, что у меня порвалась на пальце перчатка, пока не закончила красить волосы»

«Сосед отдраил свою машину до блеска. Вот что с ней стало два дня спустя»

«Пока я была в другой комнате, стол просто разнесло на части»

«Я не знала, что у меня на попе огромная дыра половину учебного дня, пока мальчик с задней парты не сказал мне о ней»

«Протерла стол ацетоном, но не вытерла его насухо»

«Я пишу кулинарные книги, но вчера забыла добавить разрыхлитель и соду в кекс»

«Я включила не ту конфорку и взорвала свежеиспеченный тыквенный пирог»

Вот что будет с телевизором, если на экран упадет подставка для торта

«Бабушка моей жены купила новый телевизор, поэтому мы унаследовали ее старый 55-дюймовый телек. Когда мы тащили его через гараж, на экран упала подставка для торта. Жена всю неделю с нетерпением ждала этого дня...»

«Я рассыпала на пол 50 тысяч крошечных бисеринок и теперь сортирую их вручную»

«Мы пытались попасть внутрь гаража больше часа. А все потому, что брат закрыл дверь, а пульт от нее еще не настроил»

«Кофе без кружки выглядит так»

«Первое, что я сделала сегодня, было это. Не спрашивайте как»

«Катался на велике. Решил проверить время и обнаружил это»

«Оставила штаны рядом с обогревателем, называется»

Зато теперь выглядит как дорогущая шмотка! © AtomicFox84 / Reddit

Внимание: в апреле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.