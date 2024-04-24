16 человек, которые поссорились с удачей, и теперь огребают по полной
29 минут назад
Жизнь иногда подкладывает свинью и с этим ничего не сделаешь. Можно переживать и расстраиваться. А можно смеяться и фотографировать на память. А если выложить в интернет, то можно еще и тележку смешных комментариев собрать.
«Вот что было в мини-баре в моем номере»
- Поди стоит не меньше $200, да? © J****_c****_savior / Reddit
«Собирал вещи в отпуск в спешке. Вот результат»
- По крайней мере у вас две разные ноги, а не две правые. © AdditionalCarpet5075 / Reddit
«Я и не заметила, что у меня порвалась на пальце перчатка, пока не закончила красить волосы»
«Сосед отдраил свою машину до блеска. Вот что с ней стало два дня спустя»
«Пока я была в другой комнате, стол просто разнесло на части»
«Я не знала, что у меня на попе огромная дыра половину учебного дня, пока мальчик с задней парты не сказал мне о ней»
«Протерла стол ацетоном, но не вытерла его насухо»
«Я пишу кулинарные книги, но вчера забыла добавить разрыхлитель и соду в кекс»
«Я включила не ту конфорку и взорвала свежеиспеченный тыквенный пирог»
Вот что будет с телевизором, если на экран упадет подставка для торта
Мне кажется любой предмет, упавший на такой телек, создаст похожий эффект.
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«Бабушка моей жены купила новый телевизор, поэтому мы унаследовали ее старый 55-дюймовый телек. Когда мы тащили его через гараж, на экран упала подставка для торта. Жена всю неделю с нетерпением ждала этого дня...»
«Я рассыпала на пол 50 тысяч крошечных бисеринок и теперь сортирую их вручную»
«Мы пытались попасть внутрь гаража больше часа. А все потому, что брат закрыл дверь, а пульт от нее еще не настроил»
«Кофе без кружки выглядит так»
«Первое, что я сделала сегодня, было это. Не спрашивайте как»
«Катался на велике. Решил проверить время и обнаружил это»
«Оставила штаны рядом с обогревателем, называется»
- Зато теперь выглядит как дорогущая шмотка! © AtomicFox84 / Reddit
К счастью, после черной полосы всегда следует белая. Вот немного людей, которым повезло больше:
Внимание: в апреле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью Corgi_with_stilts / Reddit
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