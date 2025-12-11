Не очень понятно, на какие «эти деньги» заказать такси, если она уже купила то, что он попросил?
14 моментов, когда люди совершили маленькое чудо и вернули нам веру в человечество
Истории
1 час назад
Нам кажется, что вокруг одна лишь суета, но иногда в самый обыденный момент происходит что-то, что возвращает веру в людей. Доброта не всегда громкая: это может быть оплаченный бензин для незнакомки или свежий суп для заболевшей соседки. Мы собрали коллекцию моментов, когда люди остановились, чтобы помочь, поддержать или просто сделать чей-то день светлее. Ведь добро, как известно, всегда возвращается!
- Иду я после работы, пакеты тащу. И тут ко подходит парень с просьбой: «Мне маме подарок купить нужно, а мне не продают. Выручите?» Я думаю, ну ладно, он мне крупную купюру дал. Купила я то, что надо, выхожу. А его нет. Я в недоумении. Осматриваюсь, а на том месте, где он стоял, лежит маленькая бумажка. Беру, открываю, а там: «Девушка, лучше на эти деньги закажите себе такси. Видно, как вы устали, таская эти пакеты. Хорошего вечера». Вот это я понимаю, растет джентльмен!
- На днях гуляли с мужем и двумя дочерьми вечером. Пока младшая спала в коляске, муж со старшей пошли в магазин. А я на улице у входа стою, коляску покачиваю. Рядом стояла бабушка с тачкой, ну такой, на которой продукты возят. Видно — очень бедная. Прошла молодая женщина, и бабушка аккуратно попросила купить ей самого дешевого молока. Женщина резко ответила «нет».
Мне так стало ее жалко, что я сразу позвонила мужу и попросила купить бабушке молока и хлеба. Пока ждала, люди проходили мимо — никто не обращал внимания, а она ни у кого больше не решалась просить. Вышел муж с двумя пакетами и сказал бабушке, что это все для нее. Было столько слез и слов благодарности... Конечно, она не хотела брать все, только молоко, но муж закрепил пакеты на ее тачке, и мы пошли домой. © Мамдаринка / VK
- Возвращался домой через парк, слушая музыку. Вдруг увидел пожилого мужчину, который метался возле куста у фонтана. Увидел меня — подозвал. Оказалось, что его собака залезла в кусты и не могла выбраться. Я не раздумывая полез туда. Нашел собачку, вернул хозяину. Он был в восторге, предлагал деньги, но я отказался. © СИТУАЦИЯ / VK
- Когда разговаривала по телефону в метро, не знала, куда деть руки. В какой-то момент поняла, что убираю пушинки и волоски с пальто мужчины, который стоял лицом ко мне и наблюдал за этим. Он поблагодарил меня. © My Story / VK
- Приехали к бабуле с женой на юбилей. Она живет в глухой деревне и бытовой техники почти не видела. Решили подарить стиральную и посудомоечную машины. Сначала она возмущалась: мол, зачем такие дорогие подарки. Потом попросила научить пользоваться. Я попросил жену объяснить. И вдруг утром просыпаемся от грохота посуды. Бабушка перепутала, в какую машину что нужно класть. Обещали на ближайший праздник подарить сервиз — предыдущий «отстирался» до неузнаваемости. © Палата № 6 / VK
- Я поражаюсь казахской гостеприимности. Вчера, как обычно по четвергам, сделали плов. Решили угостить и соседей по этажу — у нас их трое. Где-то в 22:00 — стук в дверь. Открываю: соседка возвращает нашу посуду и вручает огромный пакет сладостей и фруктов. Я растерялся. А она говорит: «За последние 5 лет все думала, что надо угостить соседей, но вы нас опередили. Вернем традицию! На следующей неделе — с нас беш, не готовьте ничего в четверг». А я люблю домашний беш. Будет пир! © cyberystan
Посудомоечную машинку в глухую деревню? В глухой деревне центральное водоснабжение и нет перебоев с электроэнергией?
-
-
Ответить
- Гулял возле центрального сквера. Маленький мальчик набивал мяч недалеко от фонтана — ловко, как для своего возраста, наверное, ходит на футбол. И вдруг мяч улетел прямо в фонтан. Он пытался достать его руками, потом стал закатывать брюки, чтобы лезть в воду, но мама подбежала, дернула за руку и увела.
Я решил помочь. Снял обувь, залез в фонтан — благо воды было по колено — достал мяч, обулся и побежал к ним. Отдал ребенку, а он говорит: «Спасибо, дядя, вы даже не представляете, что для меня сделали». Мама тоже поблагодарила и только бросила взгляд на мой мокрый вид. © Палата № 6 / VK
- Вчера заказала себе такси, поехала купить себе и дочке пижамы. Разговорились в такси с водителем. Женщина таксует, чтобы заработать дочке на лечение. И я решила ее поддержать и скинула денег. Прихожу домой, а там меня ждет новый крутой и дорогой ноутбук — подарок от сыновей. Реально добро всегда возвращается, убедилась в миллионный раз. © nalogialmaty
- Идет вчера соседка с огромным, красивым букетом пионов. Я сделала комплимент и спросила, где купила. Она сказала, что срезала у себя на даче. Сегодня стою, готовлю ужин — звонок. Открываю — стоит соседка с прекрасным букетом пионов: «Это тебе для настроения». Я была в шоке. Это определенно сделало мой вечер. © _annatishkina_
«Мама тоже поблагодарила и только бросила взгляд на мой мокрый вид» - а должна была вытереть?
-
-
Ответить
- Около пяти лет назад я работал водителем грузовика. Однажды нужно было доставить особо крупный груз. Дорога знакомая, ничего не предвещало беды. Но на полпути грузовик вышел из строя. Оказался посреди поля, связь почти не ловит. Пытался чинить сам — безуспешно.
Когда уже терял надежду, подошел пожилой дедушка — местный фермер. Предложил помощь. Минут через пятнадцать он все починил. «В молодости механиком поработал — вот и все дело», — сказал он. © СИТУАЦИЯ / VK
- Звоню соседке:
— Вы в магазин сегодня пойдете? А то мне выйти никак, заболела.
— Да, попозже. Подумай, что тебе купить.
Через 40 минут — стук в дверь. Соседка стоит и протягивает мне пакет: «Сначала поешь, а потом я тебе все куплю». В пакете — свежесваренный куриный супчик, пюрешка с домашними котлетами, печенье и баранки. Как же я благодарна, что рядом такие люди. Моя соседка — просто 500 из 100! © lesya.kharitonova
- Выскочила вынести мусор, а ключи забыла. Муж сказал, что будет через полчаса — гулял с ребенком. Думаю, зайду в магазин. Ребенку 1,5 года — продукты отбираю тщательно. Хожу по магазину, читаю состав — и многое кладу на место. Все это время за мной следовал мужчина. Подхожу к кассе, он за мной и как выдаст: «Девушка, давайте я вашу корзину оплачу! И шоколадку положите обязательно». Я поблагодарила, отказалась. Поняла, что со стороны выглядело так, будто я не могу себе позволить что-то лишнее. Убежала, но все равно приятно, что человек хотел помочь. © Наталия Захарчук / ADME
- Однажды пошел в магазин за мешками для пылесоса и забыл кошелек. Владелец дал мне мешки, пожал руку и сказал принести деньги завтра. Он доверился совершенно незнакомому человеку — и я так и сделал. © Independent-Bike8810 / Reddit
- Учился, наверное, в 4-м классе. У родителей только что родилась моя младшая сестра, и все внимание было на ней. Пошел я на школьный обед. Открыл бумажный пакет, развернул фольгу, а внутри пусто — просто два ломтика сухого белого хлеба. Я был очень расстроен.
Буквально все дети за столом скинулись начинками и сделали мне лучший бутерброд в моей жизни. © I_Am_The_Grapevine / Reddit
А вот еще подборочка историй о доброте, которая пришла, когда ее совсем не ждали.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
18 комичных случаев у кассы, по которым в пору записывать стендап
Истории
1 неделя назад
17 историй о соседях по общаге, которые были нам как семья
16 случаев, когда атмосфера в ресторане оказалась острее соуса
16 историй о том, как случайное знакомство переросло в нечто большее
15 человек, чей план пошел наперекосяк, но получилось смешно
15 мужчин, которые так нелепо пытались скрыть свою неверность, что это было даже смешно
10 малоизвестных фактов, которые покажут, что быть дамой пушкинской эпохи было непросто
Культура
1 месяц назад
15 человек, которые даже не планировали заводить мурлыку. Но судьба решила их осчастливить
Животные
2 месяца назад
17 пар вспомнили, как начинались их отношения, и это трогает до глубины души
16 человек, которые потерпели фиаско, но оно и к лучшему
16 историй, в которых людей встретили по одежке, а они сломали все стереотипы
Истории
2 недели назад
17 случаев, когда арендодатели своими причудами сделали аренду по-настоящему запоминающейся
Истории
2 недели назад