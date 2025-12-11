14 моментов, когда люди совершили маленькое чудо и вернули нам веру в человечество

Нам кажется, что вокруг одна лишь суета, но иногда в самый обыденный момент происходит что-то, что возвращает веру в людей. Доброта не всегда громкая: это может быть оплаченный бензин для незнакомки или свежий суп для заболевшей соседки. Мы собрали коллекцию моментов, когда люди остановились, чтобы помочь, поддержать или просто сделать чей-то день светлее. Ведь добро, как известно, всегда возвращается!