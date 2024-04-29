16 приблуд, о назначении которых даже Пуаро не сразу догадался бы

Прелесть интернета в том, что здесь можно не только смотреть на смешных котов, но и найти ответ почти на любой вопрос. Даже если вы нашли какую-то непонятную штуку, просто покажите ее в интернете, и вам в миг объяснят что это такое. Иногда таким образом идентифицируются весьма любопытные вещицы.

«Нашел это в своем доме после вечеринки. Есть идеи, что это?»

Ответ: у меня есть нечто подобное! Это основание ручки какого-то столового прибора.

«Нахожу эти палочки в случайных местах по всей квартире»

Ответ: Это щетинка из расчески.

«Увидел эту штуку на кухне в элитном доме. Это что вообще?»

Ответ: Это электрическая водяная баня.

«Что это за штука и для чего она нужна?»

Ответ: Это специальный стул, на котором можно сидеть на коленях.

«Это было под ванной»

Ответ: Скорее всего это опора для цветов вроде орхидеи.

«Что это за алюминиевые штуки? Они лежат в кабинете робототехнике, кажется, вечность. Но никто не знает, для чего они»

Ответ: Это угловые соединители для сборки небольшой рамы шасси.

«Мой парень получил эту штуку в подарок к чехлу для телефона»

Ответ: На эту рыбку можно наматывать наушники или провода, чтобы они не путались.

«Неизвестный мне предмет из 50-х годов»

Ответ: Это древняя точилка для ножей.

«Пожилой мужчина с работы сказал: „Я знаю, что это такое“. В моей татуировке есть какой-то скрытый смысл?»

Ответ: Похожие изображения луны рисуют возле символа с всевидящим оком.

«Нашел это в ванной пожилой женщины. Внизу дырка. Понятия не имею, для чего она использует эту штуку»

Ответ: С помощью этой вещи можно полить домашние растения.

«В съемной квартире в вентиляционном отверстии горит зеленый свет. Почему?»

Ответ: Скорее всего, это стерилизационная УФ-лампа. Убивает микробы и вирусы, предотвращает появление плесени.

«Необычная чашка из Японии. Для чего она?»

«Что это за металлическая вещь с чем-то вроде ручки наверху?»

Ответ: Это переноска для дров.

«Мама спрашивает, что это за штука такая»

Ответ: В эти отверстия вставляются лезвия для дальнейшего измельчения продуктов.

«Моя жена нашла это в комиссионке. Пытаемся выяснить, что это»

Ответ: Ну вы чего! Это же старинное раскрашенное долото.

«Получила по почте эти странные бусы. Я их не заказывала»

© findholidaytami / Reddit Bazzzay.jiw 34 минуты назад - Как метки !? А я уже два раза одевала это ожерелье... И у Ленки на день рождении в нем была... А Серёга сказал , что это что-то стимпанковское... - - Ответить

Ответ: Это метки для голубей. С их помощью за ними следят.

Внимание: в апреле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.