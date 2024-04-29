Есть ещё такая штука интересная - мыло. Не хотите попробовать? Уважаемая копипаста.
16 приблуд, о назначении которых даже Пуаро не сразу догадался бы
Прелесть интернета в том, что здесь можно не только смотреть на смешных котов, но и найти ответ почти на любой вопрос. Даже если вы нашли какую-то непонятную штуку, просто покажите ее в интернете, и вам в миг объяснят что это такое. Иногда таким образом идентифицируются весьма любопытные вещицы.
«Нашел это в своем доме после вечеринки. Есть идеи, что это?»
«Нахожу эти палочки в случайных местах по всей квартире»
Ответ: Это щетинка из расчески.
«Увидел эту штуку на кухне в элитном доме. Это что вообще?»
Ответ: Это электрическая водяная баня.
«Что это за штука и для чего она нужна?»
«Это было под ванной»
Ответ: Скорее всего это опора для цветов вроде орхидеи.
«Что это за алюминиевые штуки? Они лежат в кабинете робототехнике, кажется, вечность. Но никто не знает, для чего они»
Ответ: Это угловые соединители для сборки небольшой рамы шасси.
«Мой парень получил эту штуку в подарок к чехлу для телефона»
Ответ: На эту рыбку можно наматывать наушники или провода, чтобы они не путались.
«Неизвестный мне предмет из 50-х годов»
Ответ: Это древняя точилка для ножей.
«Пожилой мужчина с работы сказал: „Я знаю, что это такое“. В моей татуировке есть какой-то скрытый смысл?»
«Нашел это в ванной пожилой женщины. Внизу дырка. Понятия не имею, для чего она использует эту штуку»
Интересно - что ты искал в ванной у пожилой женщины , чёртов извращуга ?!
«В съемной квартире в вентиляционном отверстии горит зеленый свет. Почему?»
Ответ: Скорее всего, это стерилизационная УФ-лампа. Убивает микробы и вирусы, предотвращает появление плесени.
«Необычная чашка из Японии. Для чего она?»
«Что это за металлическая вещь с чем-то вроде ручки наверху?»
Ответ: Это переноска для дров.
«Мама спрашивает, что это за штука такая»
Ответ: В эти отверстия вставляются лезвия для дальнейшего измельчения продуктов.
«Моя жена нашла это в комиссионке. Пытаемся выяснить, что это»
Ответ: Ну вы чего! Это же старинное раскрашенное долото.
«Получила по почте эти странные бусы. Я их не заказывала»
- Как метки !? А я уже два раза одевала это ожерелье... И у Ленки на день рождении в нем была... А Серёга сказал , что это что-то стимпанковское...
Ответ: Это метки для голубей. С их помощью за ними следят.
Люди часто встречают необычные штуки. Хорошо, что благодаря интернету, можно быстро узнать, для чего они на самом деле нужны: