10+ человек, которые чуть мозг себе не сломали, пока пробовали понять, что за штуковину они нашли

Время от времени мы находим любопытные вещицы, которые заставляют нас задуматься о цели их создания. Эти загадочные находки могут вызывать недоумение, а иногда даже тревогу. К счастью, сегодня в нашем распоряжении есть сообщество онлайн-детективов, готовых прийти на помощь в любую минуту.

1. «Нашел этот керамический „кувшин“ за диваном в доме, где я остановился на выходные»

Ответ: Это старая керамическая бутылка для горячей воды. В нее поместится полный стандартный чайник воды. С ее помощью можно согреть руки или ноги.

2. «Помогал начальнику передвигать столы и нашел эту штуку. Никаких экранов, маркировок или портов, только переключатель сбоку. При включении он вибрирует. Мы с коллегой в растерянности»

Ответ: Опускается в мягкий боковой массажер для шеи или спины. Включите его, опустите в тканевый держатель и положите на шею.

3. «Нашел эту черную, похожую на расческу пластиковую штуку у себя в машине. Чуть больше 2,5 сантиметров в длину. Я понятия не имею, откуда она взялась и что это такое»

Ответ: Это гребень для воска. Используется для нанесения и удаления воска с доски для серфинга. Обычно она прикрепляется к заднему карману шорт.

4. «Заметил сейчас странную Х-образную штуку на крыше. Я понятия не имею, из чего она сделана. В середине у нее что-то вроде петли или застежки. Есть идеи?»

Ответ: Это часть чьей-то антенны. Скорее всего, ее сорвало откуда-то во время грозы.

5. «Случайно нашла льняной мешочек. В нем лежали маленькие деревяшки овальной формы с изображениями различных животных и компас»

Ответ: Это руны. Они продаются в бумажном или пластиковом футляре, в котором видны руны, и буклетом, рассказывающим о «значении» символов.

6. «Нашел эту пластиковую штуковину в местном магазине. В закрытом состоянии ее высота составляет 38 см. В полностью открытом состоянии — 28 см»

Ответ: Это кухонная утварь: щипцы для индейки или жаркого.

7. «Сердитая пластиковая леди высотой и шириной примерно с банку из-под консервов. Она разбирается на три части. Что это?»

Ответ: Это «Сердитая мама». Она используется для чистки микроволновых печей. Снимите с нее волосы и заполните первую линию уксусом, затем водой. Ее ставят в микроволновку на несколько минут, и пар, выходящий через отверстия в голове, помогает разрыхлить присохшую грязь внутри микроволновки.

8. «Эта штука сделана из кожи, длиной где-то 40 см. Есть идеи?»

Ответы: Это просто декоративная кисточка от сумочки.

9. «Сегодня разбирал вещи и нашел это. Может ли кто-нибудь мне помочь?»

Ответ: Это пестик для измельчения в ступке.

10. «Я нашла это маленькое кольцо из серебра 925 пробы. К нему прикреплена маленькая кованая чаша»

© 3kota / Reddit Светлана 13 минут назад Всё просто. Это кольцо с ядом! В кованной чаше - яд. Дарили его на обучение. Если что то не понравилось в избраннице, проблема решалась сразу и кардинально. - - Ответить

Ответ: Это ложка для кормления. Для ребенка, наверное, большевата, но вполне подойдет для кормления пожилого человека или лежачего больного.

11. «Нашел эту розовую колбу на съемной квартире. На дне у нее 3 отверстия и виднеется какой-то беловатый осадок. Цилиндрической формы. Еще тут указаны числа, наверное, для измерения чего-то»