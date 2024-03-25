Выглядит, как горшок для мужчин. Если стоял за диваном, то скорее всего так и использовали.
10+ человек, которые чуть мозг себе не сломали, пока пробовали понять, что за штуковину они нашли
Время от времени мы находим любопытные вещицы, которые заставляют нас задуматься о цели их создания. Эти загадочные находки могут вызывать недоумение, а иногда даже тревогу. К счастью, сегодня в нашем распоряжении есть сообщество онлайн-детективов, готовых прийти на помощь в любую минуту.
1. «Нашел этот керамический „кувшин“ за диваном в доме, где я остановился на выходные»
Ответ: Это старая керамическая бутылка для горячей воды. В нее поместится полный стандартный чайник воды. С ее помощью можно согреть руки или ноги.
2. «Помогал начальнику передвигать столы и нашел эту штуку. Никаких экранов, маркировок или портов, только переключатель сбоку. При включении он вибрирует. Мы с коллегой в растерянности»
Если вибрирует, значит эта штука называется "вибратор". Ослу понятно...
Ответ: Опускается в мягкий боковой массажер для шеи или спины. Включите его, опустите в тканевый держатель и положите на шею.
3. «Нашел эту черную, похожую на расческу пластиковую штуку у себя в машине. Чуть больше 2,5 сантиметров в длину. Я понятия не имею, откуда она взялась и что это такое»
Это гребень "унисекс". Кому надо побрить, а кому причесать. Ослу понятно.
Ответ: Это гребень для воска. Используется для нанесения и удаления воска с доски для серфинга. Обычно она прикрепляется к заднему карману шорт.
4. «Заметил сейчас странную Х-образную штуку на крыше. Я понятия не имею, из чего она сделана. В середине у нее что-то вроде петли или застежки. Есть идеи?»
5. «Случайно нашла льняной мешочек. В нем лежали маленькие деревяшки овальной формы с изображениями различных животных и компас»
Самое интересное животное на пятой руне снизу. Очень похоже на человека. Кто бы это мог быть?
Ответ: Это руны. Они продаются в бумажном или пластиковом футляре, в котором видны руны, и буклетом, рассказывающим о «значении» символов.
6. «Нашел эту пластиковую штуковину в местном магазине. В закрытом состоянии ее высота составляет 38 см. В полностью открытом состоянии — 28 см»
Эта штука похожа на средневековое орудие пытки. Для индейки или жаркого индейца.
7. «Сердитая пластиковая леди высотой и шириной примерно с банку из-под консервов. Она разбирается на три части. Что это?»
Это, конечно же, пивная кружка! Внизу - пиво, в голове - пена, а в причёске - дырочка, через которую сосут содержимое.
Ответ: Это «Сердитая мама». Она используется для чистки микроволновых печей. Снимите с нее волосы и заполните первую линию уксусом, затем водой. Ее ставят в микроволновку на несколько минут, и пар, выходящий через отверстия в голове, помогает разрыхлить присохшую грязь внутри микроволновки.
8. «Эта штука сделана из кожи, длиной где-то 40 см. Есть идеи?»
Есть много идей, для чего эта кожаная штука. Но если их перечислить, то АДМЕ удалит мой комент.
9. «Сегодня разбирал вещи и нашел это. Может ли кто-нибудь мне помочь?»
Это, может быть, пробка от дорогих духов. А вообще, форма напоминает какой-то очень знакомый предмет... И лежит он на какой-то шкуре...Всё очень загадочно.
10. «Я нашла это маленькое кольцо из серебра 925 пробы. К нему прикреплена маленькая кованая чаша»
Всё просто. Это кольцо с ядом! В кованной чаше - яд. Дарили его на обучение. Если что то не понравилось в избраннице, проблема решалась сразу и кардинально.
Ответ: Это ложка для кормления. Для ребенка, наверное, большевата, но вполне подойдет для кормления пожилого человека или лежачего больного.
11. «Нашел эту розовую колбу на съемной квартире. На дне у нее 3 отверстия и виднеется какой-то беловатый осадок. Цилиндрической формы. Еще тут указаны числа, наверное, для измерения чего-то»
Ого, чего показывают! Это же и ребёнку понятно, что за игрушка. Нет, ребёнку ещё не понятно. Ослу понятно.
Ответ: Эта колба поставляется с другими частями. Прикрепите ее с помощью присоски к бортику ванны, и у вас будет игрушка для купания «Забавная лаборатория». В комплект также входят держатель и присоска. Ребенок должен набирать воду в колбу и наливать ее в воронки игрушки. Числа нужны для того, чтобы ребенок мог научиться счету. Благодаря отверстию на дне, вода стекает обратно в ванну.
Комментарии
"пар, выходящий через отверстия в голове, помогает разрыхлить присохшую грязь внутри микроволновки."
Ой, прям отрывок из триллера 🤣
Угу, пар разрыхляет. Грязь разрыхляет. Пар разрыхляет грязь тяпкой 😂