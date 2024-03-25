16 занятных вещиц, которые как будто созданы для того, чтобы ставить людей в ступор

Иногда в собственном доме мы натыкаемся на вещи, назначение которых угадать не просто сложно, но и практически невозможно. Порой ответ не знают даже близкие, и тогда вообще остается загадкой, как же тот или иной предмет попал в дом. Вот несколько пользователей сети, которым в руки попали предметы обихода, а они о таких ничего знать не знают.

«Кто-нибудь знает, для чего использовалось это овальное стеклянное блюдо? В левом верхнем углу есть небольшая выемка»

Ответ: «Это тарелка для закусок. А выемка нужна для того, чтобы поставить туда чашку».

«Для чего нужен квадратный наконечник на старой картофелечистке? Даже бабуля не знает»

Ответ: «Это слайсер для стручковой фасоли».

«Что это за пластиковая штука? Она уже давно стоит в ванной комнате»

Ответ: «Этот предмет нужен для затягивания болта на сиденье унитаза».

«Свекровь приезжала в гости. После мы с женой чуток офигели, когда нашли в комнате это. Это что вообще?»

Ответ: «Это ерунда, которой обычно заваривают чай».

«Что это за полукруг внутри ящика письменного стола?»

Ответ: «Он используется для хранения разных мелких предметов».

«Что это за пластиковые ножницы с какими-то металлическими петлями и пластиковыми зубцами? Никаких опознавательных знаков»

Ответ: «Это устройство для удаления листьев растений. Берем, допустим, петрушку. Вставляем стебли в петли, придавливаем зубцами и протягиваем петрушку через петли».

«Нашел эту пластиковую коробочку с резиновым треугольником. Коробка открывается и закрывается»

© HooptyDooDooMeister / Reddit Кристина Монолева 59 минут назад в крышке должно быть лезвие, но его почему-то не видно :( наверное, удобная вещь эта разрезалка пополам для таблеток, половинки не отлетают далеко и не теряются - - Ответить

Ответ: «Это разделитель таблеток».

«Какой-то непонятный керамический предмет с тупыми зубцами. Идеально ложится в ладонь»

Ответ: «Это устройство для приготовления пасты из чеснока или имбиря. Ставите его на зубчик чеснока или имбирь и перемещаете, слегка надавливая, — и вуаля, паста готова».

«Нашел эту штуку в бельевом ящике жены. Что это вообще?»

Ответ: «Это палочка для охлаждения напитков».

«Нашел это в дедушкином сундуке с другими диковинными вещицами»

Ответ: «По-моему, похоже на ручки для выдвижных ящиков».

«Нашел это в сумочке с разным женским барахлом, украшениями и все в этом роде. На дне присоска. Что это такое?»

Ответ: «Вообще-то это массажер».

«Винтажная подставка для посуды. Что за крепления сверху?»

Ответ: «Туда вешаются чашечки».

«В офисе рядом с выключателями такая штуковина. Никто не знает, что это»

Ответ: «Это станция для прибора, с помощью которого проводят видео-конференции».

«Сняли квартиру, а тут этот осьминог»

Ответ: «Это шутка для хранения шампуней и гелей для душа. Бутылочки продеваются сквозь петли».

«Нашел странный деревянный предмет. Сделано в Испании»

Ответ: «Это приспособление для того, чтобы щелкать орехи».

«Убирались в гараже и нашли эту странную штуковину»