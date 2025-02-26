11 вещей, которые много лет пылились на полках, а теперь они на вес золота

Технический прогресс не заставил себя ждать, и со временем писатели перешли с печатных машинок на компьютеры. Однако в 2014 году газета «Financial Times» отметила резкое увеличение производства печатных машинок. Как оказалось, они снова набирают популярность.

Кто-то предпочитает старые машинки в рабочем состоянии, чтобы использовать их по назначению, а кто-то приобретает этот предмет прошлого в качестве украшения рабочего пространства.