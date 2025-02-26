11 вещей, которые много лет пылились на полках, а теперь они на вес золота
В мире моды цикличность — обычное дело. Все новое — это хорошо забытое старое. Сегодня мы видим, как становятся стильными многие вещи из прошлого. Эти предметы вновь обретают популярность благодаря своей уникальности, качеству и особому шарму. Самое время порыться в шкафу у своих родителей и найти те самые предметы прошлого, которые не только хранят историю, но и отлично украшают будни современного человека.
Печатная машинка
Технический прогресс не заставил себя ждать, и со временем писатели перешли с печатных машинок на компьютеры. Однако в 2014 году газета «Financial Times» отметила резкое увеличение производства печатных машинок. Как оказалось, они снова набирают популярность.
Кто-то предпочитает старые машинки в рабочем состоянии, чтобы использовать их по назначению, а кто-то приобретает этот предмет прошлого в качестве украшения рабочего пространства.
Самовар
Самовар, несомненно, был символом семейного уюта и тепла. Горячий чай, баранки с пылу с жару, которые, кстати, вешали на самовар не просто так, а для того, чтобы они оставались горячими. Спустя десятилетия о таком приспособлении для заваривания чая позабыли. Однако современная мода непредсказуема, и сегодня самовар снова приобретает популярность.
Помимо того, что самовар можно использовать для приготовления чая, его также применяют как элемент декора. А модели ручной работы стоят достаточно дорого и представляют особую ценность как антиквариат.
Косынка
В этом эпизоде из фильма Катерина уже директор завода, а в косынке просто едет с дачи 🙄
Могу себе представить ее видок в офисном костюме и платочке а-ля Дуняша)
Этот аксессуар из прошлого продолжает появляться на обложках модных журналов. Но не все знают, что раньше женщины носили косынки не только как элемент стильного образа, но и для того, чтобы защититься от холода или солнца. Их часто использовали в качестве рабочей формы, например, в кинофильме «Москва слезам не верит» мы видим косынку у Катерины, которая работала на заводе.
Сейчас с платком сочетают различные элементы одежды. Это и комбинезоны, и свитера, и объемные жакеты, и пальто. Образ всегда можно сделать интереснее, добавив в него косынку.
Музыкальный проигрыватель
Музыка звучала из патефонов и граммофонов с начала XX века. Уже в 1933 году в Коломне открыли патефонный завод, где выпускали около 250 тысяч проигрывателей в год. Такие музыкальные новшества стояли почти в каждом доме. Сейчас же найти проигрыватель тех лет крайне сложно, и он считается раритетным.
Зато современные производители во многом ориентируются на старые модели патефонов, чтобы сохранить дух времени и сделать дизайн более элегантным. А любители винтажных вещей все чаще приобретают себе виниловые проигрыватели. Кстати, по данным на 2021 год спрос на виниловые пластинки вырос на 56%!
Фарфоровые статуэтки
Раньше фарфор был доступен только богатому населению, но в XX веке его пустили в массовое производство. Однако, несмотря на это, спустя почти целый век в идеальном состоянии сохранились многие предметы из фарфора. Сейчас на винтажных ярмарках можно найти и сервизы, и статуэтки, и декоративные тарелки.
Хрустальная посуда
Хрусталь всегда был признаком достатка и хорошего вкуса. В XX веке он стал доступнее, но при этом не утратил своей ценности. Помните, как наши бабушки доставали хрусталь только по праздникам, боясь его разбить? А ведь вопреки стереотипам, он прочнее стекла и намного реже разбивается. Сегодня, когда интерес к винтажу и традициям возрождается, хрустальная посуда снова в почете.
Столовые приборы из мельхиора
Мельхиор — это сплав меди и никеля. Столовые приборы из такого материала стоили достаточно дешево и пользовались большой популярностью. Обычно они украшены различными узорами. Спустя какое-то время приборы, конечно же, темнели, и их приходилось начищать до блеска. Сейчас же, на удивление, спрос на винтажные вилки и ложки стремительно возрос. И цена наборов может доходить до 20 тысяч. Стоит как крыло от самолета!
Пленочный фотоаппарат
Штука крутая, но ей надо уметь пользоваться.
У меня зрение -4, в детстве коррекция была неполная, поэтому снимки получались через раз размытые. Сейчас в принципе можно было бы попробовать заново, но уже реально лень.
Пленочный фотоаппарат в наше время — удовольствие не из дешевых. Пленка, химия для проявки, печать и оцифровка — все это стоит денег. Также весомым ограничением является то, что с пленкой не получится сделать 100 похожих друг на друга фотографий, а потом выбрать лучшие кадры.
Раньше такого разнообразия устройств для съемки не было, тем не менее некоторые модели пленочных фотоаппаратов выделялись. Самыми популярными были «Зенит» и «ФЭД». А еще камера «Смена», которая из-за своего механизма долго служила. Она была более доступна. Теперь же чуть ли не каждый второй любитель фотографии, да еще и всего винтажного, хочет заполучить себе ту самую «пленку» из прошлого.
Авоська
Знаете ли вы, что модные сейчас сетчатые сумки пришли к нам из Чехии? Парадоксально, но там авоськи не пользовались особой популярностью. Зато наши родители оценили их практичность и компактность! Сегодня авоськи переживают второе рождение, став символом экологичного образа жизни. Ведь они помогают сократить использование пластика и заботиться о нашей планете. А еще это стильно!
Ажурная одежда
Наши бабушки часто шили себе одежду сами. На помощь им приходили разделы в женских журналах с выкройками и схемами для вязания. И даже несмотря на то, что схемы у всех были одинаковые, изделия у мастериц получались разные. Популярными были и макраме, и ажурные элементы одежды. Сейчас же в коллекциях известных брендов все чаще появляется одежда, которую будто связали наши бабушки. Просто мастхэв для всех модниц.
Эмалированная посуда
Я себе эмалированную кастрюльку купила, чтоб капусту квасить (магазинную не люблю). К сожалению, большинство такой посуды несовместимо с индукционными плитами.
Такая посуда тоже до сих пор популярна благодаря своей долговечности и способности сохранять тепло. Многие хозяйки с удовольствием пользуются эмалированными кастрюлями, чайниками и кружками, которые служат им верой и правдой долгие годы.
У эмалированной посуды много преимуществ: она безопасна при отсутствии повреждений, так как не выделяет вредных веществ при нагревании, универсальна, поскольку подходит для всех видов плит, практична и долговечна. Если со временем эмаль немного потускнела, ее можно легко восстановить. Для этого достаточно прокипятить посуду в растворе соды и уксуса.
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