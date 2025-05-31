20+ фотографий из прошлого, после просмотра которых захочется достать старые альбомы
Перелистывать альбомы со старыми семейными фотографиями — отдельный вид удовольствия. В суете повседневной жизни мы часто забываем о том, сколько чудесных моментов было в нашей жизни. Магия старых фото как раз и состоит в том, что они были сняты на пленку, а ее экономили, поэтому снимали только самое важное и, как правило, радостное. Чужие фотографии тоже интересно смотреть — например, чтобы находить в них те же вещи, что были у вас дома, кажется, миллион лет назад.
«Моя сестра прислала мне это фото. Этот карапуз — она. Вот уже 26 лет прошло, и мы живем в разных городах»
«Колледж, мне 16 лет. Парень, которого девушки пытаются стянуть с шеста, — это я»
- Меня чуть на слезу не пробило. Я будто туда к вам попал. © Pinokkio192 / Pikabu
«Моя тетушка и ее бывший муж сразу после развода»
- Их развод был веселее моей свадьбы! © ooh_panini / Reddit
«Мои бабушка и дедушка до того, как стали родителями, 1940-е годы»
- Ух ты!! Они выглядят как кинозвезды! © Wintermoon54 / Reddit
«Когда первая папина машина — Запорожец-ушастый — благополучно развалилась... все вздохнули с облегчением!»
А мне нравился наш "Запор"... для меня маленькой это было что-то роскошное, не пешком иду и не нa мотоцикле (заставляли прятаться в люльку, чтоб "не продуло").
«В том числе и я, потому что для меня „езда на машине“ была пыткой! Воняет бензином и укачивает. Папа, человек уже изнеженный личным транспортом, пересаживаться на метро не захотел и у нас появилась другая машина (год 1992-93). „Шестерка“ красная! Ой, ну это был шик! В ней была музыка! Не пахло бензином, а наоборот пахло свежими булочками с корицей. Открывались окна. Да и вообще, она же красная!»
«Чаепитие. Именно это называлось „Королевским балом“ — мероприятие для особо отличившихся»
«1999 год. Я звоню своей девушке и говорю, что купил билеты на ночной поезд. Фото сделано на следующий день»
- Девушка призналась, что это был один из самых романтичных поступков.
Поэтому через два года было уже так, как на втором фото. © k0t0f0t / Pikabu
«В 1985 у меня родилась младшая дочка к двум пацанам»
«Маме тут 18»
«Февраль 2004 год. Десятиклассники»
«Ковра нет, но есть штора»
«Конец 1970-х годов. Моя мама впервые катается на лыжах. Поищу в шкафу ее лыжную одежду, может, она сохранилась»
«Мне 15 лет. Кот Васька. И вечно молодой Киану Ривз»
- Киану и кота вижу, а ты где? © caeseum / Pikabu
«Ностальгия в глаза попала. Мне 4 года. Спустя 27 лет отдыхала там уже с моим 6-летним сыном»
«Мама и папа на выпускном вечере. Платье мама сшила сама»
Это где ж парни с такими прическами в школу ходили?
Моего одноклассника ( годы учебы 1975 - 1985 ), прямо с урока отправили в ближайшую парикмахерскую ( в соседнем доме была), и постригли под полубокс. До этого в дневнике запись классная оставила, чтобы родители привели голову сына в норму, а потом остригли, как барашка. Он еще был благодарен, что не налысо.... а тут у юноши локоны длинней, чем у девушки.
- Эх, а меня выгнали, когда я пришла в таком же платье. © swkennedy1 / Reddit
«Моим самым любимым из черепашек всегда был Леонардо, но выбора тогда, с кем фоткаться, не было»
«Очень люблю эту фотографию. Моя мама распаковывает подарок накануне свадьбы. Выражение лица папы — это что-то»
- Да вы лучше на бабушку посмотрите. Неподражаемо! © jesse_dylan / Reddit
«Одноклассница из 10 „В“ класса. Вот такие компьютеры стояли у нас в кабинете информатики. Не успел занять комп? Садись на обычную парту и жуй конспекты»
«Мама и папа на выпускном вечере мамы в 1967 году. Более полувека вместе. Папа продолжает повторять, что мама — самая красивая девушка в мире»
«Давно это было, лет 30 назад. Я крайний справа»
Если бы трусы были красными, я бы подумала, что это кадр из "Спасателей Малибу".
- Черт, а вы были горячее, чем пожарные с календарей! © LectoraLoca / Pikabu
«40 лет назад я училась в универе и жила у бабушки. Ковер с историей, дед его привез из Албании, где работал в 50-е. До сих пор висит»
«Получил зарплату за 7 месяцев и женился. Мне было 26 лет. Все молоды и счастливы, а родители и друзья живы и здоровы»
- Судя по фото, всю зарплату пришлось потратить на свадебное платье супруги. © BargadKikayot / Pikabu
- Нет. И у нее было два платья. А у меня два костюма. © Bogart74 / Pikabu
«Моя коллекция игрушек из киндер сюрпризов»
Ностальгии много не бывает. В этих статьях ее тоже — хоть отбавляй: