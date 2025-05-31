20+ фотографий из прошлого, после просмотра которых захочется достать старые альбомы

Перелистывать альбомы со старыми семейными фотографиями — отдельный вид удовольствия. В суете повседневной жизни мы часто забываем о том, сколько чудесных моментов было в нашей жизни. Магия старых фото как раз и состоит в том, что они были сняты на пленку, а ее экономили, поэтому снимали только самое важное и, как правило, радостное. Чужие фотографии тоже интересно смотреть — например, чтобы находить в них те же вещи, что были у вас дома, кажется, миллион лет назад.

«Моя сестра прислала мне это фото. Этот карапуз — она. Вот уже 26 лет прошло, и мы живем в разных городах»



«Колледж, мне 16 лет. Парень, которого девушки пытаются стянуть с шеста, — это я»

Меня чуть на слезу не пробило. Я будто туда к вам попал. © Pinokkio192 / Pikabu

«Моя тетушка и ее бывший муж сразу после развода»

Их развод был веселее моей свадьбы! © ooh_panini / Reddit

«Мои бабушка и дедушка до того, как стали родителями, 1940-е годы»

Ух ты!! Они выглядят как кинозвезды! © Wintermoon54 / Reddit

«Когда первая папина машина — Запорожец-ушастый — благополучно развалилась... все вздохнули с облегчением!»

«В том числе и я, потому что для меня „езда на машине“ была пыткой! Воняет бензином и укачивает. Папа, человек уже изнеженный личным транспортом, пересаживаться на метро не захотел и у нас появилась другая машина (год 1992-93). „Шестерка“ красная! Ой, ну это был шик! В ней была музыка! Не пахло бензином, а наоборот пахло свежими булочками с корицей. Открывались окна. Да и вообще, она же красная!»

«Чаепитие. Именно это называлось „Королевским балом“ — мероприятие для особо отличившихся»

«1999 год. Я звоню своей девушке и говорю, что купил билеты на ночной поезд. Фото сделано на следующий день»

Девушка призналась, что это был один из самых романтичных поступков.

Поэтому через два года было уже так, как на втором фото. © k0t0f0t / Pikabu

«В 1985 у меня родилась младшая дочка к двум пацанам»

«Маме тут 18»

«Февраль 2004 год. Десятиклассники»

«Ковра нет, но есть штора»

«Конец 1970-х годов. Моя мама впервые катается на лыжах. Поищу в шкафу ее лыжную одежду, может, она сохранилась»

«Мне 15 лет. Кот Васька. И вечно молодой Киану Ривз»

Киану и кота вижу, а ты где? © caeseum / Pikabu

«Ностальгия в глаза попала. Мне 4 года. Спустя 27 лет отдыхала там уже с моим 6-летним сыном»

«Мама и папа на выпускном вечере. Платье мама сшила сама»

© E11evenzee / Reddit Катерина Фёдорова 4 часа назад Это где ж парни с такими прическами в школу ходили?

Моего одноклассника ( годы учебы 1975 - 1985 ), прямо с урока отправили в ближайшую парикмахерскую ( в соседнем доме была), и постригли под полубокс. До этого в дневнике запись классная оставила, чтобы родители привели голову сына в норму, а потом остригли, как барашка. Он еще был благодарен, что не налысо.... а тут у юноши локоны длинней, чем у девушки. - - Ответить

Эх, а меня выгнали, когда я пришла в таком же платье. © swkennedy1 / Reddit

«Моим самым любимым из черепашек всегда был Леонардо, но выбора тогда, с кем фоткаться, не было»

«Очень люблю эту фотографию. Моя мама распаковывает подарок накануне свадьбы. Выражение лица папы — это что-то»

Да вы лучше на бабушку посмотрите. Неподражаемо! © jesse_dylan / Reddit

«Одноклассница из 10 „В“ класса. Вот такие компьютеры стояли у нас в кабинете информатики. Не успел занять комп? Садись на обычную парту и жуй конспекты»

«Мама и папа на выпускном вечере мамы в 1967 году. Более полувека вместе. Папа продолжает повторять, что мама — самая красивая девушка в мире»

«Давно это было, лет 30 назад. Я крайний справа»

Черт, а вы были горячее, чем пожарные с календарей! © LectoraLoca / Pikabu

«40 лет назад я училась в универе и жила у бабушки. Ковер с историей, дед его привез из Албании, где работал в 50-е. До сих пор висит»

«Получил зарплату за 7 месяцев и женился. Мне было 26 лет. Все молоды и счастливы, а родители и друзья живы и здоровы»

Судя по фото, всю зарплату пришлось потратить на свадебное платье супруги. © BargadKikayot / Pikabu

Нет. И у нее было два платья. А у меня два костюма. © Bogart74 / Pikabu