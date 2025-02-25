"...приятельница сто раз жаловалась, что не может купить электронную книжку. Вся в кредитах, денег нет, но об этой штуке давно мечтает" (с)
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Когда люди в кредитах и денег нет, они мечтают о другом)
Как я избавилась от лишнего хлама за месяц и заработала приличную сумму
Я всегда искренне восхищалась людьми, которые умудряются быстро избавляться от ненужного барахла. Мы старались покупать только необходимые штуки, регулярно разбирали шкафы, но казалось, что вещи все равно размножаются сами по себе и постепенно захватывают пространство в квартире. Когда во время очередной уборки я наткнулась на настоящий склад старых мобильных телефонов (в коробке их оказалось штук пять), то поняла, что пора что-то менять.
Возможно, «синдром Плюшкина» достался нам по наследству. Мои родители, например, хранили на антресолях кучу обескураживающих вещей — от шести рулонов обоев двадцатилетней давности (спойлер: все обои уже раз пять переклеили) до прогоревшего бабушкиного чугунка. А когда я впервые оказалась на даче родителей мужа, то и вовсе впала в ступор: на чердаке стояли восемь старых телевизоров. Как мне объяснили, всю сломанную технику вывозили на дачу до лучших времен. То ли предполагалось, что телевизоры в какой-то момент впадут в отчаяние и заработают, то ли их собирались разбирать на запчасти. Ни первое, ни второе так и не произошло.
Мы с мужем только посмеивались в кулачок, будучи уверенными, что наш дом точно не превратится в такой склад. Но не тут-то было. Покупать разумно мы действительно быстро научились, а вот избавляться от ненужных вещей оказалось не самой простой задачей. Я наотрез отказывалась выкидывать любимые, но слегка тесноватые джинсы (надо-то всего лишь пойти в спортзал и сбросить пару кило). У мужа же была какая-то безразмерная коллекция кассет VHS, хотя видеомагнитофона у нас не было.
Как-то я прочла о том, что существуют своп-маркеты, на которых можно оставить ненужные вещи или обменять их на что-то действительно необходимое. По натуре я несколько мизантроп, и идти в какое-то незнакомое место с коробкой барахла мне было неловко. Зато я вспомнила, что одна моя приятельница сто раз жаловалась, что не может купить электронную книжку. Вся в кредитах, денег нет, но об этой штуке давно мечтает. Решила ей подарить свою, все равно книжкой не пользуюсь. Барышня пищала от восторга — чуть в объятиях меня не задушила.
А через пару недель муж в шоке говорит: «А разве ты не говорила, что Кате позарез нужна книжка?» Показывает мне объявление на «барахолке». Смотрю — и у меня просто челюсть отвисает. Наша поклонница чтения Катерина продает аж три подержанные электронные книги в отличном состоянии (среди которых и моя). Хотя ничего крамольного она, конечно, не сделала — ведь книжку я сама решила ей подарить, — все равно было неприятно. Кроме того, я подумала, что с таким же успехом могла бы продать книжку сама.
"...приятельница сто раз жаловалась, что не может купить электронную книжку. Вся в кредитах, денег нет, но об этой штуке давно мечтает" (с)
Сначала я пробовала отдавать ненужные вещи бесплатно — я их все равно на помойку выкину, а кому-то они, возможно, пригодятся. И оказалось, что сделать это даже сложнее, чем продать лишний хлам. Кто-то радостно писал, что обязательно заберет вещь, а после этого навсегда пропадал с радаров. Некоторые обиженно ругались, что сто лет мечтали об этой штуке, а я почему-то отдала ее другому человеку. Часть людей требовала, чтобы я сама привезла забронированную вещь — дескать, у них нет ни времени, ни желания ее забирать.
Один мужчина буквально забросал меня сообщениями — очень уж ему был нужен наш старый стол. Наконец приехал за ним и, едва переступив порог, начал орать, что стол ужасен и что он это барахло даже с доплатой брать не будет. Грозил мне какими-то немыслимыми карами за обман потребителя. Я от такого напора просто онемела — только глазами хлопала и нервно икала. Слава богу, в доме был муж, который вежливо, но бескомпромиссно заявил, что мужик должен немедленно уйти. Со столом или без него.
Так что я решила выставлять вещи на продажу, устанавливая пусть и символическую цену. И дело неожиданно пошло. Сначала я быстро избавилась от детской одежды, из которой ребенок безнадежно вырос. Поскольку гардероб ему приходится менять чуть ли не раз в три месяца, штаны, футболки и куртки были во вполне приличном состоянии. С обувью было чуть сложнее, но в итоге ее тоже купили (каждая пара стоила от 300 до 500 рублей). Только за скопившиеся за пару лет детские вещи я выручила около 5 тысяч.
Заодно я продала и пару своих курток и пальто, которые купила в припадке шопоголизма, но так и не стала носить. Причем одна модель ушла вообще за три тысячи. Изначально пальто, конечно, стоило дороже, но в моем шкафу оно бы только стало жертвой безжалостной моли. Так что хоть немного, но траты свои я возместила. Еще мы смогли избавиться от старой кровати — она занимала слишком много места в спальне. Получили за мебель двенадцать тысяч рублей, которые и потратили на новую.
Вслед за одеждой на барахолку отправились сломанные мобильники (а сын погубил аж четыре штуки), джойстики от приставки и видеоигры. И мобильники, и джойстики уже почти не работали, поэтому я поставила пометку «на запчасти». О чудо — купили и их! Мобильники стоили от 1000 до 2000 рублей, в зависимости от модели, а джойстики — порядка 500 рублей. Игры тоже разошлись.
Мы даже смогли продать большую часть видеокассет. Причем какие-то люди брали их за 30-50 рублей, а за другие были готовы заплатить и тысячу. Неожиданно выяснилось, что в коллекции у мужа есть раритетные ужастики из 80-х, у которых существует своя группа ярых поклонников. А на барахолках некоторые экземпляры стоили и больше 5000 рублей. Часть предметов люди расхватывали буквально за считанные часы, другие вещи могли пылиться на «барахолке» пару месяцев. Но рано или поздно желающие все равно находились.
В итоге, пользуясь различными платформами, мы смогли за полгода заработать чуть больше 20 тысяч. Сумма, пусть и не слишком впечатляющая, но если бы мы выбросили все предметы на помойку, то вообще бы ничего не получили. Заодно, бродя по просторам барахолок, я выяснила, что в интернете можно найти покупателя на любую вещь. Люди выставляют на продажу и пустые косметические баночки (250 рублей), и картонные коробки из-под телевизоров (250 рублей), и использованные подарочные пакеты (50 рублей), и старые зарядные устройства. Даже не знаю, зачем люди все это покупают, особенно пустые баночки из-под кремов. Зато для тех, кто, как и я, непроизвольно захламляет всю квартиру, это настоящее спасение.
Пока мы активно распродавали все накопившиеся вещи, я на собственном опыте выяснила несколько хитростей. Во-первых, фото товара имеет огромное значение. Вещи лучше всего снимать при натуральном свете на нейтральном фоне — это помогает передать цвета и текстуру, а также делает предметы более привлекательными. Фотографии должны быть достаточно высокого качества, чтобы потенциальный покупатель смог рассмотреть все детали.
Во-вторых, необходимо добавить в описание точный размер вещи, все технические данные и указать даже мельчайшие дефекты. Если вы продаете предметы на платформе, лучше пользоваться ее приложением для переписки и не давать никому свой номер телефона. Если покупатель нашелся, но еще не перечислил деньги, не стоит отказывать всем остальным желающим. Можно просто написать, что предмет забронирован, и, если его не выкупят, вы обязательно свяжетесь с другими заинтересованными лицами.
Еще одна хитрость — если в течение двух недель никто не заинтересовался вещью, лучше удалить объявление и переопубликовать его спустя какое-то время. Иначе ваш товар может безнадежно затеряться, и никто им все равно не заинтересуется. Так как торговаться я не умею от слова «совсем» и вообще редкая мямля, то цену сразу ставлю среднюю (изучив другие аналогичные товары) и указываю, что она окончательная.
Я точно не заработаю приличных денег на продаже ненужных вещей, зато мне не придется тащить весь этот хлам на помойку или сдавать на переработку. А на создание объявлений и дальнейшее общение с покупателями у меня уходит не так уж много времени. Так что, пожалуй, продолжу эту практику — вдруг через пару лет сможем даже отпуск из этих денег оплатить.
Кстати, есть несколько хитростей, которые здорово упрощают процесс уборки в квартире.