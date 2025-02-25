Как я избавилась от лишнего хлама за месяц и заработала приличную сумму

Возможно, «синдром Плюшкина» достался нам по наследству. Мои родители, например, хранили на антресолях кучу обескураживающих вещей — от шести рулонов обоев двадцатилетней давности (спойлер: все обои уже раз пять переклеили) до прогоревшего бабушкиного чугунка. А когда я впервые оказалась на даче родителей мужа, то и вовсе впала в ступор: на чердаке стояли восемь старых телевизоров. Как мне объяснили, всю сломанную технику вывозили на дачу до лучших времен. То ли предполагалось, что телевизоры в какой-то момент впадут в отчаяние и заработают, то ли их собирались разбирать на запчасти. Ни первое, ни второе так и не произошло.

Мы с мужем только посмеивались в кулачок, будучи уверенными, что наш дом точно не превратится в такой склад. Но не тут-то было. Покупать разумно мы действительно быстро научились, а вот избавляться от ненужных вещей оказалось не самой простой задачей. Я наотрез отказывалась выкидывать любимые, но слегка тесноватые джинсы (надо-то всего лишь пойти в спортзал и сбросить пару кило). У мужа же была какая-то безразмерная коллекция кассет VHS, хотя видеомагнитофона у нас не было.