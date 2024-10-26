15 примеров того, как привычка экономить приводит к неожиданным ситуациям

Экономия сама по себе неплоха, но вот методы некоторых людей иногда повергают в шок. Ведь люди бывает на такие изощренные шаги идут, до которых так просто и не додумаешься. Одни бумажные полотенца умудряются сушить, другие в розетке зарядку не оставят, а третьи готовы ютиться в каморке на работе в целях экономии.