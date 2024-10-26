15 примеров того, как привычка экономить приводит к неожиданным ситуациям
Экономия сама по себе неплоха, но вот методы некоторых людей иногда повергают в шок. Ведь люди бывает на такие изощренные шаги идут, до которых так просто и не додумаешься. Одни бумажные полотенца умудряются сушить, другие в розетке зарядку не оставят, а третьи готовы ютиться в каморке на работе в целях экономии.
- Есть в моем окружении две дамы, которым за 50, обе работают. Знаю их больше 20 лет, но видеться стали реже, так как я переехала за город. Гостила у одной 2 дня, и старалась облегчить ей труд домашний, да еще и приехала с гостинцами. А потом смотрю и не пойму, чего она косится на меня после того, как я посуду помою. А на второй вечер ее все же прорвало: «Ну сколько можно листов полотенец отрывать при каждом мытье рук?!» Я обалдела, ведь отрывала 3-4 раза за день по одному листу. Но она объяснила, что надо аккуратно промокнуть руки, оставив лист на рулоне, он высохнет довольно быстро и им снова можно будет пользоваться.
Со второй было почти так же. Обеим перед своим отъездом купила по рулону бумажных полотенец, но больше в гости не поеду к ним никогда. Думаю, раз жалко тебе на такое денег, так не покупай, а повесь тканевое полотенце, все равно же стираешь разное, ну и полотенце постирать проблемы нет - машинка прокрутит. © ttarasovavesna / Dzen
- Я знаю одну дамочку, которая купила подержанную пижаму в комиссионном магазине, а потом взяла и подарила верх от нее одному человеку, а низ – другому. И да, она спокойно могла купить подарки, просто она любит экономить. © Booner999 / Reddit
- Моя жена ужасно экономная. Говорит, что посуда прекрасно моется и в холодной воде. Она делает это, чтобы сэкономить деньги на коммуналке. Но когда тарелки мою я, мои руки замерзают, жир не отмывается и потом я же еще и крайним остаюсь из-за того, что посуда плохо вымыта. © Japesthetank / Reddit
- Знакомый мастер-плиточник рассказал. Встретил он как-то раз одноклассника, разговорились. Тот, свой дом построил, занимается отделкой. Вот только с плиткой нелады. Предложил помощь. За день выложили ванную комнату. Денег сам не запрашивал, одноклассник, как-никак, думаю, хоть чай предложит, молчу, работаю. Ближе к вечеру уже есть охота. Спросил: «Может, чайку хоть нальешь?» Заходим на кухню, его жена борщ готовила, думаю, вот и поедим. Одноклассник наливает чай, едва теплый. Пополоскал кишки. Вечером сказал ему, какой он жук. А он обиделся, я, мол, кормить тебя не обязан, и из-за тебя жене еще пол мыть надо будет! © Виктор Сумрак / Dzen
- За несколько лет отец износил спортивные штаны до дыр на обоих коленях и вместо того, чтобы купить новые, он просто стал надевать их задом наперед. Так он проходил в них еще долго, пока треники снова не износились, а потом он взял и залатал оставшейся от них тканью сиденья в своем авто. Выглядело это ужасно, честно говоря. © Unknown author / Reddit
- Мой знакомый очень скупой, хоть и обеспеченный человек, любит хвастаться и соревноваться в финансовых способностях. Однажды они с семьей такого же богатого друга решили полететь в Дубай. Так второй не спросив, купил на всех авиабилеты и заказал хороший отель на свой вкус. А знакомый мой планировал лететь перекладными и сэкономить. В общем, не полетели и поссорились. © Подслушано / Ideer
- Знакомая уехала в столицу и поставила себе цель — купить квартиру без ипотеки. Мы подумали, мол, молоденькая, наивная. Устроилась она на 2 работы, одна из которых — элитный фитнес-центр. С его хозяйкой договорилась, что будет там в подсобке жить. Питалась картошкой в мундире и лапшой, ничего себе не покупала. Мы ахнули, когда узнали, что через 2 года такой жизни она такой жизни она таки купила себе однушку в будущем районе столицы. И да, без ипотеки! Правда там были только стены и купила она на этапе котлована. Но купила же! Мы все ахнули, когда узнали. © Екатерина Землянскова / Dzen
- Мой брат, как только зарядит свои гаджеты, сразу же убирает из розетки любое зарядное устройство, если у него есть светодиод. Делает так для того, чтобы не увеличивать сумму платежа за электричество. © PowerSkunk92 / Reddit
- Как и многие, я не выбрасываю подарочные пакеты, а складываю и потом кому-нибудь передариваю. И, как и все, каждый раз боюсь, что круг замкнется, и пакет вернется к дарителю. Месяц назад я передарила один такой пакет своей подруге, а сегодня она приезжает ко мне с подарком, который лежит в том самом пакете! Выдохнула, что попалась не я, и мысленно посмеялась над забывчивой подругой. © Подслушано / Ideer
Я тоже все зарядные устройства достаю, еще и фильтры вырубаю, когда надолго ухожу. Не из экономии, по технике безопасности.
- Подружки познакомили с мужичком, мол, ты одна, он один, вдруг получится. Мужик не плохой, каждое утро уходил на работу. Мне не нужно было вставать рано, поэтому с вечера готовила ему бутерброды, блины, оладушки или запеканку какую-нибудь. А тут с дачи поздно вернулась и про завтрак забыла. Утром проснулась, захожу в кухню, а там он сидит и сочень творожный ест. У меня глаза округлились, а он так спокойно говорит: «Я вчера с работы шел и так мне сочень захотелось, зашел в кондитерскую и купил». На мой вопрос: «А мне почему не купил?», он мне предложил доесть огрызок. Это был первый звоночек. За месяц с ним много интересного испытала, но это, как говорится, совсем другая история. © Солнцеясное / Dzen
- Есть подруга. Хоть на день-два, но обязательно задержит оплату за аренду квартиры. Деньги есть, но будет тянуть, и все. Если возьмет в долг даже тысячу, выплачивать станет мелкими частями и растянет чуть ли не на год. Отнюдь не бедная, из нормальной семьи. Но каждую копейку, как от сердца отрывает, до последнего не может расстаться. Зато, кажется, теперь я знаю, для кого в продуктовых над колбасным отделом пишут: «Возможно оформить в рассрочку». © Подслушано / Ideer
- Я знатный эконом. Носки ношу одну пару до дыр, затем откладываю ее и также до дыр ношу вторую пару. Так как вероятность возникновения дыр в одних и тех же местах невелика, я затем надеваю по две пары дырявых носков так, чтобы дырки перекрывались. Когда на этих двух парах все-таки возникают сквозные дыры, я меняю внутренние и внешние носки местами, причем внешние еще и надеваю на разные ноги. А если кто-то выкидывает почти целые носки, то, застирав, с ними поступаю аналогично. © Подслушано / Ideer
Ну не знаю, у меня нa носках дыры образуются всегда в одних и тех же местах.
- Мама стирает влажные салфетки и так использует одну по нескольку раз. А еще чай умудряется заваривать по 3-4 раза. Я к ней со своим чаем езжу, чтобы крепкий и вкусный пить. И то не дает! Завела мини-чайник заварочный грамм на 100. И это на семью из 5 человек. И тайком заваривает чай по 2-3 раза. © S"N"M / Dzen
- Стала замечать, что в квартире перекладывают вещи: положила в одно место — вечером оказались в другом. Потом стала замечать, что стали быстро заканчиваться шампуни и гели для душа. Донимала мужа, думала, что гуляет, но он не признается ни в чем. Как потом оказалось, семья мужа (мама, папа и сестра с хахалем) ходят к нам мыться, когда дома никого нет. А мы работаем допоздна. Так они решили на воде экономить. © Подслушано / Ideer
- Мой отец был бережливым до асбурда. Он легко мог купить телевизор за $50, осознавая, что на нем ужасный звук и изображение, потрепанный пульт, глючит прием сигнала, и зная, что уже через год придется покупать новый. Но он был готов на такое, лишь бы получить эту мнимую выгоду. © taurussy / Reddit
Разумная экономия способна очень даже положительно отразиться на жизни, но главное знать меру, ведь синдром отложенной жизни — это не чья то выдумка.
Комментарии
Мой бывший рассказывал, как нa 1-м курсе универа снимал комнату у какого-то мегаэкономного мужика, который не сливал воду после мытья, а использовал ее для смывания в туалете, а если парень выходил из своей комнаты и не выключал свет, то дедок закатывал скандал и угрожал повысить цену. Короче, бывший свалил оттуда в течение месяца.