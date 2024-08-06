17 мастеров фотошопа, которые щедро приправили юмором и без того классные снимки

Фотоподборки
1 час назад

Фотошоп был разработан в 1987 году и со временем стал самым популярным инструментом для профессионального редактирования изображений. Да, с его помощью чего только не сделаешь, и люди по всему миру с удовольствием пользуются его возможностями. И иногда только для того, чтобы сделать снимки эпичнее и угарнее.

«Пожалуйста, заставьте мою семью понервничать, глядя на это фото»

«У меня такое чувство, что кот замышляет что-то недоброе»

Радуга Колючая
1 час назад

Лапки слишком кривые. У того, кто отредачил котины лапки. А так, конечно, очень угмуржающе и зловеще-мило

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«Может ли кто-нибудь удалить моего бывшего с этой фотографии?»

«Ее первая поездка на скутере. Можно сделать фон более „приключенческим“?»

«Давайте напугаем моих родителей»

«Муж считает, что это очень смешная фотография. Помогите мне понять, почему»

«Удалите девушку с фотографии»

Радуга Колючая
51 минута назад

Телепортировавшая киса просто в шоке: зачем я здесь? Что за бородатый чувак компрометирует меня перед моим Васенькой?
Ждём теперь от фотошиппера выполнения кошкиной просьбы удалить парня с фото

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«Может ли кто-нибудь сделать так, чтобы казалось, что я подбросил его повыше?»

«А сделайте так, будто я сижу на диване рядом с черным медведем»

Радуга Колючая
45 минут назад

Медведь? Медведь. Чёрный? Чёрный. Что не так?
Хотя, судя по глазам медведя, он в шоке от этих цыганских фокусов не меньше предыдущей белой кошки

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«Мама уехала отдыхать, а отец дрыхнет вместо того, чтобы подстригать газон. Давайте что-нибудь сделаем с его фотографией»

«У нас с женой была „беременная“ фотосессия. Сможете сделать это фото эпичнее?»

Забава
31 минута назад

Беременная дерётся нехотя, как бы вполсилы, а мужик, да - истинный ситх: "Мир - это ложь, есть только страсть"))

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«Жена уехала на выходные. Хочется послать ей сумасшедшую фотографию, чтобы напугать ее»

«Мы обручились во время похода на ледник, но мой шлем был маленького размера, не для взрослого. Сделайте его побольше, чтобы я не выглядел так, будто на мне дурацкий колпак»

«Может ли кто-нибудь убрать ноги моего мужа, чтобы я могла вставить фото в рамку?»

«Мой отец корчит гримасу после операции. Сделайте с фото что-нибудь смешное, пожалуйста»

«Наша первая поездка на пляж. Давайте напугаем мою маму»

«Моя девушка не верит, что фотошоп может превратить обычного человека в супермодель. Заплачу тому, кто сделаем меня самым красивым»

Кстати, о моделях. Мы тут узнали, что дочери некоторых из них пошли по стопам своих знаменитых мам и тоже покоряют подиум.

Фото на превью Tiny-Marionberry-143 / Reddit, Displaced_Member / Reddit

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