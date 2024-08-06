17 мастеров фотошопа, которые щедро приправили юмором и без того классные снимки

Фотошоп был разработан в 1987 году и со временем стал самым популярным инструментом для профессионального редактирования изображений. Да, с его помощью чего только не сделаешь, и люди по всему миру с удовольствием пользуются его возможностями. И иногда только для того, чтобы сделать снимки эпичнее и угарнее.

«Пожалуйста, заставьте мою семью понервничать, глядя на это фото»

Да я сейчас лопну от смеха! © yepimtyler / Reddit

«У меня такое чувство, что кот замышляет что-то недоброе»

«Может ли кто-нибудь удалить моего бывшего с этой фотографии?»

«Ее первая поездка на скутере. Можно сделать фон более „приключенческим“?»

«Давайте напугаем моих родителей»

«Муж считает, что это очень смешная фотография. Помогите мне понять, почему»

«Удалите девушку с фотографии»

«Может ли кто-нибудь сделать так, чтобы казалось, что я подбросил его повыше?»

«А сделайте так, будто я сижу на диване рядом с черным медведем»

«Мама уехала отдыхать, а отец дрыхнет вместо того, чтобы подстригать газон. Давайте что-нибудь сделаем с его фотографией»

«У нас с женой была „беременная“ фотосессия. Сможете сделать это фото эпичнее?»

«Жена уехала на выходные. Хочется послать ей сумасшедшую фотографию, чтобы напугать ее»

«Мы обручились во время похода на ледник, но мой шлем был маленького размера, не для взрослого. Сделайте его побольше, чтобы я не выглядел так, будто на мне дурацкий колпак»

«Может ли кто-нибудь убрать ноги моего мужа, чтобы я могла вставить фото в рамку?»

Да не вопрос! Все, как вы и просили. © We_Went_Blues / Reddit

«Мой отец корчит гримасу после операции. Сделайте с фото что-нибудь смешное, пожалуйста»

«Наша первая поездка на пляж. Давайте напугаем мою маму»

«Моя девушка не верит, что фотошоп может превратить обычного человека в супермодель. Заплачу тому, кто сделаем меня самым красивым»