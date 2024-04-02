11 моделей, дочери которых решили пойти по стопам своих легендарных матерей и ни в чем им не уступать

Считается, что модельный бизнес не для слабаков. Да и сами модели подчеркивают, что для того, чтобы работать в этой сфере, нужно иметь толстую кожу. Именно поэтому многие из них не хотят, чтобы их дети потом шли по их стопам. Но, видимо, пример звездных мам очень уж заразителен, потому что нередко дочери тех, кто когда-то блистал на подиуме и позировал именитым фотографам, хотят заниматься тем же самым.

Кристи Тарлингтон и ее дочь Грейс Бернс

Хотя сама Кристи начала покорять модельный мир в 14 лет, своей дочери Грейс она разрешила выходить на подиум только после того, как той исполнилось 18 лет. Дебют Грейс Бернст состоялся в 2023 году на показе мод во Флоренции — тогда девушка была одета в длинное белое платье от Виктории Бекхэм. Позже новоиспеченная модель назвала этот опыт идеальным. Ну а знаменитая мама подчеркнула, что всеми своими заслугами ее дочь обязана только себе, и что она ничего не делала для продвижения карьеры своего чада.

Кимора Ли и ее дочь Аоки Ли Симмонс

Кимора Ли не только известнейшая модель, но еще и создатель бренда одежды Baby Phat. Ее младшая дочь, Аоки, пошла по ее стопам. Девушке не привыкать к подиуму — вместе со старшей сестрой она вышагивала по нему еще будучи ребенком, завершая показ вместе с мамой под ручкой. Но прежде чем серьезно заняться модельным бизнесом, Аоки поступила в 16 лет в Гарвард, и усердно училась. Через несколько лет она начала жонглировать учебой и модельным бизнесом, оттачивая походку в подвале общежития. После показа Tommy Hilfiger Factory в 2022 году ее карьера пошла в гору. Рекламные плакаты с ее фотографиями висели по всей стране, ее заметили и завалили предложениями о работе. Она уже успела посотрудничать со многими брендами.

Брук Шилдс и ее дочь Грир Хэммонд Хенчи

ASSOCIATED PRESS / East News , Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Брук Шилдс, которая работала моделью с юных лет, призналась, что сталкивалась с трудностями в этом бизнесе. Поэтому она не хотела, чтобы кто-то из ее дочерей выбрал бы эту карьеру. Брук считала, что эта индустрия очень жестока, и для нее нужна толстая кожа. Но постепенно она изменила свое мнение, посчитав, что все изменилось в лучшую сторону. Так что когда ее младшая дочь заявила, что собирается стать моделью, Шилдс дала зеленый свет. Она была уверена, что Грир достаточно сильная личность для этого бизнеса, и он ее не сломает. Когда ей предложили сняться в рекламной кампании Victoria’s Secret вместе с дочерью, она согласилась. Для девушки эта съемка стала началом карьеры. Позднее она написала, что официально «стала девушкой» бренда Tommy Hilfiger.

Люси Де Ла Фалес и ее дочь Элла Ричардс

ASSOCIATED PRESS / East News , Pixelformula / SIPA / East News

Люси было всего 16 лет, когда она приняла участие в своем первом показе мод от Saint Laurent. Тогда она демонстрировала розовое свадебное платье. А стоило ей появиться на обложке Tatler, так ее тут же назвали «самым крутым ребенком на подиуме». Вот и ее дочь Элла не отстает от своей знаменитой мамы. Та в свое время считалась музой бренда Saint Laurent, а Элла стала музой Burberry. Она уже больше 10 лет профессионально занимается моделингом, а свой первый контракт подписала в 15 лет. Да и не раз уже она появлялась на обложках модных журналов. К примеру, того же Tatler.

Патти Хансен и ее дочь Александра Ричардс

Pixelformula / SIPA / East News , ASSOCIATED PRESS / East News

Александра дочь легендарных родителей — гитариста Rolling Stones Кита Ричардса и модели Патти Хенсен. Кажется, девушка решила ни в чем не уступать своим знаменитым родителям. Она уже успела покрасоваться на обложках таких модных журналов, как Vogue, Glamour, Vanity Fair. Свою карьеру она начала в 14, приняв участие в фотосессии для бренда Tommy Hilfiger вместе со старшей сестрой Теодорой. В 16 лет она начала работать на подиуме. Впоследствии девушка делала перерыв, чтобы обучиться работе диджея. Сейчас она увлеченно занимается музыкой и периодически выступает на показах мод в качестве диджея.

Лиза Ринна и ее дочь Амелия Хэмлин

ASSOCIATED PRESS / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News

Хотя Лиза Ринна больше известна как актриса, свою карьеру она начинала именно в качестве модели. Кстати, сделала она это сразу после окончания школы, и до сих пор периодически снимается для обложек и рекламы. А вот ее дочь Амелия сделала все наоборот: начала карьеру как актриса, а впоследствии сосредоточилась на работе модели. Девушка призналась, что сколько себя помнит, всегда хотела стать моделью. Сейчас она уже дышит в затылок Джиджи и Белле Хадид. Ее громким дебютом стало участие в показе коллекции Dennis Basso в 2017 году. Тогда ей выпала честь и открывать, и закрывать шоу. Дела у девушки идут замечательно, она в списке самых востребованных моделей.

Инес де ля Фрессанж и ее дочь Виолетта д’Урсо

ASSOCIATED PRESS / East News , Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

Инес де ля Фрессанж начала карьеру модели в 17 лет в 1974 году. Ей так нравилось болтать с журналистами и высказывать свое мнение, что ее в шутку прозвали «говорящим манекеном». Вот и ее младшая дочь Виолетта выразила интерес к модельному бизнесу. Пока она еще слишком юна, чтобы дефилировать на мировых подиумах, поэтому начала с позирования для дома Dior и журнала Vogue. Кстати, девушка призналась, что не намерена терять головы, забрасывать учебу и целиком погружаться в работу.

Келли Леброк и ее дочь Арисса Леброк

Келли — еще одна модель, которая многим известна скорее как актриса. Например, она блистала в фильме «Женщина в красном». Что касается ее модельной карьеры, то настоящая слава настигла ее в 19 лет, когда ей посчастливилось попасть на разворот журнала Vogue, заключить контракт с домом Christian Dior и стать одной из самых востребованных моделей. От Стивена Сигала у нее трое детей, и младшая дочь захотела пойти по ее стопам. Арисса приняла участие в документальном сериале «Подрастающая супермодель», в котором призналась, что не хочет жить в тени своих родителей и мечтает стать известной именно благодаря собственным заслугам. Девушка признается, что путь ей дается непросто, потому что она модель плюс-сайз. Она даже подумывала сдаться, но мама ее всячески поддерживает и не дает опустить руки.

Ясмин ле Бон и ее дочь Эмбер ле Бон

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News , Invision / Invision / East News

В 80-х годах прошлого века Ясмин была одной из самых высокооплачиваемых моделей. С кем только она не успела поработать! От солиста Duran Duran Саймона ле Бона у нее 3 дочери, и старшая решила выбрать себе такую же карьеру, как мама. Модельным бизнесом Эмбер начала заниматься сразу после окончания школы, она уже успела стать моделью Moschino, River Island и лицом купальников Myla и бренда Pantene. Видимо, от отца ей передалась страсть к музыке, так как девушка еще и стала диджеем.

Надя Ауэрман и ее дочь Косима Ауэрман

East News , Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Надя Ауэрман однажды попала в книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых длинных ног среди моделей. Конечно же, она была нарасхват и успела поработать со многими модными домами и фотографами. Вот и ее старшая дочь Косима пошла по ее стопам. На дочку легенды сразу обратили внимание крупные бренды. Но этого девушке было недостаточно. Она еще и получила степень бакалавра искусств в области дизайна интерьеров, поработала редактором отдела моды в Париже, а также внештатным графическим дизайнером, иллюстратором и художником. За карьерой Косимы с интересом наблюдают не только мама и поклонники, но сама Наоми Кэмпбелл.

Изабелла Росселлини и ее дочь Элеттра Видеманн-Росселлини

John Barrett / PHOTOlink / Everett Collection / East News

Для многих Изабелла в первую очередь актриса. Но в 28 лет Росселлини начала модельную карьеру, благодаря которой впоследствии стала эксклюзивным представителем косметического бренда Lancôme. Ее фото можно было увидеть во многих именитых журналах. Дочь Элеттра не отстает от мамы, она стала довольно известной фотомоделью, и тоже представляет Lancôme. Так как девушка считает, что «у моделей есть срок годности», она много и упорно училась. Она с 2013 года ведет свой кулинарный блог, имеет опыт по управлению рестораном и фермой.

Кстати, о моделях, а вернее, об одежде, которую они демонстрируют. На подиуме наряды от именитых кутюрье смотрятся, конечно, несколько иначе, чем в жизни.