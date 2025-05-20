15+ фото, после просмотра которых понимаешь, что увидел что-то новое

Фотоподборки
1 час назад

Иногда реальность оказывается страннее любого фотошопа. Мы собрали большую подборку фотографий, на которые смотришь и думаешь: «Да не, такого быть не может!»

«Три года назад у меня была операция на глаз, с тех пор один зрачок всегда больше другого»

«Мой маленький стакан — 350 мл весит больше, чем большой — 580 мл»

«Механики нашли котенка в нижней части моей машины»

«Я попробовала красные киви»

ucTepu4ka
15 минут назад

Красный киви (Red Kiwi) - это экзотический сорт киви с красной мякотью, которая отличается от привычного зеленого киви более сладким вкусом с нотками ягод. Он богат витаминами и клетчаткой, полезен для сердечно-сосудистой системы благодаря содержанию антоцианина, и может быть включен в диетический рацион.

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«Посмотрите на разницу в размере между этими помидорами — оба спелые»

ucTepu4ka
13 минут назад

Офигеть)) никогда таких не видела 😳 даже если маленький- это черри 🍅, то всё равно он огромный и необычный

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«У моего котенка анизокория — один зрачок в форме ромба»

«Вид с парома — цвет воды сливается с цветом неба»

«Моим детям 6 и 11 лет. И у обоих на ногах вот такое»

«Я аккуратно удалил весь нерв из зуба пациента»

ucTepu4ka
11 минут назад

И сразу фоткать, пока пациент там в кресле корячится 🤣 и потом обратно в рот перчаткой, которой телефон держал

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«Увидел белку-альбиноса»

A_n_s_y
39 минут назад

О, я знаю место, где тусуется аномальное количество альбиносов. Если бы они все были одного вида, то это было бы маловероятно, но возможно, но я насчитала как минимум крякв, огарей и канадских гусей.

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«На моей картошке появился символ Wi-Fi»

«Разница в размере между машинами моих коллег»

«Идеально пересекающиеся следы самолетов»

«Бутылки, которые поставили на забор для защиты, расплавились»

«Этот утенок родился с четырьмя лапками»

«Тени от машин перекрываются, создавая очень темную общую тень»

«Это самая большая клубника за всю мою жизнь»

«Разница между слепым и здоровым глазом моей кошки»

«Картошка начала прорастать прямо из мешка»

«Нашел дерево, которое выросло в спираль»

«Нашла на старой открытке мем, который вы все знаете»

Мир полон удивительных вещей, и эти фотографии — наглядное тому подтверждение. Надеемся, вам было интересно и вы удивились не меньше нас. А если хотите продолжить удивляться, загляните в эту статью — там больше визуальных загадок и эффектных иллюзий.

Фото на превью marleysapples / Reddit

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