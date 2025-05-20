15+ фото, после просмотра которых понимаешь, что увидел что-то новое
Иногда реальность оказывается страннее любого фотошопа. Мы собрали большую подборку фотографий, на которые смотришь и думаешь: «Да не, такого быть не может!»
«Три года назад у меня была операция на глаз, с тех пор один зрачок всегда больше другого»
«Мой маленький стакан — 350 мл весит больше, чем большой — 580 мл»
«Механики нашли котенка в нижней части моей машины»
«Я попробовала красные киви»
Красный киви (Red Kiwi) - это экзотический сорт киви с красной мякотью, которая отличается от привычного зеленого киви более сладким вкусом с нотками ягод. Он богат витаминами и клетчаткой, полезен для сердечно-сосудистой системы благодаря содержанию антоцианина, и может быть включен в диетический рацион.
«Посмотрите на разницу в размере между этими помидорами — оба спелые»
Офигеть)) никогда таких не видела 😳 даже если маленький- это черри 🍅, то всё равно он огромный и необычный
«У моего котенка анизокория — один зрачок в форме ромба»
«Вид с парома — цвет воды сливается с цветом неба»
«Моим детям 6 и 11 лет. И у обоих на ногах вот такое»
Задолбали эти разные пятна. Вы нам пытаетесь удивить, поэтому постите постоянно?
«Я аккуратно удалил весь нерв из зуба пациента»
И сразу фоткать, пока пациент там в кресле корячится 🤣 и потом обратно в рот перчаткой, которой телефон держал
«Увидел белку-альбиноса»
О, я знаю место, где тусуется аномальное количество альбиносов. Если бы они все были одного вида, то это было бы маловероятно, но возможно, но я насчитала как минимум крякв, огарей и канадских гусей.
«На моей картошке появился символ Wi-Fi»
«Разница в размере между машинами моих коллег»
«Идеально пересекающиеся следы самолетов»
«Бутылки, которые поставили на забор для защиты, расплавились»
Они не расплавились, их специально нагревают при установке, чтобы не слетали
«Этот утенок родился с четырьмя лапками»
«Тени от машин перекрываются, создавая очень темную общую тень»
«Это самая большая клубника за всю мою жизнь»
«Разница между слепым и здоровым глазом моей кошки»
«Картошка начала прорастать прямо из мешка»
«Нашел дерево, которое выросло в спираль»
«Нашла на старой открытке мем, который вы все знаете»
Мир полон удивительных вещей, и эти фотографии — наглядное тому подтверждение. Надеемся, вам было интересно и вы удивились не меньше нас. А если хотите продолжить удивляться, загляните в эту статью — там больше визуальных загадок и эффектных иллюзий.