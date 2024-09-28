18 случаев, когда ожидания оказались далеки от суровой реальности

Жизнь часто преподносит нам всякие неожиданности: то в посылке приходит не та вещь, что была на картинке в интернете, то мастера маникюра оказываются вовсе не мастерами, а профанами. Но главное — не грустить днями напролет, а попробовать посмеяться над ситуацией.

«Что я просила и что получила»

Ну, мастер пытался. Зато дизайн просто офигенный! © Durge_Kisses / Reddit

«Купил это украшение для книжной полки в подарок большому поклоннику „Сияния“»

«Купил пазл на 1000 деталей, а в коробке оказались только кусочки неба»

«Заказал красивую хромированную статую добермана, в описании указано, что ее высота около метра»

«Нам сказали, что, цитирую: „Во всех номерах есть балкон с видом на океан“»

«Как выглядит северное сияние при максимальной экспозиции на фото и как оно выглядит в реальности»

«Букет за 150 долларов. Я права, что расстроилась?»

«Слегка разочарован. Заказал это специальное блюдо на День матери. Рыба и „краб“ были сухими»

«Первое фото — скриншот из онлайн-меню аэропорта, а второе — то, что мне подали»

Салат за $4

«Ходила в маникюрный салон. Что я просила и что получила. Пришлось снова записаться, чтобы удалить этот кошмар»

© iKoalabear / Reddit Muereske 3 часа назад ну если не нравится, то надо сразу говорить - переделайте. или только дома до всех доходит? или же не смотрите за процессом вообще? - - Ответить

«Мне кажется, я не должна была ожидать, что за 3,50 фунтов стерлингов блюдо будет выглядеть так же хорошо, как и на картинке»

Это не та темная сторона, на которую так хотелось

«Решил попробовать сезонное блюдо, думаю, мне придется попробовать его в другой раз»

«Это что, шутка такая?»

«В описании товара это был свитер. А они просто взяли и напечатали рисунок свитера на какой-то дешевой ткани»

«Как блюдо выглядело на сайте и что нам подали»

«Мама заказала это в интернете»