18 случаев, когда ожидания оказались далеки от суровой реальности
Жизнь часто преподносит нам всякие неожиданности: то в посылке приходит не та вещь, что была на картинке в интернете, то мастера маникюра оказываются вовсе не мастерами, а профанами. Но главное — не грустить днями напролет, а попробовать посмеяться над ситуацией.
«Что я просила и что получила»
- Ну, мастер пытался. Зато дизайн просто офигенный! © Durge_Kisses / Reddit
«Купил это украшение для книжной полки в подарок большому поклоннику „Сияния“»
«Купил пазл на 1000 деталей, а в коробке оказались только кусочки неба»
«Заказал красивую хромированную статую добермана, в описании указано, что ее высота около метра»
«Нам сказали, что, цитирую: „Во всех номерах есть балкон с видом на океан“»
«Как выглядит северное сияние при максимальной экспозиции на фото и как оно выглядит в реальности»
«Букет за 150 долларов. Я права, что расстроилась?»
«Слегка разочарован. Заказал это специальное блюдо на День матери. Рыба и „краб“ были сухими»
«Первое фото — скриншот из онлайн-меню аэропорта, а второе — то, что мне подали»
Салат за $4
«Ходила в маникюрный салон. Что я просила и что получила. Пришлось снова записаться, чтобы удалить этот кошмар»
ну если не нравится, то надо сразу говорить - переделайте. или только дома до всех доходит? или же не смотрите за процессом вообще?
«Мне кажется, я не должна была ожидать, что за 3,50 фунтов стерлингов блюдо будет выглядеть так же хорошо, как и на картинке»
Это не та темная сторона, на которую так хотелось
«Решил попробовать сезонное блюдо, думаю, мне придется попробовать его в другой раз»
«Это что, шутка такая?»
«В описании товара это был свитер. А они просто взяли и напечатали рисунок свитера на какой-то дешевой ткани»
HА картинке из описания – ровно то, что прислали. Имитация вязаного свитера.
«Как блюдо выглядело на сайте и что нам подали»
«Мама заказала это в интернете»
Нужно быть очень недалекого ума, чтобы по такой картинке что-то заказывать)
- Я так громко рассмеялась, когда увидела, что пришло в итоге. Твою маму облапошили. © z0rz / Reddit
А вот вам еще подборочки таких примеров, когда ожидание разбивается о суровую реальность:
Комментарии
Бомбануло. Почему вокруг столько мошенников и ничего с ними не сделаешь. В ресторане или в салоне можно не платить за блюдо или марикюр, которые не соответствуют картинке. Но во многих случаях платишь заранее и деньги уже не вернуть. Вот бы можно было легко и просто закрывать магазины и производства уличенные в обмане. Десяток закрыли, остальные задумаются