18 историй, которые доказывают, что женщины докапываются до правды быстрее, чем собака до косточки

Иногда я поражаюсь, насколько женщины могут быть проницательными. Вот честно — с моей наблюдательностью я могу прощелкать даже очевидные вещи. А другие способны заметить такие мелочи: лишний лайк, чек из незнакомого кафе или новый номер в истории звонков. Там, где я бы пожала плечами, они уже собирают улики и делают выводы. В этой подборке — истории женщин, которые по крошечным деталям раскрывали обман, измену или узнавали то, что их заинтересовало, вроде бы не имея никаких шансов на разгадку