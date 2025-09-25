Мастер-сантехник, он же менеджер уже звучит как странная история))
15 баек прямиком из офиса, которые заставят вас хохотать в голос прямо на совещании
В каждом офисе, независимо от его размера и профиля, кипит своя жизнь. Порой обстоятельства складываются так, что случаются неожиданные казусы, которые вызывают хохот у всего коллектива — от фрилансера до директора. Часто эти случайные нелепости становятся местными легендами, которые передают из уст в уста и непременно рассказывают новым сотрудникам. Мы собрали 15 историй, которые могут показаться выдумкой, но на самом деле они произошли с реальными людьми в реальных офисах. Приготовьтесь, ведь эти байки точно заставят вас смеяться вслух, даже если вы сами сейчас находитесь на работе.
- У нас на работе был сотрудник. Пришла новая сотрудница, у них завязался роман, сначала тайный, а потом все всплыло. Все этого сотрудника осуждали, потому что у него жена и двое детей. Руководство даже развело эту парочку по двум разным офисам, но они все равно встречались. Потом сотрудница уволилась, а к нам пришла работать жена изменника, чтобы пасти его. Он с ней рядом всегда был, и на совещаниях, и на корпоративах, в соцсети писал пламенные посты, как любит ее и благодарит за детей. А потом к нам заново устроилась та сотрудница! А на днях было совещание, сладкая парочка сидела рядом, та сотрудница опоздала, а место было только возле этого мужика. Она замешкалась, а руководитель (новый, который не в курсе этой истории) довольно раздраженно посадил ее туда, и мы, кто в курсе, почти два часа сидели и смотрели, как жена раздувает ноздри, любовница отворачивается в сторону, типа она ни при чем, а этот кобель сидит и не знает, куда глаза деть, тут же жену за руку схватил, а она его, и сидят, как каменные. Умора, конечно. © Подслушано / Ideer
- В мой первый рабочий день секретарь испекла печенье с клубникой и очень хотела, чтобы я его попробовал. Я не люблю клубнику, поэтому не хотел есть печенье. Но она была так добра, чтобы ее не обидеть, ляпнул, что у меня аллергия на клубнику. Так она тут же выбросила все печенье! Целый поднос, прямо в мусорку, и сказала всем не приносить в офис клубнику. Так что я притворяюсь, что у меня аллергия на клубнику, уже три года. © Unknown author / Reddit
- Коллега на работе смотрит мои соцсети. Краем уха услышала, как она на кухне другим коллегам рассказывает, в какой ужасной, отвратительной и убогой квартире я живу. Квартира у нас съемная, большая, двухкомнатная. Ремонт в ней на любителя — в стиле «ренессанс». Странно в целом, что она начала осуждать квартиру, в которой я живу, когда сама живет с мамой в развалюхе с шатающимся полом и облезлыми стенами. Дикость какая-то. А на днях коллега подошла и спросила: «Что у тебя с квартирой — проблемы, что ли, какие-то? Затопили? Тараканы? Что там такого ужасного случилось, помочь чем-то?» Да, помочь. Собрать нужную сумму на оплату психотерапевта сумасшедшей, что все рассказывает про какие-то мои ужасные условия жизни. © Подслушано / Ideer
- 5 лет назад в мой офис устроился парень. Пару раз пересекались в коридорах, но знакомы не были. По офису пошел слух, что я кручу с ним шашни. Пыталась оправдаться, а потом просто забила. Как-то задержалась на работе, он подошел ко мне и выдал: «Давай встречаться, зачем людей огорчать?» Так у нас все и завязалось, а потом и свадьба. Только сейчас узнала, что это он распустил тот слух. Типа, понравилась очень. Мужа люблю, только не знаю, как на это реагировать. © Подслушано / Ideer
- На нашем ежемесячном собрании с участием всего офисного персонала случилось серьезное обсуждение на тему того, какую туалетную бумагу следует использовать: однослойную, двухслойную или трехслойную. В подробностях. Все это длилось 45 минут. © steun88 / Reddit
- Администрация в одной компании, где я раньше работал, нанял консалтинговую группу, чтобы те помогли выявить слабые места. Консультанты заявили, что самая большая проблема — это сама администрация. В итоге их тут же уволили, и ничего не изменилось. © Unknown author / Reddit
- Я был стажером в офисе компании по производству кондиционеров. В тот день было жарко, под 40 градусов. Единственный кондиционер во всем здании — при том, что я работал в компании по производству кондиционеров — находился в женском туалете. В то время у нас не было женщин в коллективе, поэтому все 20 человек в офисе стояли в очереди в женский туалет, чтобы получить хотя бы пять минут прохлады. © cmonty18 / Reddit
- Как-то я проспала все будильники и опаздывала на работу. Как на зло, в тот день я должна была начать утреннее совещание. Мне удалось почистить зубы и одеться. Каким-то чудом я приехала как раз вовремя. Когда я зашла в кабинет, большинство коллег уже были там. По тому, как выражения их лиц сменялись одно за другим, я поняла, что что-то не так. Оказывается, я не сняла бигуди. Это были те, в которых спят, чтобы сделать укладку в стиле волны. Я, заметив их утром, решила, что сниму по дороге в офис. Но я так торопилась, что совсем забыла про них. В итоге я провела презентацию с бигуди в волосах. Мне казалось, если я не подам виду, никто ничего не скажет. Прошло уже три года, но мне до сих пор это припоминают. © Sick__muse / Reddit
- У нас в офисе как-то увольняли бригадира. Он находился на объекте примерно в 3 часах езды от главного офиса. Мастер-сантехник (он же менеджер) должен был поехать туда, уволить его и привезти обратно в офис. Вот это была неловкая поездочка. © Unknown author / Reddit
- Меня очень выматывала дорога в офис и обратно. Как правило, добираться приходилось полтора-два часа в одну сторону. В обычном офисе обычно не бывает комнат отдыха с диванчиком в укромном месте. И уж тем более не бывает разрешения от начальства на дневной сон. Да и на обед дается от силы полчаса. Но в офисах бывали хотя бы новые, чистые, достойные туалеты. И вот я уходила туда и минут 15 просто читала в книгу, чтобы успокоить натянутые струной нервы и никого не пришибить ненароком. И вот однажды была очень непростая первая половина рабочего дня. Клиенты, как на подбор, трудные. Я также привычно решила спрятаться от реальности в параллельный фаянсовый мир покоя и отсутствия любой суеты. А был конец недели, пятница. Я открыла книгу на телефоне, прочитала 2 абзаца и вырубилась на 40 минут! То есть крепко проспала сидя со смартфоном на коленях. И ни разу не упала, не завалилась набок. А также не уронила телефон на кафель. Эти 40 минут были как 8 часов полноценного сна по ощущениям. На рабочее место я вернулась уже в другом настроении, переделав в итоге до конца рабочего дня в 2 раза больше работы, чем обычно. Пришлось только приврать, когда спросили где я пропадала, что, ходила в цеха наши производственные по делу одному рабочему. К счастью, никому срочно за время своего отсутствия я не понадобилась. © sova.spljuha / Pikabu
- Сижу на работе. Прибегает дамочка и заявляет: «Девушка, у меня задержка!» Я аж опешила. А она крайне взволнована, все твердит про задержку. Я растерянно выдавливаю из себя «Поздравляю?» Неловкая пауза. Девушка пялится на меня и вдруг выдает: «Я забыла внести платеж по кредиту и теперь у меня просроченная задолженность». Еле сдерживая смех, я помогла человеку оплатить кредит и рассказала, как больше не допускать «задержку». © Vlusha / Pikabu
- У сотрудницы отдела кадров было две задачи: портить нам жизнь и покупать торты на дни рождения. В тот день был мой день рождения. В середине рабочего дня один из моих коллег спросил ее, когда она вынесет торт. Она посчитала, что они врут, чтобы получить бесплатный торт. Она подлетела к моему столу и спросила, действительно ли у меня сегодня день рождения. Я подтвердил. Она на мгновение опешила, а потом потребовала показать мои водительские права. В итоге, пришлось идти за тортом. Но шел дождь, поэтому мадам швырнула несколько банкнот моим коллегам и велела им сбегать в продуктовый магазин на углу. Денег, что она дала, не хватило на торт для всего офиса. Мои коллеги схватили последний оставшийся маленький. И вот так мой торт на день рождения оказался с надписью: «Поздравляем с рождением малыша!» © TheDreadedLorax / Reddit
- Несколько лет назад устроился я в компанию руководителем отдела на 15 человек, удаленно. Процессы были настроены не оптимально. «Так не пойдет», — подумал я, и начал менять систему. Как итог, все встало на рельсы, работа начала делаться! Так вот, приходит ко мне мой руководитель, и говорит, что должность упразднена в связи с ненадобностью. Что он теперь будет за всем следить, ибо я что-то не работаю. © AgentSAS / Pikabu
- Когда работал в бухгалтерии, привели кадры к нам молодого парня оформляться. 18 лет, первая работа в жизни. Я оставил ему все необходимые бумаги, торжественно вручил ручку, да дальше сел работать. Через 15 минут парнишка мне протягивает собственноручно заполненные анкеты, реквизиты и всю вот эту ерунду. Читаю, и глаз вдруг цепляется за поле с личной информацией, потому что там в графе «Кем выдан», указано какое-то ФИО. Интересуюсь у мальчишки: «А это кто?» Тот отвечает: «Так это... тетя моя. Она в паспортном работает». И не поспоришь. © MihZlobin / Pikabu
- Коллега в отделе продаж меня разыграл. Мы иногда подшучивали друг над другом. Как-то пока я была на обеде, он обмотал все мои вещи пищевой пленкой. Понадобилось почти 20 минут, чтобы размотать все и вернуться к работе. Мой обеденный перерыв длился всего 30 минут, так что, думаю, ему помогали другие ребята из офиса. Мы тогда знатно посмеялись. © gerd4 / Reddit
Эти истории показывают, как важно уметь находить позитив даже в самых нелепых обстоятельствах. Они помогают проще относится к бесконечным рабочим будням. А вам случалось попадать в удивительные ситуации в офисе?