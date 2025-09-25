15 баек прямиком из офиса, которые заставят вас хохотать в голос прямо на совещании

В каждом офисе, независимо от его размера и профиля, кипит своя жизнь. Порой обстоятельства складываются так, что случаются неожиданные казусы, которые вызывают хохот у всего коллектива — от фрилансера до директора. Часто эти случайные нелепости становятся местными легендами, которые передают из уст в уста и непременно рассказывают новым сотрудникам. Мы собрали 15 историй, которые могут показаться выдумкой, но на самом деле они произошли с реальными людьми в реальных офисах. Приготовьтесь, ведь эти байки точно заставят вас смеяться вслух, даже если вы сами сейчас находитесь на работе.