14 историй о признаниях, которые перевернули все с ног на голову
Народное творчество
2 часа назад
Что, если одно сказанное вовремя слово может изменить все? Одна встреча, один разговор, одно признание — и жизнь идет по новому пути. В этой подборке вы найдете истории о неожиданных откровениях, которые что-то изменили в жизни людей и оставили после себя улыбки и новые надежды.
- Когда сын женился, молодые стали жить с нами. Мы ладили, но за невесткой я замечала странное. Она никогда не называла моего мужа по имени-отчеству. Говорила «вы» и все. Я как-то спросила, чего она «выкает», у него же имя есть! И тут она призналась, что боится перепутать его имя-отчество, ведь оно такое же, как у моего сына, только наоборот. А вот у моего сына и его деда они совпадают. Да, запутаться можно! Я-то уже привыкла. Успокоила ее, а то мы уже волноваться начали, что что-то не так.
- Я был на самом дне своей жизни. И вот как-то еду в автобусе через всю страну к маме после неудачного брака и незадавшейся карьеры. Жалею себя ужасно. В автобусе встречаю парня. У него отличное настроение, тоже едет к маме. Мы разговорились. Он не знает, какой будет его жизнь, но с нетерпением ждет, что будет дальше. Я понял, что в вопросе «Что дальше?» есть надежда. Случайный попутчик перевернул все с ног на голову. © jackfaire / Reddit
- Парень с моей работы предложил мне встречаться. Сначала говорил про любовь, мол, всегда мечтал о такой девушке, как я. А потом признался, что любовь тут не при чем. Он откуда-то узнал, что у меня есть дачный участок, а его мечта — это выращивать много разных видов кур и продавать их по хорошей цене. Как же я ржала с этого! А потом согласилась. Беру с него небольшую сумму каждый месяц, а сама предоставляю свой дачный участок. Он там кур разводит. Самые странные бизнес-отношения в моей жизни. © Не все поймут / VK
- Бросили с подругой университет на первом курсе. А чтобы родители не догадались, уезжали рано, приезжали поздно, делали вид, что учимся. И вот пришло время признаться. Собралась с духом, звоню отцу. Выдала все ему, а в ответ услышала: «Если тебе не нравилось, то пусть так. Через силу учиться на специальность, которая не по душе, не нужно. Не переживай, целую». © Не все поймут / VK
- Сегодня у меня состоялся разговор с новой знакомой, которая на полном серьезе заявила, что ей жалко птиц. На мой вопрос: «Почему?», она цыкнула языком и откровенно выдала: «Ну ты что? У птиц же все молоко забирают ради этих дурацких конфет... Бедные молокопитающие». Она говорила про конфеты «Птичье молоко», и птицы для нее именно «молокопитающие». Я очень надеюсь, что я просто не поняла шутку... © Не все поймут / VK
- Я сказал родителям, что хочу уйти из языковой школы, потому что не могу одновременно учиться в университете и изучать немецкий, да и платить за обучение в языковой школе не могу. Папа сказал мне: «Единственный способ превзойти своих сверстников — это заниматься всем одновременно. Я знаю, что будет сложно, но не все твои ровесники на это способны. Я оплачу обучение, а тебе просто нужно больше стараться». Я закончил немецкую школу с сертификатом C1, потом выучил итальянский и переехал в Италию, где преподаю немецкий и английский детям и подросткам. © Unknown author / Reddit
про девушек, бросивших университет - были на бюджетном или на платном за счет родителей?
-
-
Ответить
- Oднажды ночью, много лет назад, я сидела с подругой на крыльце и жаловалась на жизнь. Работа не клеилась, я понятия не имела, чем хочу заниматься. И она как-то очень небрежно сказала: «Ты же знаешь, что тебе не обязательно все продумывать прямо сейчас, да?» Звучит просто, но это меня задело. Я сидела там, ошеломленная. Никто никогда не говорил мне таких слов. Я все это время испытывала давление, выдумывая план на ближайшие 10 лет, и вдруг — бац! — он оказался не нужен. Эта фраза дала мне возможность выдохнуть. © seandog** / Reddit
- Раньше я был очень застенчивым и тревожным человеком. Мне часто не хотелось выступать на публике, потому что я боялся осуждения. Один человек сказал мне: «Оглянись вокруг. Никто не обращает внимания на то, что ты делаешь. Большинство людей большую часть времени погружены в свои мысли, беспокоясь о том, что происходит в их жизни». После этого я расслабился и начал делать то, что мне было интересно. © Nico-DlistedRefugee / Reddit
- Мой бывший молодой человек любил писать рассказы. Главная героиня — роковая высокая брюнетка по имени Марина, которая крутит роман с Павлом. Вроде бы ничего такого здесь нет, но его подругу детства, в которую он был когда-то влюблен (он сам мне в этом признался), тоже зовут Марина. И внешность у нее как в его опусах. Романтический герой Павел — это копия его самого. Как-то раз зашел у нас разговор о детях. Он сказал, что хотел бы назвать наших будущих детей Марина и Павел, потому что, по его мнению, это самые красивые имена на всем белом свете. Я, блондинка невысокого роста, поняла, что он никогда не сможет полюбить меня так, как свою Марину. Рассталась с ним, не жалею о своем решении. © Рабочие истории / VK
- Никогда не забуду, как моя подруга вышла замуж. С самого первого курса она была влюблена в нашего препода по программированию, но признаться в чувствах не решалась. И вот настал 4 курс, последние лекции. В конце занятия преподаватель как всегда спрашивает, есть ли вопросы, и тут подруга выдает: «Да, есть вопрос! Женитесь на мне?» Он что-то ей тогда в шутку ответил, а когда стали уходить, попросил ее остаться. В общем, они поговорили, посмеялись, обменялись номерами и вот уже 2 года как женаты. Бывает же такое. © Рабочие истории / VK
- Я купила себе мотоцикл втайне от родителей, покаталась на нем сезон, а затем прикатила в гараж папы и решила признаться во всем. Батя обнаружил его только через неделю, устроил скандал, но не из-за того, что я за руль села, а из-за того, что я, как он опасался, купила плохое транспортное средство. Потом я ему показала документы, объяснила, что это настоящая японская модель. Батя сразу же обрадовался, начал друзьям звонить, хвастаться тем, что его дочь шарит в мотоциклах! Не ожидала я такой реакции, но приятно, потому что чувствую, что мы из-за этой ситуации стали намного ближе! © Карамель / VK
- В детстве я стеснялась носить очки, обычно надевала их только на уроках, а на переменах снимала и прятала. Но тогда я плохо видела лица, и если кто-то махал мне издалека, я всегда махала в ответ, но не знала кому. Моя старшая сестра также носила очки, но никогда этого не стеснялась. Когда я рассказала ей о своем комплексе, она научила меня стилизовать очки так, чтобы это было красиво. Я начала следовать ее советам и уже через неделю почти все девушки в моем классе носили очки. © Карамель / VK
- Когда я пришла к другу-художнику в гости, он попросил меня сесть неподвижно, так как хотел написать мой портрет. Спустя 5 минут сказал: «Готово!» Естественно, я удивилась: как он так быстро смог это сделать? Подошла к мольберту и увидела, что там нарисовано сердце в 3D-стиле. Он подошел ко мне сзади, обнял и прошептал на ушко: «Именно так я тебя вижу». А я просто стояла и плакала от счастья, понимая, что именно он — мой человек! © Карамель / VK
- Романтика — она разная бывает. Вот меня муж на третье свидание потащил в жуткий фастфуд — страшное место с точки зрения правильного питания. У него папа — язвенник, поэтому вся семья питалась в основном правильной отварной и паровой пищей. Дедушка ему время от времени устраивал праздник непослушания, водил в какой-нибудь фастфуд тайком от мамы с папой. Я сидела, макала картошку в соус и слушала признание, что это его тайный порок, и я первая, кому он об этом рассказал. Подаренное им же пару лет спустя помолвочное кольцо вообще рядом не лежало по степени трогательности! © Убойные Историии / VK
Романтика кроется порой в мелочах — об этом мы писали здесь. А вы любите совершать романтичные поступки? Расскажите в комментариях!
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
14 человек, для которых финансы вышли на первый план
17 раз, когда детская логика поставила взрослых в тупик (и заставила хохотать до слез
Истории
4 недели назад
20+ соседей, способных развеять скуку в любой день
16 историй, доказывающих, что развод — это зачастую не конец, а крутое начало
Истории
2 дня назад
15+ рукодельниц, чье шитье давно пора выставлять на показах мод
Сделай сам
1 месяц назад
20+ историй о первой зарплате, которую забыть так же сложно, как и первую любовь
20 семейных историй, в которых события развивались неожиданнее любого сериала
16 человек, которые просто хотели отдохнуть за границей, а попали в какой-то анекдот
15 историй о том, что риелторам и их клиентам бывает ой как непросто друг с другом
17 случаев, когда арендодатели своими причудами сделали аренду по-настоящему запоминающейся
Истории
6 дней назад
16 историй, в которых людей встретили по одежке, а они сломали все стереотипы
Истории
4 дня назад
Моя мама — ведущий мероприятий, и я хочу честно рассказать, что скрывается за вечным праздником
Семья
1 месяц назад