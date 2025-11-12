18 историй о родителях, которые так «дали джазу», что вся семья до сих пор вспоминает
Кто сказал, что родители не умеют веселиться? Эти мамы и папы шутят, устраивают розыгрыши и сохраняют любовь спустя много десятилетий. С ними дома всегда шумно, весело и по-настоящему по-семейному.
- Моя мама из непростой семьи, а папа — обычный деревенский парнишка. Рассказывали, как он знакомился с родителями мамы. Она его успокаивала, мол, все будет хорошо. Но так как он сильно нервничал, ему в голову пришла гениальная идея. Он взял и выдал, что работает юристом, хотя на самом деле был обычным работягой на заводе. К слову, бабушка с дедушкой только недавно узнали, что папа вовсе никакой не юрист, а работает на своей фирме. Время шло, его работы менялись, они с мамой молчали, а мои бабуля с дедулей думали, что он в юридической фирме. Я сам офигел, когда увидел, как они офигели, когда узнали правду. © Палата ** / VK
- Мой папа на первое свидание с мамой повел ее в кино и принес шоколадные конфеты. Но то ли увлекся фильмом, то ли перенервничал — в итоге съел их сам за пару минут и почувствовал себя неловко. Мама заметила это, сказала, что выйдет в уборную, а сама сбегала на базар и купила такие же конфеты. Вернувшись, незаметно положила их под кресло и сказала, что, наверное, выпали из кулька. Призналась об этом папе только на годовщину, спустя 20 лет вместе. Папа был растроган, а на следующий день откопал в городе те самые конфеты, хотя их сейчас почти не найти, и подарил маме целый пакет. © Палата ** / VK
- Возвращаюсь домой из университета. Смотрю — мама прихорашивается: новое платье, макияж, просто принцесса! Спрашиваю, куда она идет, а мама отвечает: «На свидание!». Я в шоке — у нее же папа есть, который вроде на работе. Мама больше ничего не сказала, продолжила собираться. Минут через 20 звонок в дверь — открываю, а там папа! В костюме, белой рубашке, с бабочкой. Говорит: «А Лиза дома? Я с ней на свидание иду, обещаю вернуть до 12!» Родители ушли и действительно вернулись к полуночи — счастливые, радостные, любимые. Теперь я тоже мечтаю о таких свиданиях, даже спустя 15 лет брака. © Палата ** / VK
- Родители поехали по магазинам. Пока мама выбирала вещи для сада, отец куда-то пропал. Нашелся в отделе игрушек — на кассе увидел у продавщицы пластиковый баскетбольный шар с кольцом, динамиком и мячиком-попрыгунчиком. При каждом попадании в кольцо из динамика звучат аплодисменты и крики восторга. Со словами «Я хочу такой же» ушел в отдел игрушек. Угадайте, кто сейчас довольный сидит и играет с этим мячиком. © Карамель / VK
- Вышла из университета с подругами, идем кофе брать, как вдруг к нам подъезжает черный джип с тонированными окнами. Останавливается возле нас, открывается окно спереди, а оттуда мужик показывает на меня и говорит: «Эй ты, в черной юбке, быстро ко мне в машину! И без лишних вопросов!». Подруги в шоке, испугались, начали номера фоткать, а я спокойно взяла и села. Это был мой папа. © Карамель / VK
- Впервые в жизни начала жить отдельно от родителей. Думала, родители будут скучать, сильно волновалась за них, но, кажется, зря. Звоню маме сегодня, хочу спросить, как она там, соскучилась ли. Она веселенькая берет трубку и говорит: «Ой, а мы с папой уже три дня подряд в кино ходим! И торт сегодня испекли! А высыпаемся как хорошо! Жизнь прекрасна, доченька!» Видимо, не соскучились. © Карамель / VK
Раньше-то чем дочь мешала ходить в кино и прочее? Вроде не новорожденная, раз ушла отдельно жить...
- Родители всегда уходили на работу рано. Будили меня в школу и сразу уезжали. А я наслаждался таким раскладом: иногда просыпал первый урок или целый день сидел дома за компьютером, говоря, что был в школе. Но однажды мама села рядом и спросила, почему я прогуливаю. Я сделал вид, что не понимаю, но задумался — откуда она знает? Через неделю снова опоздал, и мама тут же позвонила с тем же вопросом. Пришел в школу, поздоровался с новым охранником — лицо знакомое. Целый день вспоминал, где видел его раньше. И вдруг понял — это наш сосед с третьего этажа! Видно, договорились с мамой, чтобы он докладывал, если я не появляюсь к первому уроку. Вот хитрость! Пришлось несколько лет жить под надзором. А когда он уволился — прогуливать уже было нечего, я выпустился. © ШКогвартс / VK
- Мой папа в молодости был модником. В те времена в почете были штаны-бананы. Он сам себе пошил штаны из красивой темно-синей ткани и немного волновался, когда надел их в первый раз. Пошел в них на дискотеку. А там моя мама решила подкатить к нему с комплиментом: «У тебя очень классные штаны! А ну сними!» © Палата ** / VK
- На днях мой мужчина сделал мне предложение, и я просто не могла не согласиться. Решила обрадовать этой новостью родителей. Сидим на кухне, пьем чай с пирожными, и я говорю: «Мам, пап, я замуж выхожу!». Мама сразу в слезы — рыдает, обнимает, целует. Счастливая женщина, без слов понятно. А отец ехидно кусает пирожное и говорит: «Ооо, это получается, за воду теперь меньше платить будем?» © Карамель / VK
Не, ну я один раз тоже к будущему мужу приставила с предложением снять штаны. И моя мама меня поддерживала, вместе уговаривали - он на жевачку сел, и мы хотели штаны в морозилку сунуть, чтобы отчистить ее. Но мой будуший муж не поддался....
- Скоро у родителей годовщина, и мне реально интересно, что папа придумает в этот раз. В прошлом году он выдал такое, что мы все офигели. Утром приехал к дому на байке друга и позвал маму выйти во двор. Она вышла, а он ей: «Поехали со мной!». Посадил за спину, и они умчались куда-то на весь день. Куда ездили, что делали — никто так и не знает, но вернулись вечером абсолютно счастливые, сияли, как молодожены. Мама потом сказала, что 22 года назад папа вот так же приехал за ней на мотоцикле и предложил выйти за него замуж. Вот это, я понимаю, романтика! © Карамель / VK
- Мама раньше работала лингвистом, хорошо знает японский и научила меня этому чудесному языку. Когда к нам в гости приходит бабушка, мы подшучиваем над ней, обсуждая ее характер на японском, которого она не понимает. И однажды, после того как мама сказала на японском: «Неудивительно, что бабушка с компьютерами не ладит, она ведь уже в возрасте», эта самая женщина в возрасте без запинки, тоже на японском, выдала: «Если б я с ними не ладила, я бы в 65 лет японский самостоятельно не выучила!» © Не все поймут / VK
- С утра батя зашел, приобнял меня за плечи, повернул к себе, вздохнув, сказал: «Сын! Ты уже совсем большой. И, кажется, пора рассказать тебе правду». У меня аж в горле перехватило, думаю: какую правду он сейчас расскажет?! А он выдержал паузу и выдает: «Когда тебе было девять, и мама отругала тебя за то, что ты без спроса съел все мороженое из морозилки... знай, на самом деле его съел я», — и со смехом вышел. © Палата № 6 / VK
- В детстве после школы я сразу шел домой. Родители приходили вечером, так что я отлично проводил время один. Перед приходом мамы решил разыграть ее — будто меня нет дома. Спрятался в шкаф, да уснул. Сон у меня крепкий. Просыпаюсь — мама в слезах. Я сразу к ней: вот он я, жив-здоров, просто неудачная шутка! А у нее слезы ручьем, у меня ком в горле — как я мог довести маму до такого. И тут она начинает истерично смеяться. Оказалось, сразу меня нашла спящим в шкафу и решила сама подыграть. © Палата № 6 / VK
- В тот день муж знакомился с моими родителями. Сидим за столом, кушаем, тут мама решила подойти к холодильнику, а кухня у нее маленькая — чтобы пройти, нужно протиснуться между шкафом и стулом, где сидел мой возлюбленный. И тут она выдает: «Вот развалился, не пройти!». Любимый в шоке: «Да я подвинусь сейчас». Мама начала истерически смеяться, ведь говорила она это коту, который разлегся на полу. Все еще иногда вспоминаем этот момент. © Мамдаринка / VK
- Понимаете, мне не ставят новый книжный шкаф в комнату, ибо, по словам родителей, я все равно скоро выйду замуж. Чтобы вы понимали, стабильных отношений, которые приведут меня к замужеству, у меня нет. Мои родители такие шутники. © ruellua / X
- Мои родители 24 года назад, в день свадьбы, сделали себе парные татуировки. На боковой стороне безымянного пальца, как раз над кольцом, они набили римскими цифрами дату свадьбы. Сегодня годовщина, и они поехали в тату-салон, чтобы набить даты рождения меня и моего младшего брата. © Карамель / VK
- У моих родителей есть традиция: каждый год на годовщину свадьбы мама надевает красивое, обязательно белое платье, папа приносит ей цветы, а потом они фотографируются как молодожены, кушают торт и веселятся. Сейчас мама в соседней комнате гладит папину рубашку и свое двадцать пятое по счету свадебное платье. Наверное, это и есть счастье. © Подслушано / Ideer
- Мама отправила отца снять деньги в банкомате. Он подошел, стоит в длинной очереди. Она подбегает к нему и выдает: «Мужчина, а дайте красивой женщине денег». А он взял и выдал такое, что бабки в очереди были в ужасе: «Мадам, все для вас»
С такими мамами и папами дома всегда весело — у них любое событие превращается в что-то грандиозное. Настроение после них только лучше, а улыбка не сходит с лица. А если хочется еще больше забавных семейных историй, загляните сюда.
Комментарии
Есть шутки смешные, есть шутки тупые... Но в этой статье - просто отборный кринж!