15 историй из жизни родителей, каждая из которых достойна отдельной серии в ситкоме

Как-то с подругой повели детей в кинотеатр на мультфильм, младшему сыну было 5 лет и до этого он в кинотеатр не ходил. Уселась мы на свои места, пока народ рассаживался на экране реклама шла, и вот, наконец, гаснет свет, все запихают и в темное раздаётся голос мелкого: " включите свет, мы боимся!" Зал грохнул.... прошёл год-полтора, попадаем мы снова в кинотеатр, и даже в этот же самый зал, Снова гаснет свет, тишина, и голос моего сына : " мы уже ничего не боимся!"