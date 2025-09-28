22 питомца, которые творят что хотят, а их хозяевам остается только хвататься за телефон и за сердце
Жизнь с домашним питомцем — это как подписаться на ежедневную порцию хаоса, нежности и уморительных ситуаций. Вот он, ваш пушистый ангел, мирно спит, свернувшись клубочком, а через пять минут уже с грохотом роняет цветочный горшок или пытается стащить со стола котлету с самым невинным видом. И ведь ругать их ну совершенно невозможно!
- Ночь. Я собираюсь ложиться спать, выключила свет. Направляюсь к кровати, и не могу отвести взгляд от ее низа, думая, что сейчас из-под нее вылезет рука и схватит меня за ногу. И когда я уже стояла максимально близко, из темноты выскакивает кот и хватает меня за голень. Мои соседи еще никогда не слышали такого оглушительного визга. © Подслушано / Ideer
- Смотрю телик. Звонок в дверь. Заходят две девочки лет 10, спрашивают, дома ли мой черный кот. Я испугалась, вдруг что случилось? А девочки говорят: «Нам там мама скинула деньги с балкона, а ваш кот их поймал лапой и себе забрал. Можете вернуть, пожалуйста?» Захожу на балкон, а там и вправду кот мой сидит с деньгами у лап. Забрал их, отдал девочкам, а кошака похвалил. Деньги в дом приносит, с такими темпами мне и на работу не нужно будет ходить. © Не все поймут / VK
- Приготовила я вчера сосиски на ужин, поставила их на стол, отлучилась на минуту, возвращаюсь, а сосисок нет! Я с осуждением смотрю на детей. Они в один голос: «Это не мы!». Обшарила всю кухню, пока муж не заметил нашу собаку с довольной мордой под столом. Оказывается, она умудрилась аккуратно стянуть все сосиски, даже не оставив следов. Сидит, смотрит своими невинными глазами, как будто ничего не произошло. Ну и как ругать такую милую морду. © Не все поймут / VK
- Ночь. 4 утра. Собака бегает с кровати на кровать, что-то ищет и копает. Я крепко сплю, но она меня разбудила. Не понимая, что с ней, давай смотреть: во рту застрял кусок курицы, помогла вытащить. Она его сразу же съела, завернулась в одеяло и легла спать. Все подумают «фу», но она беременна и порой сама не понимает, чего хочет. © Подслушано / Ideer
«Всякий раз, когда я встаю по-маленькому, возвращаюсь к этому!»
Не представляю, как у собаки во рту может что-то застрять, всё ловится на лету и поглощается с космической скоростью, они вообще жуют?особенно курицу
- Раньше у нас был холодильник, который открывался справа. Кот все время открывал его и таскал колбасу. Но потом мы купили другой — с противоположным расположением дверцы. После нескольких тщетных попыток открыть его бедняга несколько дней печально взирал на дверцу, а потом смирился. Так мы узнали, что наш кот — правша. © Подслушано / Ideer
- Дочь нарисовала рисунок на тему экологии для конкурса. На ватмане был изображен земной шар и еще что-то написано. Легли спать, рисунок оставили высыхать на полу. Утром нас ожидал сюрприз — их одного угла ватмана к другому протянулась красивая цепочка белых следов. И все уже высохло. В общем, дочь и понесла этот рисунок в таком виде. И что вы думаете? Она выиграла этот конкурс и ее отправили на международный. А наследил котяра изрядно. И не только на рисунке. Всю ночь дизайнерством занимался. Он топтался в лотке с побелкой, который я плохо закрыла, и видимо не раз там побывал. © К. Н. / Dzen
«Я так понял, моя рубашка и раковина теперь целиком и полностью принадлежат этому товарищу»
- Арендую квартиру. Из жильцов только я и кот. Хозяин в очередной раз приехал снять показания счетчиков воды и за арендной платой. Снимая показания, спрашивает: «Почему у тебя холодной воды в 3 раза больше в этом месяце накрутило?» Я подумала, что где-то подтекает, решила вызвать сантехника. Но оставила это дело до выходных. Через пару дней проснулась ночью от спуска воды в туалете. Вся перепугалась. Сидела, прислушивалась, подумала, может, показалось? Но нет, через пару минут снова спустили воду. Вооружившись тяжелой книгой, самоотверженно пошла в ванную на цыпочках. В голове уже крутился целый блокбастер и возможные приемы самообороны. Резко забежав в ванную и включив свет, я обнаружила своего кота, постигающего дзен. Он, посмотрев мне в глаза, снова нажал на кнопку слива и с умиротворением стал наблюдать, как спускается вода. © Подслушано / Ideer
- Наш кот был привередлив в еде. Врач сказал, что он просто аристократ. Каждое утро я выходил на балкон, кот сопровождал меня. Тут вышел раньше и увидел сцену, которая разрушила все представления о «коте-аристократе». Он сидел у цветочного горшка нашей соседки снизу, а она с улыбкой протягивала ему дешевый сухой корм из пакетика, который он уплетал так, будто это была черная икра.
«Любуется своей работой по снятию жалюзи с окна»
- Дома есть шкаф, родители по утрам оставляют мне на полке деньги, да и просто кладут их туда. Деньги начали пропадать. Родители обвинили меня в том, что либо я вожу друзей, и они таскают купюры, либо у меня что-то случилось. Пропадали крупные бумажки, мне до слез было обидно. Однажды дома была одна, из-под кровати доносился звук, посветила фонариком и увидела много купюр, а среди них моего черного кота. Оказывается, этот наглый шкодник таскал деньги под кровать и жрал. © Подслушано / VK
- Как-то раз мама забыла закрыть входную дверь, легла спать. А спальня как раз напротив входа расположена. Так вот, просыпается она утром и видит такую картину: дверь нараспашку, а наша любимая питбультерьерша сидит перед этой самой дверью, не спит, а рычит на всех, кто проходит мимо в подъезде. © Подслушано / Ideer
«Мой кот с неподдельным интересом наблюдает за тем, как я чиню раковину»
- Наш корги ест один и тот же корм. Однажды сменился дизайн пачки, но наполнение осталось прежним. Насыпали в миску. Пес посмотрел на корм, демонстративно отошел и лег на коврик. Утром я зашел на кухню и замер. Пес методично отделял лапой старые гранулы из предыдущей пачки от новых, которые мы случайно смешали. Он ел только старый.
- Мой мопс — знатный любитель обслюнявить игрушки и затем нагло зарыть их у меня в кровати. Как-то раз посмотрела фильм ужасов, где женщину из-под одеяла за ноги тащили на пол скользкими и липкими ледяными руками-щупальцами. Ну, думаю, страшно, но спать все равно ложиться нужно. Быстро гашу везде свет, прыгаю под одеяло и чувствую, что погружаюсь ногами во что-то ледяное и мокрое. Наверное, мой крик слышал весь дом. Думала, все, поседею от ужаса. Оказалось, что просто вляпалась в слюнявую игрушку. © Подслушано / VK
«Нам доставили заказ из зоомагазина и, конечно, он не мог ждать целый час, пока я вернусь с работы»
- Прихожу вечером домой, уставшая, на работе завал. Захожу в комнату и замираю от удивления — на диване лежит кот. Не наш! У нас вообще животных никогда не было. А он спокойно так растянулся на кровати и лежит балдеет. Думаю, может, муж решил мне сюрприз сделать. Звоню ему: «Ты что, кота завел?». Он смеется: «Ты чего, я на работе, какой кот». Окей. Проверяю окна, все закрыто, дверь на замке, ключей ни у кого постороннего нет. Начинаю звонить соседям, спрашиваю в домовом чате — никто кота не терял. А кот, тем временем, уже хозяйничает: залез на подоконник, скинул вазу, погрыз цветы. Я так и не поняла, откуда он взялся, но в итоге, когда муж вернулся с работы, решили оставить и назвали Кукушонок. © Палата № 6 / VK
«Реакция моей кошки на мой голос по телефону. Отсутствовала дома всего лишь один день»
- Мой кот любит водить лапками по экрану телефона. Однажды он в очередной раз так играл, пока я спал. Проснулся от голоса, который говорил в трубку: «Слушаю, чем я могу вам помочь?» Я извинился, положил трубку, а потом решил проверить. Оказалось, что кот каким-то образом умудрился набрать ветеринарную клинику. Уже поверил, что мой кот обладает разумом и отвез его к ветеринару, но тревога оказалась ложной — кот полностью здоров! © Карамель / VK
- Смотрела видео, и каждый раз перед роликами рекламировался один и тот же корм. Котенок на экране мяукал, моя кошка прыгала на ноут и издавала странные звуки. Не могла ничего понять. Купила ей тот корм. Смотрю, а она попробовала угощение и потом ее стошнило прямо возле моего ноутбука. Спасибо тебе, реклама! © Карамель / VK
Согласитесь, после таких историй хочется немедленно обнять своего питомца и простить ему все будущие проделки. Ведь за каждую разбитую вазу или погрызенный тапок они дарят нам тонны любви, преданности и моментов, от которых на душе становится теплее. Эти пушистые сорванцы — неиссякаемый источник позитива, и наша жизнь без них была бы куда скучнее.
