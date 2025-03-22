15 человек сделали такой ремонт, что сердце радуется

Одни давно хотели ремонт в ванной, другие освежили старенькие кухни, ну а третьи сделали красоту в детской. И все эти люди не смогли удержаться, чтобы не показать результаты своих стараний всему миру. Многие идеи можно взять на заметку. Ну просто рай для тех, кто и сам панирует ремонт.