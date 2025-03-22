15 человек сделали такой ремонт, что сердце радуется
Народное творчество
1 час назад
Одни давно хотели ремонт в ванной, другие освежили старенькие кухни, ну а третьи сделали красоту в детской. И все эти люди не смогли удержаться, чтобы не показать результаты своих стараний всему миру. Многие идеи можно взять на заметку. Ну просто рай для тех, кто и сам панирует ремонт.
"Это - дом 1927 года. Потратили на переделку туалета 2 дня и $ 200"
"Сделал дочке новую кровать со встроенным комодом и столом. Начал работать в январе, трудился все выходные и, наконец, закончил"
"Наконец-то покажу мою свеженькую квартиру-студию!"
"Построил такой домик для своего фотобизнеса. Лично занимался каждым этапом строительства, за исключением заливки фундамента и электрики. Зимой там тепло"
До и после
- Ого, молодец! Но есть проблема: теперь ваши гости не захотят уходить, ахах. © nychearts812 / Reddit
"Въехала в свою квартиру!"
Было и стало
"Помог своей девушке с дизайном комнаты"
Преображение старенькой кухни
"Украсила комнату"
"У меня была пристройка, которую я использовал как склад. Мы переехали в офис и я сделал из нее уютную зону отдыха"
"Вторая жизнь старенького комода"
"Обожаю эти наклейки для лестницы"
До и после
Решила сделать атмосферную дамскую комнату
- Божечки, мне тут все нравится! © jackjackj8ck / Reddit
Вот что у нас есть еще: "16 рукодельников, которые делают этот мир чуточку уютнее".
Фото на превью jared10011980 / Reddit
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