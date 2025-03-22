15 человек сделали такой ремонт, что сердце радуется

Народное творчество
1 час назад

Одни давно хотели ремонт в ванной, другие освежили старенькие кухни, ну а третьи сделали красоту в детской. И все эти люди не смогли удержаться, чтобы не показать результаты своих стараний всему миру. Многие идеи можно взять на заметку. Ну просто рай для тех, кто и сам панирует ремонт.

"Это - дом 1927 года. Потратили на переделку туалета 2 дня и $ 200"

"Сделал дочке новую кровать со встроенным комодом и столом. Начал работать в январе, трудился все выходные и, наконец, закончил"

"Наконец-то покажу мою свеженькую квартиру-студию!"

"Построил такой домик для своего фотобизнеса. Лично занимался каждым этапом строительства, за исключением заливки фундамента и электрики. Зимой там тепло"

До и после

  • Ого, молодец! Но есть проблема: теперь ваши гости не захотят уходить, ахах. © nychearts812 / Reddit

"Въехала в свою квартиру!"

Было и стало

"Помог своей девушке с дизайном комнаты"

Преображение старенькой кухни

"Украсила комнату"

"У меня была пристройка, которую я использовал как склад. Мы переехали в офис и я сделал из нее уютную зону отдыха"

"Вторая жизнь старенького комода"

"Обожаю эти наклейки для лестницы"

До и после

Решила сделать атмосферную дамскую комнату

Вот что у нас есть еще: "16 рукодельников, которые делают этот мир чуточку уютнее".

Фото на превью jared10011980 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее