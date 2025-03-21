Я понимаю, что кабинет нужен, но "до" было так клёво, а стало так никак( Да, обои под кирпич зачем-то н.а угол залезли, да я слышу эти полы, диван даже с виду жёсткий и с покрывалом, которое надо поправлять поминутно. Но это симфония оранжевого цвета. А после - холодно, скучно, и куча проводов. И ковролин заезженный. И кривую стену подчеркнули краской.
18 человек доказали, что ремонт творит настоящие чудеса
Приятно, когда в доме царит чистота и уют. Правда, ремонт порой обходится недешево. Но есть умельцы, которые преобразили жилище собственными силами и избежали чрезмерных трат.
"Переехала к мужу. Фото его квартиры до и после"
- Можешь у меня сделать ремонт? Я заплачу. © Sure_Engineer6043 / Reddit
«Организовал своими силами себе рабочий кабинет»
"Просто решили перекрасить стены"
Камин зря пoд цвет стены выкрасили. Получили вместо него просто кaкую-то невыразительную дыру.
- Пример того, как изменить комнату без особых усилий. © notoriousLPG / Reddit
«После покупки квартиры денег на ремонт не было, и пришлось постепенно делать ремонт. Вот и дошли руки до санузла. В кармане была сумма около $ 2 тыс.»
- Очень красиво и аккуратно! © BAMX / Pikabu
«Состояние было нежилое, поэтому нужно было сделать ремонт по-быстрому, за 2 месяца. Весь ремонт делали сами. В первый раз, всему учились на ходу»
- Говорите: «Мы не умеем, нет денег», а по факту — дизайнерский ремонт. Если же я делаю, то получается какая-то ересь. © RosDot / Pikabu
- Такое за 2 месяца? А мы полгода возились. © AkkaS / Pikabu
«Вот так я изменил свой домашний кабинет»
- Пожалуйста, сделайте то же самое и мне. © sophia_jpeg / Reddit
«Год назад закончил ремонт в своей квартире. И одной из очень важных частей квартиры было рабочее место»
Кстати, посмотрите еще одну подборку фото от людей, для которых ремонт своими руками — не трагедия, а повод для гордости.
«Я обычный селянин. Многие привыкли к красивым картинкам и восхитительным историям, но я немного разбавлю отсебятиной»
"Закончила делать ремонт. Это была убитая квартира с прогнившими половицами. Плитку перекладывала семь раз, пока не попадала в уровень"
Если это реально сделала девушка, притом не имеющая специального образования и навыков в ремонте, то я просто в шоке!
- Завидую белой завистью. © user5066870 / Pikabu
- Да вы героиня! Очень красиво и уютно. © Mamulhen / Pikabu
«Ванная комната в моем домике „до“ и „после“»
- Божечки, это феноменальное преображение! © genjiandplants / Reddit
"Насчитали нам ремонт - ₽ 100 000. Я психанул и сделал все сам"
«Посмотрел несколько видео от разных мастеров, которые рассказывали, как правильно сделать. Собрал общую картину будущего балкона у себя в голове. На следующий день приступил к работе».
"Все вбухали в первый взнос, на руках - ₽ 100 000. Через две недели заехали, вот результат"
«Ванная комната „до“ и „после“»
«Планировали только заменить унитаз. Потом оказалось, что основание в новом меньше, поэтому на полу появились щели. Пришлось менять еще и плитку»
«3 года назад в ипотеку куплена „двушка-развалюшка“. Ремонт делали в общей сложности 2 года по комнатам: кухню, ванную, а через год всю остальную площадь»
«Сделали ремонт ванной комнаты в стиле 50-х»
«Два месяца назад мы купили в ипотеку двушку. Состояние кухни было печальное»
«Пару дней назад мы закончили отделку стен и собрали свою мебель на кухне. Пусть бюджетно, пусть кухня маленькая, но как же приятно готовить на своей кухне, собранной своими руками».
«Мой уютный уголок для чтения преобразился»
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Что зa стpaнная нелюбoвь к бeдному сoюзy н.a? И есть ли ещё Слова-Которые-Нельзя-Говорить-Вслух?