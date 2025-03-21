18 человек доказали, что ремонт творит настоящие чудеса

Приятно, когда в доме царит чистота и уют. Правда, ремонт порой обходится недешево. Но есть умельцы, которые преобразили жилище собственными силами и избежали чрезмерных трат.

"Переехала к мужу. Фото его квартиры до и после"

Можешь у меня сделать ремонт? Я заплачу. © Sure_Engineer6043 / Reddit

«Организовал своими силами себе рабочий кабинет»

© Leo906 / Reddit O_о 3 часа назад Я понимаю, что кабинет нужен, но "до" было так клёво, а стало так никак( Да, обои под кирпич зачем-то н.а угол залезли, да я слышу эти полы, диван даже с виду жёсткий и с покрывалом, которое надо поправлять поминутно. Но это симфония оранжевого цвета. А после - холодно, скучно, и куча проводов. И ковролин заезженный. И кривую стену подчеркнули краской. - - Ответить

"Просто решили перекрасить стены"

Пример того, как изменить комнату без особых усилий. © notoriousLPG / Reddit

«После покупки квартиры денег на ремонт не было, и пришлось постепенно делать ремонт. Вот и дошли руки до санузла. В кармане была сумма около $ 2 тыс.»

Очень красиво и аккуратно! © BAMX / Pikabu

«Состояние было нежилое, поэтому нужно было сделать ремонт по-быстрому, за 2 месяца. Весь ремонт делали сами. В первый раз, всему учились на ходу»

Говорите: «Мы не умеем, нет денег», а по факту — дизайнерский ремонт. Если же я делаю, то получается какая-то ересь. © RosDot / Pikabu

Такое за 2 месяца? А мы полгода возились. © AkkaS / Pikabu

«Вот так я изменил свой домашний кабинет»

Пожалуйста, сделайте то же самое и мне. © sophia_jpeg / Reddit

«Год назад закончил ремонт в своей квартире. И одной из очень важных частей квартиры было рабочее место»

Кстати, посмотрите еще одну подборку фото от людей, для которых ремонт своими руками — не трагедия, а повод для гордости.

«Я обычный селянин. Многие привыкли к красивым картинкам и восхитительным историям, но я немного разбавлю отсебятиной»

"Закончила делать ремонт. Это была убитая квартира с прогнившими половицами. Плитку перекладывала семь раз, пока не попадала в уровень"

«Ванная комната в моем домике „до“ и „после“»

"Насчитали нам ремонт - ₽ 100 000. Я психанул и сделал все сам"

«Посмотрел несколько видео от разных мастеров, которые рассказывали, как правильно сделать. Собрал общую картину будущего балкона у себя в голове. На следующий день приступил к работе».

"Все вбухали в первый взнос, на руках - ₽ 100 000. Через две недели заехали, вот результат"

«Ванная комната „до“ и „после“»

«Планировали только заменить унитаз. Потом оказалось, что основание в новом меньше, поэтому на полу появились щели. Пришлось менять еще и плитку»

«3 года назад в ипотеку куплена „двушка-развалюшка“. Ремонт делали в общей сложности 2 года по комнатам: кухню, ванную, а через год всю остальную площадь»

«Сделали ремонт ванной комнаты в стиле 50-х»

«Два месяца назад мы купили в ипотеку двушку. Состояние кухни было печальное»

«Пару дней назад мы закончили отделку стен и собрали свою мебель на кухне. Пусть бюджетно, пусть кухня маленькая, но как же приятно готовить на своей кухне, собранной своими руками».