20 человек, которые собственными руками забабахали ремонт и теперь сами себе завидуют

Многим хочется преобразить свое жилье, но не все решаются затеять ремонт, ведь он требует денег, времени и определенных навыков. Зато те смельчаки, которых трудности не пугают, получают в итоге такой крутой результат, что о нем хочется кричать на весь интернет.

"Сделал ремонт в кладовке своими руками"

"Я всю жизнь мечтала о синей кухне! Купила дом и все перекрасила"

"Сделали бюджетный ремонт своими силами"

Иногда сделать совмещенный санузел - это крутая возможность реализовать свои задумки

"Моя гостиная до ремонта и после того, как я поборола страх перед яркими цветами"

«А мы обновили ванную всего за $ 350»

"Спальня до и после. Я вдохновилась матерью-природой"

"Я жила с этой кухней 15 лет, а потом плюнула и воплотила мечту!"

Даже не верится, что это одно и то же место! © carolina_snowglobe / Reddit

"Наш дом построен в конце 18-го века. Мы потратила 2 года на полную перестройку ванной. Теперь она больше соответствует возрасту дома"

Кладовка до и после ремонта

«Обновила спальню в съемной квартире. Пространство заполнено, в основном, подержанными вещами из комиссионок. Шторы, постельное белье и ковер новые»

"Взяли квартиру в ипотеку. Вот она после покупки и почти 2 года спустя"

"Обновил ванну, сделав ее более подходящей к стилю мужской берлоги"

"Моим близнецам исполняется 9 лет. Я отправила их к папе на выходные и решила сделать ремонт в их комнате. Мне понадобилось 48 часов и тонна краски"

Когда мне было 9, в моей комнате висели обои 80-летней давности. В то время я бы отдал все за такую ​​потрясающую покраску. Идеальные цвета для подростков! © Unknown author / Reddit

"Отремонтировали ванную в нашем почти 100-летнем доме. Очень рады, что вместо белого и бежевого у нас тут теперь есть насыщенный цвет!"

"Первое фото было сделано, когда мы купили дом. Спустя 4 года мы изменили стиль"

"У меня было $100 и два выходных, и я решила обновить кухню"

Да вы можете миллионы на ремонтах зарабатывать! © Unknown author / Reddit

"Я всего лишь повесила зеркало побольше, передвинула ящики и добавила несколько гирлянд, а ванная так изменилась!"

"Мы хотели оборудовать домашнюю библиотеку с тех пор, как купили этот дом несколько лет назад. И наконец-то у нас до этого дошли руки"

"Квартира на второй день после покупки и через 3 года и 3 месяца"