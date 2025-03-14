Открытое хранение- это для тех, кто любит каждый день перекладывать вещи , чтобы содержать их в порядке. Закрытое хранение удобнее
20 человек, которые собственными руками забабахали ремонт и теперь сами себе завидуют
Фотоподборки
2 часа назад
Многим хочется преобразить свое жилье, но не все решаются затеять ремонт, ведь он требует денег, времени и определенных навыков. Зато те смельчаки, которых трудности не пугают, получают в итоге такой крутой результат, что о нем хочется кричать на весь интернет.
"Сделал ремонт в кладовке своими руками"
"Я всю жизнь мечтала о синей кухне! Купила дом и все перекрасила"
"Сделали бюджетный ремонт своими силами"
Иногда сделать совмещенный санузел - это крутая возможность реализовать свои задумки
я там моюсь, муж тут срёт. а дить между нами зубы чистит. красиво, согласна...
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"Моя гостиная до ремонта и после того, как я поборола страх перед яркими цветами"
«А мы обновили ванную всего за $ 350»
"Спальня до и после. Я вдохновилась матерью-природой"
В смысле ,, мать- природа,, настучала шваброй по загривку и заставила убраться? Тогда я тоже она
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"Я жила с этой кухней 15 лет, а потом плюнула и воплотила мечту!"
- Даже не верится, что это одно и то же место! © carolina_snowglobe / Reddit
"Наш дом построен в конце 18-го века. Мы потратила 2 года на полную перестройку ванной. Теперь она больше соответствует возрасту дома"
Кладовка до и после ремонта
«Обновила спальню в съемной квартире. Пространство заполнено, в основном, подержанными вещами из комиссионок. Шторы, постельное белье и ковер новые»
"Взяли квартиру в ипотеку. Вот она после покупки и почти 2 года спустя"
"Обновил ванну, сделав ее более подходящей к стилю мужской берлоги"
"Моим близнецам исполняется 9 лет. Я отправила их к папе на выходные и решила сделать ремонт в их комнате. Мне понадобилось 48 часов и тонна краски"
ой, а я бы в 9 лет расстроилась, если б у меня забрали двухэтажгую кровать...
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- Когда мне было 9, в моей комнате висели обои 80-летней давности. В то время я бы отдал все за такую потрясающую покраску. Идеальные цвета для подростков! © Unknown author / Reddit
"Отремонтировали ванную в нашем почти 100-летнем доме. Очень рады, что вместо белого и бежевого у нас тут теперь есть насыщенный цвет!"
"Первое фото было сделано, когда мы купили дом. Спустя 4 года мы изменили стиль"
"У меня было $100 и два выходных, и я решила обновить кухню"
- Да вы можете миллионы на ремонтах зарабатывать! © Unknown author / Reddit
"Я всего лишь повесила зеркало побольше, передвинула ящики и добавила несколько гирлянд, а ванная так изменилась!"
"Мы хотели оборудовать домашнюю библиотеку с тех пор, как купили этот дом несколько лет назад. И наконец-то у нас до этого дошли руки"
"Квартира на второй день после покупки и через 3 года и 3 месяца"
Круто преобразиться могут не только квартиры и дома, но и их хозяева. Для женщин иногда достаточно сменить стрижку - и даму уже не узнать, как это произошло с героинями нашей статьи.
Фото на превью ElizaB / Imgur
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