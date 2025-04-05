14 человек, которым захотелось уюта, и они его себе устроили

Пространство вокруг влияет на наше настроение. Людям из этой подборки захотелось красоты, кто-то просто вырастил цветы на подоконнике, а кто-то забацал большой ремонт. Фото из этой подборки вдохновляют, особенно тех, кто любит повозиться в саду.