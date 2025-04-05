14 человек, которым захотелось уюта, и они его себе устроили
Фотоподборки
1 час назад
Пространство вокруг влияет на наше настроение. Людям из этой подборки захотелось красоты, кто-то просто вырастил цветы на подоконнике, а кто-то забацал большой ремонт. Фото из этой подборки вдохновляют, особенно тех, кто любит повозиться в саду.
А в бонусе покажем, как выглядит обычный сад в Австралии.
"Впервые разбил сад"
Спиральная клумба с нуля своими руками
Совсем другая атмосфера
Когда городской житель решил разбить свой сад
"Мы купили жилье и я ненавидела эту розовую плитку. Я так благодарна отцу, который дал совет не убирать ее"
"Это дом 1952 года, плитка итальянская, ручной работы. Отец сказал, что розовая плитка снова войдет в моду - так оно и оказалось в итоге. Я добавила золотые акценты и трафаретную печать".
«Я решил сделать что-то, чтобы скрыть сарай и добавить цвета двору»
"Жутко не нравилась ванная"
- Вау! Я бы каждый раз плясала от счастья при виде новой. © Ok-Position7403 / Reddit
«Разбили сад с лекарственными травами»
«Мне понадобился год, чтобы спасти это дерево инжира»
«Я выращиваю суккуленты и это мой прогресс всего за полгода с небольшим»
«Давно хотелось навести здесь красоту»
До и после
«Ждем малыша. Купили жилье, и вот детская после ремонта»
Какая красавица!
Бонус
Фото на превью Decent_Cobbler7479 / Reddit
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