14 человек, которым захотелось уюта, и они его себе устроили

Фотоподборки
1 час назад

Пространство вокруг влияет на наше настроение. Людям из этой подборки захотелось красоты, кто-то просто вырастил цветы на подоконнике, а кто-то забацал большой ремонт. Фото из этой подборки вдохновляют, особенно тех, кто любит повозиться в саду.

А в бонусе покажем, как выглядит обычный сад в Австралии.

"Впервые разбил сад"

Спиральная клумба с нуля своими руками

Совсем другая атмосфера

Когда городской житель решил разбить свой сад

"Мы купили жилье и я ненавидела эту розовую плитку. Я так благодарна отцу, который дал совет не убирать ее"

"Это дом 1952 года, плитка итальянская, ручной работы. Отец сказал, что розовая плитка снова войдет в моду - так оно и оказалось в итоге. Я добавила золотые акценты и трафаретную печать".

«Я решил сделать что-то, чтобы скрыть сарай и добавить цвета двору»

"Жутко не нравилась ванная"

«Разбили сад с лекарственными травами»

«Мне понадобился год, чтобы спасти это дерево инжира»

«Я выращиваю суккуленты и это мой прогресс всего за полгода с небольшим»

«Давно хотелось навести здесь красоту»

До и после

«Ждем малыша. Купили жилье, и вот детская после ремонта»

Какая красавица!

Бонус

Фото на превью Decent_Cobbler7479 / Reddit

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