15 фото, на которых ожидание и реальность пошли разными дорогами

Покупка вещей в интернете часто становится поводом для смеха. С едой - то же самое. На сайте висит привлекательная картинка, от которой слюнки текут, но открываешь заказ - а там нечто условно съедобное. Некоторые участники этой подборки поделились неудачными домашними кулинарными экспериментами. Одним словом, ожидание не всегда встречается с реальностью.

"Бублики в форме сердечек на рекламных фото, те, что мы слепили, и результат"

"Я очень люблю необычную обувь. Мама заказала мне эти кроксы. Мы посмеялись"

"После десятков часов просмотра видео о выпечке хлеба мы с нетерпением ждали появления нашей первой буханки"

Ох уж эти акулы

Ожидание-реальность

"Что я заказал своей девушке и что доставили. Кстати, я заплатил $ 150"

"Когда хотел устроить романтику и заказал номер в отеле с красивым видом"

Шоколад где-то потерялся

«Мы с сыном попытались испечь торт. В свою защиту скажу, что торт вышел очень вкусным»

"Меня разорвало от смеха, когда я открыла подарок мужа. Пересажу в эту кружку суккулент, что ли"

С этим десертом явно что-то не то

Идея милая, а вот реализация - не очень

"Мама заказала у знакомой такой торт. Теперь знакомая не понимает, почему мама не хочет ей платить. Я ржу"

"Не думаю, что я надену это в люди"

Жаль, что вы потратили деньги, но это так смешно! © Notquitechaosyet / Reddit

"Съедобный домик, что я пыталась построить, и мой результат"