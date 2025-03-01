15 фото, на которых ожидание и реальность пошли разными дорогами
Покупка вещей в интернете часто становится поводом для смеха. С едой - то же самое. На сайте висит привлекательная картинка, от которой слюнки текут, но открываешь заказ - а там нечто условно съедобное. Некоторые участники этой подборки поделились неудачными домашними кулинарными экспериментами. Одним словом, ожидание не всегда встречается с реальностью.
"Бублики в форме сердечек на рекламных фото, те, что мы слепили, и результат"
"Я очень люблю необычную обувь. Мама заказала мне эти кроксы. Мы посмеялись"
"После десятков часов просмотра видео о выпечке хлеба мы с нетерпением ждали появления нашей первой буханки"
Ох уж эти акулы
Ожидание-реальность
"Что я заказал своей девушке и что доставили. Кстати, я заплатил $ 150"
"Когда хотел устроить романтику и заказал номер в отеле с красивым видом"
А за большой шторой разве не окно? Может и вид из него неплохой?
Шоколад где-то потерялся
«Мы с сыном попытались испечь торт. В свою защиту скажу, что торт вышел очень вкусным»
Всегда удивляли доморощенные кондитеры, которые впервые что-то пекут перед мероприятием., надеюсь парень с юмором воспринял сей шедевр na свой день рождения
"Меня разорвало от смеха, когда я открыла подарок мужа. Пересажу в эту кружку суккулент, что ли"
С этим десертом явно что-то не то
Идея милая, а вот реализация - не очень
"Мама заказала у знакомой такой торт. Теперь знакомая не понимает, почему мама не хочет ей платить. Я ржу"
"Не думаю, что я надену это в люди"
Тут конечно подборка рисунка 🔥. Но вообще этот фасон мои наличии груди так себе.
- Жаль, что вы потратили деньги, но это так смешно! © Notquitechaosyet / Reddit
"Съедобный домик, что я пыталась построить, и мой результат"
Вот что у нас есть еще из свеженького: "13 кадров, которые доказывают, что зрение порой нас обманывает"