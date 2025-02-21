13 кадров, которые доказывают, что зрение порой нас обманывает

Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько обманчивым может быть наше зрение? Оптические иллюзии, которые окружают нас в жизни, способны искажать действительность, превращая фотографию в нечто удивительное и необычное. Мир полон сюрпризов, и иногда, чтобы увидеть их, достаточно лишь немного изменить угол зрения.