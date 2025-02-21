13 кадров, которые доказывают, что зрение порой нас обманывает

Фотоподборки
1 час назад

Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько обманчивым может быть наше зрение? Оптические иллюзии, которые окружают нас в жизни, способны искажать действительность, превращая фотографию в нечто удивительное и необычное. Мир полон сюрпризов, и иногда, чтобы увидеть их, достаточно лишь немного изменить угол зрения.

«Поддержка сноубордиста»

«Дом с привидениями»

«Хоккеист в кроссовках»

«Собака и кошка в моем утреннем кофе»

«Гигантский плюшевый Шрек»

«Наш малыш показывает большой палец вверх»

«Мои друзья объединились»

«Летающая сумка»

«Две мои собаки или новый фантастический вид»

«Вот он, многоцелевой общественный транспорт»

«Я просил трубочку, а не фонарь в стакане!»

Кентавр наоборот

Женщина победила гравитацию!

  • Я думал, это фотошоп, пока не пригляделся. © PubicGalaxies / Reddit
  • Хоть я и понял, что происходит на фото, но мой мозг продолжает создавать иллюзию, будто дамочка парит в воздухе! © onionsof*** / Reddit
Фото на превью woonie / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее