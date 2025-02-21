13 кадров, которые доказывают, что зрение порой нас обманывает
Фотоподборки
1 час назад
Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько обманчивым может быть наше зрение? Оптические иллюзии, которые окружают нас в жизни, способны искажать действительность, превращая фотографию в нечто удивительное и необычное. Мир полон сюрпризов, и иногда, чтобы увидеть их, достаточно лишь немного изменить угол зрения.
«Поддержка сноубордиста»
«Дом с привидениями»
«Хоккеист в кроссовках»
- Мне потребовалась минута, чтобы понять, откуда взялись кроссовки. © Stingwing4oba / Reddit
- На самом деле это эксперт по оборудованию позади хоккеиста поправляет щитки. © mrmckinney222 / Reddit
«Собака и кошка в моем утреннем кофе»
«Гигантский плюшевый Шрек»
«Наш малыш показывает большой палец вверх»
«Мои друзья объединились»
«Летающая сумка»
«Две мои собаки или новый фантастический вид»
«Вот он, многоцелевой общественный транспорт»
«Я просил трубочку, а не фонарь в стакане!»
Кентавр наоборот
Женщина победила гравитацию!
- Я думал, это фотошоп, пока не пригляделся. © PubicGalaxies / Reddit
- Хоть я и понял, что происходит на фото, но мой мозг продолжает создавать иллюзию, будто дамочка парит в воздухе! © onionsof*** / Reddit
Оптические иллюзии поражают воображение, предлагаем посмотреть еще несколько статей на данную тему:
Фото на превью woonie / Reddit
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