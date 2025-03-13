15 человек, которых поймали на лжи так эффектно, что им стало не по себе

Истории
1 час назад

Редкий человек никого не обманывал в своей жизни. Но иногда лжецы ведут себя настолько вызывающе, что про моменты, когда их выводят-таки на чистую воду, можно хоть кино снимать.

  • Бывший муж:
    — Да нет, у меня нет никакой интрижки!
    — Ну, тогда почему у меня есть двести страниц с пикантной перепиской между тобой и этой дамой?
    — Меня взломали.
    — И четыре с половиной года ты не замечал?
    — Ну... да?
    — Хорошо, а откуда у хакеров 37 твоих «нескромных» фотографий?
    — Это не я!
    Это был определенно он. © iarecylon / Reddit
  • Проходила практику в роддоме. Как-то работала двое суток подряд, ужасно устала. Подошла к окну, а внизу стоит мой отец с цветами. Думаю: какой заботливый. Машу ему рукой, а он кричит: «Де-е-евушка, а когда можно сына увидеть?» Я снимаю маску и кричу, мол, пап, ты че? Так мы узнали, что у моего отца была вторая семья, а ночью я участвовала в появлении на свет моего сводного брата. © Подслушано / Ideer
  • Была няней у пары маленьких девочек. У младшей был слуховой аппарат, и я начала подозревать, что она использует его как оправдание, чтобы делать вид, что не слышит меня, когда я прошу ее о чем-то. Однажды я попросила ее помочь мне убрать материалы для поделок, а она опять за свое — не реагирует. И тут я спрашиваю, не хочет ли она немного мороженого. Она быстро встрепенулась и закричала: «Хочу!» © Flemily / Reddit
  • Уехал муж работать. Через пару дней звонят и сообщают, что он повредил ногу. Все бросаю и гоню к любимому. Приезжаю, иду в палату, следом за мной заходит дама с ребенком и спрашивает: «А вы кто?» Отвечаю: «Жена». А она моему благоверному: «А ты что, женат?» А я смотрю на ее сына — и вижу своего. И все... Десять лет брака... Если бы не травма, то не узнала бы. © Подслушано / Ideer
Ёж колючий
1 день назад

У меня вызывают даже некоторое восхищение навыки тайм-менеджмента изменщиков. Вот я прихожу с работы, ужинаю, занимаюсь повседневными делами, чтобы все вокруг не развалилось - и уже одинадцать. Как они все успевают?!!!

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  • Десятый класс. Потерял дорогую ручку, очень расстроился. Две недели спустя вижу, как ею начинает пользоваться одноклассник, сидящий рядом. Я:
    — Эй, это моя ручка!
    — Нет, нет, мне ее мама подарила на день рождения.
    — Ну, тогда открути крышку, и мы узнаем точно. Я написал свое имя на листочке бумаги и спрятал в ней.
    Угадайте, что выпадает из ручки, когда он ее разбирает. Одноклассник выдает:
    — О. Так ручка твоя, получается! © Wombatusmaximus / Reddit
  • В общежитии вахтерши не пускали парней. Поэтому я закатала своего в линолеум и катила по полу. Вахтерша решила помочь. Еле докатили, и тут она мне шепчет: «Чтобы в 9 его тут не было». Я: «Если вы догадались, зачем мы тогда потели и тащили его сюда?» Вахтерша: «А потому что шибко вы умные. Думаете, что всех проведете». © Палата № 6 / VK
  • Меня пригласили на день рождения в местную пиццерию. Я не хотел идти, потому что мне не нравился этот мальчик, но не хотел обижать его. Поэтому я сказал ему, что у меня аллергия на пиццу. В тот же вечер мои родители решили побаловать нас и повезли ужинать. Угадайте, куда? © jacobr1020 / Reddit
  • Я изменил своей жене. Долго мучился: рассказывать ей или нет. Вранье съедало меня изнутри. С одной стороны, я даже ничего не помню. С другой — я все-таки изменил. Набрался храбрости и во всем признался. Жена посмотрела на меня и сказала: «В смысле раз? Я думала, ты каждый раз, когда с друзьями в сауну ходишь, с женщинами гуляешь, а ты у меня вон какой молодец — с одной изменил и сразу мне признаваться прибежал. Горжусь тобой и люблю!» Чего-чего, а такой реакции я уж точно не ожидал. © Палата № 6 / VK
  • Сказал своему отцу, когда мне было 7 лет: «Да, конечно, я чистил зубы!» Он спросил меня, мол, почему тогда раковина и зубная щетка сухие? Я не растерялся и говорю: «А, да я просто использовал сухую зубную пасту». Он еще долго над этим смеялся. © Big-Routine222 / Reddit
  • Готовила ужин, резала лук, соответственно, глаза сильно заслезились. Пришел парень, зашел на кухню, увидел, что я «плачу», быстро развернулся и ушел. Вернулся через 10 минут с цветами, грустным выражением лица и со словами: «Прости, милая, я люблю только тебя». Оказывается, он подумал, что я узнала про его любовницу, с которой он уже полгода. © Подслушано / Ideer
  • Во время собеседования с кандидатом на должность разработчика он сказал мне, что был специалистом, который разработал модель данных в одной компании. Я порасспрашивал его пару минут о том, как он проектировал все это с нуля, настроил... А потом сказал ему, что это я был тем самым специалистом в компании. Это была моя предыдущая работа. Этот кадр как язык проглотил. © jfb3 / Reddit
  • Клиент: «Я близкий, очень близкий друг управляющего, и вас за такое поведение вышвырнут с этой работы!» Я: «Это интересно, потому что я управляющий и никогда не видел вас раньше!» © Ok-Noise2538 / Reddit
  • Я никогда не закручиваю помаду до конца, а оставляю немного. А недавно одна из моих любимых была закручена полностью. Перелистала соцсети мужа и наткнулась на историю девушки с губами цвета моей помады, стоящей в моей ванной, в моем халате и в обнимку с моим уже бывшим. © Подслушано / Ideer
  • Учила язык любимого — итальянский, до этого на английском общались. И вот вечер, когда я решила показать ему, что знаю язык. И тут у него звонит телефон. Он разговаривает в комнате, а после говорит, что надо уехать по работе. Но я ему на итальянском говорю, что он может уезжать и не возвращаться: звонила любовница. Он обещал ей приехать сразу же, как только уедет «от этой дуры». © Подслушано / Ideer
  • Моя подруга завела собаку. Надрессировала щенка лаять на незнакомых людей. Однажды пришли друзья семьи, которые давно у них дома не были и собаку еще не видели. Собачка всех облаяла, но начала ластиться к одной подруге. Так моя подруга поняла, что муж водит в дом эту женщину и ей изменяет. © Подслушано / Ideer

А историй на эту тему во всем интернете пруд пруди. Так что держите еще подборку, если не хватило.

Комментарии

Уведомления
Крокодилыч
1 день назад

Первая история напомнила разговор преступников в советском детективе "Огарева, 6":

– Пусть всё отрицает!
– Да как же он свою фотографию na чужом паспорте отрицать будет?!..

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