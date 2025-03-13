15 человек, которых поймали на лжи так эффектно, что им стало не по себе

У меня вызывают даже некоторое восхищение навыки тайм-менеджмента изменщиков. Вот я прихожу с работы, ужинаю, занимаюсь повседневными делами, чтобы все вокруг не развалилось - и уже одинадцать. Как они все успевают?!!!
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Редкий человек никого не обманывал в своей жизни. Но иногда лжецы ведут себя настолько вызывающе, что про моменты, когда их выводят-таки на чистую воду, можно хоть кино снимать.
У меня вызывают даже некоторое восхищение навыки тайм-менеджмента изменщиков. Вот я прихожу с работы, ужинаю, занимаюсь повседневными делами, чтобы все вокруг не развалилось - и уже одинадцать. Как они все успевают?!!!
А историй на эту тему во всем интернете пруд пруди. Так что держите еще подборку, если не хватило.
Первая история напомнила разговор преступников в советском детективе "Огарева, 6":
– Пусть всё отрицает!
– Да как же он свою фотографию na чужом паспорте отрицать будет?!..