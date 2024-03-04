15 случаев, когда звезды выбрали похожие наряды, но обыграли их вообще по-разному
Культура
24 минуты назад
Знаменитости давно поняли, что носить одинаковые наряды не зазорно. Ведь индивидуальные черты женщин позволяют создавать абсолютно непохожие образы даже с одними и теми же вещами. А если еще и подобрать иные аксессуары и обувь, сделать другую прическу, то никто даже не заикнется, что аутфит был скопирован. Вот, например, героини нашей статьи вышли в свет в идентичных нарядах, но каждая была достойна комплиментов.
Николь Кидман и Ариана Гранде
CJ Rivera / Invision / East News
Джессика Честейн и Селена Гомес
Chris Pizzello / Invision / East News, Jordan Strauss / Invision / East News
Наоми Уоттс и Линдси Лохан
F. Sadou / AdMedia / Sipa USA / East News, Steve Ross / Capital Pictures / EAST NEWS
Дженнифер Лоуренс и Америка Феррера
Joel C Ryan / Invision / AP / East News, Jordan Strauss / Invision / East News
Ирина Шейк и Ким Кардашьян
East News, Juan Sharma / Bruja, PacificCoastN / EAST NEWS
Луиза Джейкобсон и Флоренс Пью
NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News
Хилари Суэнк и Рэйчел Зеглер
Charles Sykes / Invision / East News, TOLGA AKMEN / AFP / East News
Шарлиз Терон и Синди Кроуфорд
Риз Уизерспун и Пола Абдул
NPA / The Grosby Group / EAST NEWS, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS
Айрис Апатоу и Марина Руи Барбоса
Evan Agostini / Invision / East News
Зендея и Одетт Эннабл
Леди Гага и Бейонсе
Kristin Callahan / Everett Collection / EAST NEWS
Роузи Хантингтон-Уайтли и Аня Рубик
Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News
Рэйчел Зеглер и Барбара Палвин
Палома Фейт и Ирина Шейк
Lee Floyd / Avalon / Photoshot / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News
Посмотреть, как разные звезды стилизуют одинаковые наряды, можно также и в этих материалах:
Фото на превью East News, Juan Sharma / Bruja, PacificCoastN / EAST NEWS
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