15 случаев, когда звезды выбрали похожие наряды, но обыграли их вообще по-разному

Знаменитости давно поняли, что носить одинаковые наряды не зазорно. Ведь индивидуальные черты женщин позволяют создавать абсолютно непохожие образы даже с одними и теми же вещами. А если еще и подобрать иные аксессуары и обувь, сделать другую прическу, то никто даже не заикнется, что аутфит был скопирован. Вот, например, героини нашей статьи вышли в свет в идентичных нарядах, но каждая была достойна комплиментов.