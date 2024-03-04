15 случаев, когда звезды выбрали похожие наряды, но обыграли их вообще по-разному

Культура
24 минуты назад

Знаменитости давно поняли, что носить одинаковые наряды не зазорно. Ведь индивидуальные черты женщин позволяют создавать абсолютно непохожие образы даже с одними и теми же вещами. А если еще и подобрать иные аксессуары и обувь, сделать другую прическу, то никто даже не заикнется, что аутфит был скопирован. Вот, например, героини нашей статьи вышли в свет в идентичных нарядах, но каждая была достойна комплиментов.

Николь Кидман и Ариана Гранде

CJ Rivera / Invision / East News

Джессика Честейн и Селена Гомес

Chris Pizzello / Invision / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Наоми Уоттс и Линдси Лохан

F. Sadou / AdMedia / Sipa USA / East News, Steve Ross / Capital Pictures / EAST NEWS

Дженнифер Лоуренс и Америка Феррера

Joel C Ryan / Invision / AP / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Ирина Шейк и Ким Кардашьян

East News, Juan Sharma / Bruja, PacificCoastN / EAST NEWS

Луиза Джейкобсон и Флоренс Пью

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Хилари Суэнк и Рэйчел Зеглер

Charles Sykes / Invision / East News, TOLGA AKMEN / AFP / East News

Шарлиз Терон и Синди Кроуфорд

Риз Уизерспун и Пола Абдул

NPA / The Grosby Group / EAST NEWS, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Айрис Апатоу и Марина Руи Барбоса

Evan Agostini / Invision / East News

Зендея и Одетт Эннабл

Леди Гага и Бейонсе

Kristin Callahan / Everett Collection / EAST NEWS

Роузи Хантингтон-Уайтли и Аня Рубик

Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Рэйчел Зеглер и Барбара Палвин

Палома Фейт и Ирина Шейк

Lee Floyd / Avalon / Photoshot / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Посмотреть, как разные звезды стилизуют одинаковые наряды, можно также и в этих материалах:

Фото на превью East News, Juan Sharma / Bruja, PacificCoastN / EAST NEWS

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