20 пар знаменитостей примерили одинаковые наряды, но каждая блистала по-своему

Дизайн
50 минут назад

Звезды настолько любят роскошные дизайнерские наряды, что давно уже забили на негласное женское табу: не покупать платье, если точно такое же наблюдалось у подруги или коллеги. Знаменитости то и дело выходят в свет в идентичных нарядах, а мы потом спорим и не можем наспориться, на ком же костюмчик лучше сидит.

Софи Кауэр и Ирина Шейк

Evan Agostini / Invision / East News, Chassery+Pecquenard / KCS / East News

Эшли Грин и Ким Кардашьян

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS, DDNY / Broadimage / EAST NEWS

Ники Хилтон и Сара Мишель Геллар

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Chris Pizzello / Invision / East News
Snow Black
16 часов назад

С платьем зрительно "расширяющим плечи", нужна прическа пышнее, как на правом фото (чтобы голова не казалась маленькой)

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Николь Кидман и Никола Коклан

imageSPACE / Sipa USA / East News

Шарлиз Терон и Ханна Бронфман

AP / East News, Steve Eichner / NameFace / Sipa USA / East News

Пэрис Хилтон и Гвен Стефани

Fernando Allende / Broadimage Ente / Broad Image / East News, Chris Pizzello / Invision / East News

Розамунд Пайк и Молли Рингуолд

Jordan Strauss / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Натали Портман и Сабин Гетти

Роузи Хантингтон-Уайтли и Керри Вашингтон

Laurent Vu / SIPA / Sipa Press / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Галь Гадот и Кирнан Шипка

Invision / Invision / East News, Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Виктория Бекхэм и Майя Коттон

Дженнифер Лопес и Найва Карам

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Гвинет Пэлтроу и Хэлли Бэйли

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Элизабет Дебики и Карли Клосс

Молли Эфраим и Зендея

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Кейт Хадсон и Патина Миллер

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Шэрон Стоун и Леа Льюис

Joel C Ryan / Invision / East News, © ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Ева Герцигова и Дженнифер Лопес

Milestone Media / EAST NEWS, EAST NEWS

Эмма Стоун и Клотильда Куро

VALERIE MACON / AFP / East News, EAST NEWS

Флоренс Пью и Никола Коклан

Еще больше звезд, которые примерили идентичные наряды, вы найдете в этих материалах:

Комментарии

Уведомления
Marie Ulaira
34 минуты назад

Если наряды одинакового фасона и кроя, но разного цвета/с разными аксессуарами - то это уже разные наряды, как бы.

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