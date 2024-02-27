20 пар знаменитостей примерили одинаковые наряды, но каждая блистала по-своему
Дизайн
50 минут назад
Звезды настолько любят роскошные дизайнерские наряды, что давно уже забили на негласное женское табу: не покупать платье, если точно такое же наблюдалось у подруги или коллеги. Знаменитости то и дело выходят в свет в идентичных нарядах, а мы потом спорим и не можем наспориться, на ком же костюмчик лучше сидит.
Софи Кауэр и Ирина Шейк
Evan Agostini / Invision / East News, Chassery+Pecquenard / KCS / East News
Эшли Грин и Ким Кардашьян
Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS, DDNY / Broadimage / EAST NEWS
Ники Хилтон и Сара Мишель Геллар
Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Chris Pizzello / Invision / East News
Николь Кидман и Никола Коклан
imageSPACE / Sipa USA / East News
Шарлиз Терон и Ханна Бронфман
AP / East News, Steve Eichner / NameFace / Sipa USA / East News
Пэрис Хилтон и Гвен Стефани
Fernando Allende / Broadimage Ente / Broad Image / East News, Chris Pizzello / Invision / East News
Розамунд Пайк и Молли Рингуолд
Jordan Strauss / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News
Натали Портман и Сабин Гетти
Роузи Хантингтон-Уайтли и Керри Вашингтон
Laurent Vu / SIPA / Sipa Press / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Чёрное платье выглядит так, будто из него лифчик торчит 🤔 белое лучше смотрится
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Галь Гадот и Кирнан Шипка
Invision / Invision / East News, Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News
Виктория Бекхэм и Майя Коттон
Дженнифер Лопес и Найва Карам
Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Гвинет Пэлтроу и Хэлли Бэйли
Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
Элизабет Дебики и Карли Клосс
Молли Эфраим и Зендея
Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News
Кейт Хадсон и Патина Миллер
Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, Evan Agostini / Invision / East News
Шэрон Стоун и Леа Льюис
Ева Герцигова и Дженнифер Лопес
Milestone Media / EAST NEWS, EAST NEWS
Обе хороши, ИМХО, хоть и выглядят по-разному
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Эмма Стоун и Клотильда Куро
VALERIE MACON / AFP / East News, EAST NEWS
Флоренс Пью и Никола Коклан
Еще больше звезд, которые примерили идентичные наряды, вы найдете в этих материалах:
Комментарии
Уведомления
Если наряды одинакового фасона и кроя, но разного цвета/с разными аксессуарами - то это уже разные наряды, как бы.
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