20 пар знаменитостей примерили одинаковые наряды, но каждая блистала по-своему

Звезды настолько любят роскошные дизайнерские наряды, что давно уже забили на негласное женское табу: не покупать платье, если точно такое же наблюдалось у подруги или коллеги. Знаменитости то и дело выходят в свет в идентичных нарядах, а мы потом спорим и не можем наспориться, на ком же костюмчик лучше сидит.