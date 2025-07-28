20 человек, которым сегодня досталось от вселенной по полной

Один неверный шаг, случайный чих или просто стечение обстоятельств — и вот уже обычный день превращается в нелепую трагикомедию. Герои этой подборки точно запомнили свой «счастливый» день надолго, даже если очень хотели бы его забыть.
«Мой унитаз взял и зафонтанировал бетоном» «Мой парень спилил дерево в саду. Я просто рада, что он не пострадал»
Хорошо, что никто не пострадал, включая того, кто мог находиться внутри дома.
«Помыла свою бутылку для воды в посудомойке. Она скукожилась и теперь вмещает в 8 раз меньше воды, чем раньше» «Это самая ужасная пицца за всю мою жизнь»
Это еще что...Мне в Италии подали пиццу с картошкой фри! Зять-итальянец тоже в обмороке...)))
«Бежал на свой рейс через весь аэропорт, и вот что случилось с моим паспортом в последний момент»
«Он провалился в эту щель, когда я стоял в очереди на посадку»
Умоляю, скажи, что все закончилось хорошо! © Evil_Eukaryote / Reddit Мне невероятно повезло, что у меня двойное гражданство и есть второй паспорт. Я не думал, что меня пустят в самолет по нему, так как я уже зарегистрировался с другим. Но все обошлось. © Fearless-Hedgehog-58 / Reddit «Мой жених мощно так поцарапал плиту. Она продержалась как новенькая всего 6 дней» «Стоматолог, который ставил протез, сказал, что он будет держаться вечно...» «Вот почему это стоит поручать профессионалам... Прости, пап!» «Услышал грохот. Похоже, старые вешалки не справились с парочкой моих рубашек» «Эти подушки продавались с пометкой „можно стирать“. Третья стирка и вот результат» «Муж пошел на чердак устранить течь. Потерял равновесие и проломил дыру в потолке. Если что, он в порядке»
Сегодня уже вторая история о муже, проломившем потолок. Из чего делают такие потолки?
«Прорезал дыру в бойлере. Теперь я знаю, почему горячая вода так быстро заканчивалась. 20-летний налет» «Хотел порадовать жену японским бисквитом на ее день рождения... А его еще вдоль нужно напополам разрезать»
Бро, купи нормальный торт в магазине)
«Захотелось пельменей, поставила готовиться. Получила уведомление о мошенничестве с картой, пришлось позвонить в банк. Про пельмени забыла»
«Теперь я без
пельменей, и с заблокированной картой» «Зацепился за что-то, когда устраивался в кровати поудобнее. Завтра придется менять простыню» «Хотела просто выпить кофе, а теперь придется перекрашивать стену» «Вчера вечером съел 4 больших куска, а сегодня увидел это. Мне конец?» «Буквально за минуту до выселения. Пытался закрыть раздвижную дверь, но когда повернулся спиной, она просто отвалилась» «Я просто хотела испечь хлебушка» «Я доплатила за место „у окна“. Это оказался единственный ряд без иллюминатора во всем самолете»
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