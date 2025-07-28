20 человек, которым сегодня досталось от вселенной по полной

Один неверный шаг, случайный чих или просто стечение обстоятельств — и вот уже обычный день превращается в нелепую трагикомедию. Герои этой подборки точно запомнили свой «счастливый» день надолго, даже если очень хотели бы его забыть.

«Мой унитаз взял и зафонтанировал бетоном»

«Мой парень спилил дерево в саду. Я просто рада, что он не пострадал»

«Помыла свою бутылку для воды в посудомойке. Она скукожилась и теперь вмещает в 8 раз меньше воды, чем раньше»

«Это самая ужасная пицца за всю мою жизнь»

Показала это своему мужу-итальянцу. Теперь он в обмороке. © Narrow-Inflation9559 / Reddit

«Бежал на свой рейс через весь аэропорт, и вот что случилось с моим паспортом в последний момент»

«Он провалился в эту щель, когда я стоял в очереди на посадку»

Умоляю, скажи, что все закончилось хорошо! © Evil_Eukaryote / Reddit

Мне невероятно повезло, что у меня двойное гражданство и есть второй паспорт. Я не думал, что меня пустят в самолет по нему, так как я уже зарегистрировался с другим. Но все обошлось. © Fearless-Hedgehog-58 / Reddit

«Мой жених мощно так поцарапал плиту. Она продержалась как новенькая всего 6 дней»

«Стоматолог, который ставил протез, сказал, что он будет держаться вечно...»

«Вот почему это стоит поручать профессионалам... Прости, пап!»

«Услышал грохот. Похоже, старые вешалки не справились с парочкой моих рубашек»

«Эти подушки продавались с пометкой „можно стирать“. Третья стирка и вот результат»

«Муж пошел на чердак устранить течь. Потерял равновесие и проломил дыру в потолке. Если что, он в порядке»

«Прорезал дыру в бойлере. Теперь я знаю, почему горячая вода так быстро заканчивалась. 20-летний налет»

«Хотел порадовать жену японским бисквитом на ее день рождения... А его еще вдоль нужно напополам разрезать»

«Захотелось пельменей, поставила готовиться. Получила уведомление о мошенничестве с картой, пришлось позвонить в банк. Про пельмени забыла»

«Теперь я без пельменей, и с заблокированной картой»

«Зацепился за что-то, когда устраивался в кровати поудобнее. Завтра придется менять простыню»

«Хотела просто выпить кофе, а теперь придется перекрашивать стену»

«Вчера вечером съел 4 больших куска, а сегодня увидел это. Мне конец?»

«Буквально за минуту до выселения. Пытался закрыть раздвижную дверь, но когда повернулся спиной, она просто отвалилась»

«Я просто хотела испечь хлебушка»