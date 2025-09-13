16 таких задорных учителей, что на их уроки хотелось бежать задрав штаны

Про последнюю историю напомнило анекдот. Была у одного еврея корова, пришло время ее покрыть, а она ни в какую быка не подпускает. Мужик и так и сяк - ноль!!! Он к раввину- Ребе, так и так не подпускает быка, что делать? - А ты по вымени гладил?-Гладил. - А хвост крутил? -Тоже ничего! Слушай, а она у тебя родом не с Литвы? -???? А как Вы узнали???- Да у меня жена тоже с Литвы....🤣🤣🤣