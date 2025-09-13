16 таких задорных учителей, что на их уроки хотелось бежать задрав штаны
У всех нас есть разные воспоминания об учителях — кто-то был строгим и суровым, кто-то — добрым и веселым, но совсем редкостью были педагоги, способные своим подходом стать настоящей «звездой» среди учеников. Сегодня в нашей подборке — воспоминания про именно такой тип учителей, о которых люди с удовольствием рассказывают спустя десятилетия после окончания школы.
- Когда-то наша учительница физики на уроке показывала опыт, как движется магнит по медной проволоке. Но магнит был слишком мощным, удивительным образом он сорвался с ее рук и улетел прямо на стол ученика, который спал на второй парте. Тот очнулся с шоком на лице и сказал: «Это физика меня разбудила?» После этого урока, ни один из моих одноклассников больше не засыпал на уроках физики, потому что ничего более интересного, чем эти уроки, в этой школе у нас не было. © Не все поймут / VK
- В начале 11 класса наш учитель математики в прямом смысле ворвался в класс с ноги, и выдал: «Ну что, разберемся с этой фигней!» Мы все просто обалдели, но с тех пор уроки у него были одними из самых крутых. Хотя... экзамен у него я все равно завалил. © BundyWA / Reddit
- Наши уроки физики всегда были, мягко говоря, необычными. В старших классах учительница часто рассказывала на уроках о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, о своей семье и даже о том, как она рожала. Причем очень подробно описывала все детали. Сначала она сама начинала такие разговоры, но вскоре мы с одноклассниками поняли, какие вопросы задавать, чтобы превратить урок физики в настоящее ток-шоу. © Не все поймут / VK
- У нас в школе была одна веселая пожилая учительница. Она носила блестящие штаны и розовый свитер с котиком. Она подменяла учителей, и мы обожали, когда попадали к ней, потому что она вообще не следила за дисциплиной. Хотел уйти побродить по коридору минут на двадцать? — «Я поддерживаю твое стремление к свободе». Хотел просто вздремнуть на парте? — «Клево, отдыхай». И так далее. А еще она раздавала нам конфеты.
Программу, которую оставлял учитель, она никогда не вела. Обычно мы просто начинали с ней болтать, пока не становилось слишком поздно, чтобы начинать урок — тогда она просто играла с нами в какие-нибудь игры. Я так и не поняла, как ее вообще держали на работе, но у меня она вела урока три-четыре за все годы в школе. © Unknown author / Reddit
- Отдали сына в частную современную школу. Там к детям особый подход, все педагоги имеют еще и психологическое образование. Пару дней назад позвонила классная сына и сказала, что он кое-что сделал, поэтому мне нужно прийти в школу. Я мчалась туда с плохими мыслями. Что же он натворил? А вдруг его исключат? У школы ведь серьезный отбор, который мы проходили несколько месяцев.
Пришла. Оказалось, сын разрисовал новенькие стены класса фломастерами. Я покраснела от стыда. А учительница удивила, сказав: «Это прекрасное проявление творчества! Какие линии, как тонко подобрана цветовая гамма. У вашего сына явно талант, можем вместе ему подобрать дополнительные уроки рисования, пускай развивает способности». Я опешила. Вот это подход! За ущерб даже платить не пришлось, рисунок решили сохранить как творческое проявление ребенка, а не шалости. © Мамдаринка / VK
А у меня по музыке была старая учительница Полина Николаевна она тоже была добренькая и раздавала конфеты у неё была коробка с картинкой кота и называла её барсиком
- Моя учительница по техническим приложениям позволяла нам слушать музыку во время уроков, а когда мы заканчивали задания — играть в игры. Мы могли сидеть где угодно, как нам удобно. А в старших классах, когда я проводил у нее больше времени, она даже позволяла мне пропускать один из предметов на выбор и прятаться у нее в классе, чтобы зависать с друзьями. © PM_ME_YOUR_EYELASHES / Reddit
- Помню, сижу я на контрольной по физике. Все, что могла, уже написала, но в предмете плаваю просто ужасно. Уже предвижу двойку. Сижу и тут вижу, как ко мне подлетает учитель по физике, наклоняется мне под парту и выхватывает книгу у меня с колен с криком: «Ага, списываешь!» А там исторический роман. Ну а что, задач я больше не решу, хоть время займу. Посмотрел, полистал, хмыкнул под нос и вернул мне книгу. Сказал, мол, контрольную сдавай и читай нормально.
- Однажды, когда я учился в школе, наша учительница биологии решила над нами пошутить. И в тестах на каждый вопрос поставила ответ на одну и ту же букву. Стоило только видеть глаза бедных ребят, которые не понимали, в чем подвох, и почему одна и та же буква все время. А после всего этого учительница поздравила нас с 1 апреля и выдала нормальные задания. © Не все поймут / VK
- Мы зарабатывали баллы за хорошие оценки на тестах — всем классом. Когда набиралось достаточно, учитель угощал нас мороженым и разрешал целый урок играть в видеоигры на школьных компьютерах.
Он вообще был очень веселым преподавателем. Один из проектов, например, заключался в том, чтобы собрать машинку из мышеловки — призы давались за самую дальнюю дистанцию и за самую креативную систему привода.
А еще он как-то принес целый контейнер с жидким азотом и весь урок замораживал в нем всякую всячину — просто чтобы показать, как это работает. © Mef989 / Reddit
- Однажды, когда я проспала выпускные экзамены, моя учительница по математике приехала ко мне домой, разбудила меня и отвезла в школу. Если бы не она — мне бы пришлось повторно проходить весь год. Лучшая учительница на свете. © Kawaki / Reddit
- Младшая сестра рассказала, что как-то к ним в школу пришел кот, который пробрался в класс во время урока. Все ее одноклассники были очень рады, начали его гладить, кормить едой из столовой. Кот чувствовал себя очень комфортно, поэтому учительница биологии решила воспользоваться моментом и включить его в урок, используя его в качестве примера в своей лекции о животных. И это очень классно, потому что в то время, как я там училась, нам даже воды попить нельзя было во время урока. © Не все поймут / VK
- Самым запоминающимся уроком в школе у нас был урок химии. Учительница быстро поняла, что предмет никому особо не интересен, и тогда на перерыве при нас стала готовить салат «цезарь», который выглядел просто великолепно. Когда начался урок, она сказала, что мы сейчас будем писать тест, кто напишет лучше всех — скушает салатик, а кто хуже всех, тому салат она заправит не шикарным соусом, а странной жижей, которая осталась после экспериментов на уроке старшего класса.
Конечно, старались все безумно, но были как победители, так и проигравшие. Она достала колбу, вылила в салат что-то странное и отдала двоечником. Они воротили нос, но все же ели. После занятия приходили родители, чтобы пожаловаться, но после разговора с учительницей лишь поддерживали ее. И только в прошлом году я узнала секрет, что никакие это были не отходы от эксперимента, а обычная сметана, просто подкрашенная разными травками, перцем и куркумой. Но после этого случая химию старались учить все, чтобы в следующий раз не попробовать обещанный нам «химический» смузи... © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
- Я работаю учительницей начальных классов, и мой класс очень активный. Мне иногда кажется, что специально для меня собрали всех гиперактивных детей и я должна каким-то образом их успокоить. Это очень сложно, но все же возможно. Самая большая проблема у нас с чтением. Никак их не усадишь читать, но что поделать, если это обязательная часть учебного процесса. На прошлой неделе уже почти в отчаянии поинтересовалась у ребят, что мне сделать, чтобы они все-таки почитали, как полагается, и, на свое удивление, услышала ответ. Дети захотели, чтобы я на телевизоре включила им звук костра или камина, чтобы потрескивали дрова, чтобы было уютно. Я моментально так и сделала. И о чудо! Они успокоились и просто читали. Никогда бы не подумала, что из всевозможных методов надо будет применить именно такой. Ох, уж мои маленькие романтики. © Не все поймут / VK
Делали трубы в одной школе в Ашдоде. Закончилась перемена ,а они все в мячик гоняют. Пришла тётка, забрала мячик - Марш в класс! Один подходит и просит -Учительница, отдай мяч, она ему -А х..й, ты не хочешь вместо мяча??? Я в осадок выпал, Учитель...🤣🤣🤣
- Экзамен по истории. В истории я плавала, но мне повезло — попался билет, который я перед самым входом в кабинет повторяла. Сидит комиссия, слушает меня доброжелательно, и вдруг моя учительница делает страшные глаза. Я сначала испугалась, растерялась, а потом... начала объяснять еще раз и поняла, что дату перепутала. А учительница истории меня спасла! Я 5 получила.
- Работаю учительницей младших классов и веду Tik Tok об этом. На странице часто выставляю какие-то классные моменты из уроков или еще что-то связанное с работой, но ничего такого, что запрещает закон, все в рамках нормы. И все же моя деятельность все равно не нравится руководству. Меня уже пару раз хотели уволить, но с сентября все поменялось. Дело в том, что у нас почти каждый год был недобор детей, а в этом году их больше, чем все ожидали, и большинство родителей узнало о школе от меня. Конечно же, я горжусь этим, приятно видеть, что твоя работа нравится и тебе доверяют своих детей. И какая же я счастливая, что теперь директор не будет трепать мне нервы, рассказывая о том, что я занимаюсь непонятно чем. © Не все поймут / VK
- Из всех учителей школы мы безоговорочно обожали нашу учительницу математики. Женщина она умная и строгая, отдачи требует ого-го, но при этом компанейская и с юмором. Однажды мы решили подшутить: на перемене перенесли ее учительский стол в конец класса, к входу в кабинет, а сами остались сидеть лицом к доске.
Долгожданный звонок, мы встали у своих мест спиной к входу, и могли только слышать, что происходило дальше. Едва сдерживая смех, мы услышали, как стучат каблуки, но затем стук замедлился, а потом и вовсе остановился. Будто ничего не произошло, Елена Ивановна зашла и начала занятие. И лишь спустя пол-урока она пожаловалась: «Дети, моя голова начинает кружиться. Перенесите меня обратно!»
Бонус: каким может быть директор школы
- Прекрасно помню свой первый раз в кабинете директора, когда меня вызвали туда из-за того, что я нахамил своей учительнице английского. Сижу, заходит директор — такой лысый и строгий мужик. Спрашивает про ситуацию, я рассказываю, после чего он говорит: «А она тебя сверлила вопросом, почему ты такой глупый?» Я ответил, что нет, не сверлила. Он тяжело вздохнул и сказал: «А меня часто сверлит. Тоже это бесит, тоже срываюсь на нее. Ладно, иди. С моей женой тяжело ужиться, у нее характер такой, но в следующий раз просто не спорь с ней, промолчи!» © Не все поймут / VK
А у вас были подобные учителя? Расскажите в комментариях, и, возможно, они станут героями нашей следующей подборки о крутых педагогах. А еще почитайте об учителях, которые не просто запомнились своим подходом, но и сыграли огромную роль в жизни своих подопечных.
Про последнюю историю напомнило анекдот. Была у одного еврея корова, пришло время ее покрыть, а она ни в какую быка не подпускает. Мужик и так и сяк - ноль!!! Он к раввину- Ребе, так и так не подпускает быка, что делать? - А ты по вымени гладил?-Гладил. - А хвост крутил? -Тоже ничего! Слушай, а она у тебя родом не с Литвы? -???? А как Вы узнали???- Да у меня жена тоже с Литвы....🤣🤣🤣