15 человек рассказали, какие решения в ремонте заставили их кошелек изрядно похудеть — 29.03.2026
Говорят, ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить. Герои нашей подборки еще добавили бы: «...и желательно до того, как ваши карманы опустеют». Оказывается, высокий ценник в смете — не гарантия качества, а фраза «я профессионал» часто означает лишь умение красиво брать деньги за свои косяки. Герои нашей подборки решили не скрывать свои финансовые промахи и поделились опытом, как лучше всего сделать качественный ремонт без каких-либо серьезных трат.
- Нашла в интернете ванную мечты. Дала проекту кодовое название «скандинавский шик». Два месяца ждали нужную плитку, вышла в копеечку. Мастер долго на нее смотрел, а потом выдал: «Хозяйка, вы уверены?» Я кивнула. А когда он ее положил, выяснилось, что выглядит она в нашей ванной почти один в один как самая бюджетная плитка у моей мамы. Только цена по-прежнему была «скандинавской». Вот так шиканули!
- Выводила откосы, штукатурила, ставила доборы на двери, подрезала ламинат, заливала пол, уложила везде плитку. И все это просто потому, что я видела, как это делают местные мастера за деньги, — предпочитаю косячить бесплатно и мастеров приглашаю только на демонтаж.
«Когда пытаешься подобрать цветные блоки в Майнкрафте»
- Решили не экономить на сантехниках, но известная поговорка дала сбой: мы по щедрости своей заплатили трижды! Сменили две бригады «ломастеров», а трубы текли все сильнее. Последний на голубом глазу выдал: «Там, где хлещет струей, не смотрите. Вы лучше посмотрите сюда» — и указывает на какой-то стык, который он только что «отремонтировал». В итоге муж психанул, мы открыли YouTube и за вечер починили все сами. Теперь у нас сухо.
Мы тоже, в основном, чиним сами всё с мужем, живём в частном доме. Реально на Ютубе уже вся жизненная энциклопедия есть и бесплатно.
- Сломалась стиральная машинка. Вызвали мастеров. Говорю супругу: «У нас сломался сливной насос, пусть его чинят». В итоге они ему насчитали ремонта на 15 тысяч, при цене машинки в 30. Забрали какой-то блок управления от нее. Короче, отказались. Сами заказали насос и поменяли, а блок, сказала, пусть возвращают. В итоге 2500 потрачено, насос заменен, что там они насчитали на 15 тысяч — неизвестно.
«Вот так в школе решили починить часы»
Кажется, для полноты картины эти часы ещё и время должны неправильно показывать 🤣
- Терпеть не могу ремонт! Косячат все: и официальные техники газовой службы, и сборщик мебели из магазина, и частники. Каждый новый мастер удивляется криворукости предыдущего, а сам-то он — орел! Но только до прихода нового... Если кто-то порекомендовал мастера, значит, у него еще просто не успело отвалиться после ремонта в том месте, где он накосячил. А если времени прошло порядком, значит, бригада уже сильно поменялась в составе, и этот отзыв неактуален.
Я лет пять назад купила шкаф для одежды. Когда пришёл сборщик, сказал, что верхнюю панельку, по которой должны раздвижные двери кататься, укомплектовали не ту, но он всё отрегулирует. Хватило его регулировок где-то на год. А теперь одна дверца открывается с помощью такой-то матери, а со второй всё проще, она просто из пазов вылетает и её можно отставить на время в сторону 🤣🤣🤣
- Мне папа всю жизнь говорил: «Хорошо все уметь, доча, плохо самому все это делать». А папа по сути прав. Я про то, что ты, не имея навыка, делаешь сам лучше любого мастера, который лепит это за деньги, между прочим. Я решила, что лучше буду уже делать сама. На горячем молоке обожглась и буду на воду дуть теперь.
«Кто вообще додумался его туда повесить?»
- Есть электрик, знакомый знакомых. Задача: заменить две распредкоробочки. В общем заезжает этот тип к нам в квартиру, начинает все делать. Сильный беспорядок развел — как будто стены ломал. Работал строго с 10–11 до 3–4 дня. Он уходит, я все вымываю. И так 5 дней.
Я даже как-то ездила покупать по 10–20 шурупов разной длины, ибо все не подходило. С горем пополам закончил. Договорились, что деньги переведу через 5 дней (зарплата пришла как раз тогда). За эти 5 дней у меня вывалились 4 розетки из 6. И просто висели на проводах. А у меня дети! Пришлось вызывать нового мастера.
Недавно позвал муж своего товарища сделать аналогичную работу. Так тот управился за 2–3 часа. Денег не взял. В то время как первый заломил 50 тысяч.
- Комиссия, приемка новых объектов, жилой дом. Запись в протоколе приемки: «...В санузле кв. № 36 зафиксирована труба неизвестного назначения, не предусмотренная проектом. Труба соединяет заднюю стену и пол. Облицовочные работы вокруг трубы, включая косые прирезы, выполнены в полном объеме. При инспекции представителем горводоканала выявлено, что труба представляет собой прислоненный к стене лом, забытый бригадой каменщиков...»
Да ладно, лом. Мне рассказывали, как в новом доме кто-то из "профессиональных мастеров" додумался остатки цемента в канализацию слить. А цемент сделал своё дело - затвердел в одной из труб
«Все, что нужно, чтобы расслабиться и принять ванну»
- Я понимаю, что есть классные специалисты, и они были в нашем доме, тот же электрик. Инструмента своего куча, профессионального. Это уже о чем-то говорит, и ты, глядя на это, понимаешь, что тут ответственность. Но когда вроде мастер занимается плиткой, работ много, и допускаются сколы на спилах под 45, потому что у него нет оборудования нужного, отходит плитка со временем, затирка без шпателей и т. д. Как жаль, что нельзя сходу сказать: «А ну, покажи все свои инструменты». Если действительно человек понимает, что делает, и ответственно относится к своей работе, то это видно.
Почему нельзя сказать?Хотя бы тот инструмент для конкретной задачи.
- Работаю дизайнером интерьеров. Приехала на объект, старый дом, где работает бригада электриков. Захожу и вижу, как у мастера перфоратор мягко входит в стену, и половина стены просто вываливается. А внутри: панцирная сетка от кровати, обломки арматуры, куски досок, рубероида, гнилые тряпки и даже ботинок. Вот так чудо-строители! Вместо кирпичей складывали стены из строительного мусора.
«Интересно, чей косяк: строителя или инженеров?»
- Ремонт в ванной. Я уже готов был похвалить рабочих: плитка уложена идеально — глаз не оторвать! Но тут думаю: что-то не то. Присмотрелся, а гигиенического душа-то нет! Искал везде, даже за бачок заглядывал. И где бы вы думали я его нашел? Внутри душевой кабины! Занавес...
- У меня строители вставили розетки, потом начали шпаклевать, не снимая их, не обмотав их скотчем. Заставила переделывать. Знаете, что они мне в смету потом вписали? Очистку розеток! Что, простите?
«Душ в фешенебельных апартаментах»
- Не понимаю, я зарабатываю 40 тысяч в месяц. За укладку плитки я заплатила 40 тысяч мастеру, он делал неделю. Так сколько они должны зарабатывать-то, я не пойму? Миллионы? Учителя меньше зарабатывают, а эти должны за 40 тысяч сделать как придется? Кто эти цены установил-то?
Пришла очередь про обманщиков мебели сказать. Простое кресло,которое уже несколько раз менялось обивка,в том числе и мной ,пока была моложе,за 3 часа,мастер запросил 8 тысяч за такое ,новое стоит 7900,удивилась,а он три дня работы посчитал.Материал весь мой.
- Эпоксидную и силиконовую затирки я сделала лучше, чем мои мастера, хоть и взялась за это впервые в жизни. Причем поделилась с ними опытом, показала результат — чихать они хотели, сделали как попало. Когда сделали верхнее освещение, все их косяки вылезли. Также затирка стыков плинтусов... Боже, у нее тонкий носик, наносить можно минимум, а у меня ощущение, что они ладонью мазали. Девочки, но я знаю, как это исправить: не экономить на мастерах и работать по договору. Ни за что бы я не подписала им за такое акт приемки работ!
«Не, ну серьезно?»
- Я как-то звонил по ремонту и у меня спрашивают: «Вам для себя или на продажу?» Я подумал: на продажу — ну значит более качественно, а для себя просто нормально, чтобы держалось. Говорю, что на продажу. Мастер: «Ну тогда можно самые дешевые материалы взять и на скорую руку подкрасить за дешево». Вот у вас мастер тоже с таким подходом не для себя делал.
А вот еще несколько подборок, в которых личный опыт порой граничит с комедией ошибок и настоящего абсурда:
Комментарии
Давний анекдот: старый опытный прораб собирается на пенсию. Начальство решило напоследок дать ему объект: большой жилой дом. Строительство завершено, на торжественном собрании прорабу в подарок вручают ключи от этого дома. Прораб заплакал: почему мне сразу не сказали, что это для меня?
Про столб на парковке: постоянно такие вижу, похоже, разметку делают уже в самом конце. У нас такие места делят на 2 и пишут "только для мотоциклов"😄