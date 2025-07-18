19 работодателей, запросы которых даже в голове не укладываются

Рынок труда — та еще Страна Чудес. Бывает, приходишь устраиваться на работу, а попадаешь в какую-то параллельную реальность, где ищут одного человека, а работать надо за троих. Кажется, что фантазия работодателей о том, как сделать жизнь соискателей и работников «прекрасной и удивительной» не имеет границ.